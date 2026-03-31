Πιερρακάκης: Η απόφαση της κυβέρνησης είναι να μην ασκήσει ένδικα μέσα στην υπόθεση των Τεμπών

Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης, μίλησε στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» για τις εξελίξεις στη δίκη των Τεμπών και τα οικονομικά μέτρα που εφαρμόζονται για να στηρίξουν τους Έλληνες πολίτες απέναντι στο κύμα ακρίβειας που πλήττει τη χώρα, ειδικά μετά την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Ο υπουργός τόνισε τη στάση της κυβέρνησης σχετικά με τις αποζημιώσεις και την ανάγκη κοινωνικής αλληλεγγύης.

Ο κ. Πιερρακάκης ανακοίνωσε την απόφαση της κυβέρνησης να μην ασκήσει ένδικα μέσα κατά της δικαστικής απόφασης και να προχωρήσει στην καταβολή των αποζημιώσεων προς τους πληγέντες πολίτες. Επισήμανε ότι η κίνηση αυτή δεν σημαίνει αποδοχή του σκεπτικού της απόφασης, αλλά εκφράζει σεβασμό στον ανθρώπινο πόνο και το ελάχιστο καθήκον της πολιτείας να στηρίζει τους πολίτες αντί να τους επιπλήττει.

Απαντώντας σε αναφορές σχετικά με στατιστικούς δείκτες που επικαλέστηκε ο κ. Φάμελλος, ο υπουργός σημείωσε ότι οι δείκτες αντανακλούν ανθρώπινες ιστορίες και δεν υποδηλώνουν ότι όλα τα κοινωνικά προβλήματα έχουν επιλυθεί. Υπογράμμισε την πρόοδο της χώρας σε τομείς όπως η σωρευτική ανάπτυξη, η μείωση της ανεργίας, το κατά κεφαλήν εισόδημα και η κατανάλωση σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη. Παράλληλα, άσκησε κριτική στο ΠΑΣΟΚ, χαρακτηρίζοντάς το υπέρμαχο των αποτελεσμάτων, αλλά αρνητικό σε κάθε αλλαγή.

Ο κ. Πιερρακάκης αναφέρθηκε στα μέτρα στήριξης για τα καύσιμα, επισημαίνοντας τη διαφοροποίηση ανάμεσα στην αμόλυβδη βενζίνη και το ντίζελ. Τόνισε ότι η επιδότηση στο ντίζελ και το πρόγραμμα «fuel pass» απευθύνονται κυρίως σε όσους έχουν μεγαλύτερη ανάγκη, υπογραμμίζοντας τη στόχευση των παρεμβάσεων για την ουσιαστική ανακούφιση των πολιτών.

Κλείνοντας, ο υπουργός τόνισε ότι για την εφαρμογή ελαφρυντικών μέτρων απαιτείται η κατάλληλη χρονική στιγμή και εξέφρασε την πρόθεση της κυβέρνησης να λάβει επιπλέον μέτρα, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο, διασφαλίζοντας έτσι την ευελιξία στην αντιμετώπιση των οικονομικών προκλήσεων.