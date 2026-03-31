Επικοινωνία Μητσοτάκη με πρόεδρο ΗΑΕ: Να προστατευθεί η ελεύθερη ναυσιπλοΐα

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων είχε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης το απόγευμα της Τρίτης 31 Μαρτίου 2026, κι ενώ ο πόλεμος μεταξύ ΗΠΑ, Ισραήλ και Ιράν συνεχίζεται με αμείωτη ένταση.

Σύμφωνα με το ενημερωτικό του Μεγάρου Μαξίμου, κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας, συζητήθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις στο Ιράν και στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Ο πρωθυπουργός εξέφρασε την αλληλεγγύη του προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και τις χώρες του Κόλπου, ενώ υπογράμμισε την ανάγκη για αποκλιμάκωση και αυτοσυγκράτηση.

Ενώ, με φόντο την κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ, τόνισε τη σημασία της προστασίας της ελεύθερης ναυσιπλοΐας και της θαλάσσιας ασφάλειας, ενώ επισήμανε την ανάγκη να επανενεργοποιηθούν οι δίαυλοι επικοινωνίας για την παύση των εχθροπραξιών το συντομότερο δυνατόν.

Σημειώνεται πως τα Εμιράτα έχουν γίνει στόχος επιθέσεων από το Ιράν, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον 11 άτομα και 169 να τραυματιστούν.

