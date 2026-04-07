Βασίλης Οικονόμου: Διαφωνεί με την εισήγηση Μητσοτάκη περί ασυμβίβαστου υπουργού-βουλευτή

Τη διαφωνία του με το γαλλικό μοντέλο και την υποστήριξή του στο βρετανικό, εξέφρασε ο βουλευτής της ΝΔ 

Την πρόθεσή του να υπερψηφίσει την άρση ασυλίας των 11 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, των οποίων τα ονόματα περιλαμβάνονται στη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, όταν η υπόθεση έρθει προς ψήφιση στην Ολομέλεια της Βουλής, γνωστοποίησε ο βουλευτής της ΝΔ Βασίλης Οικονόμου, μιλώντας στην εκπομπή «Επικαιρότητα» της ΕΡΤ.

Ο κ. Οικονόμου χαρακτήρισε την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ ιδιαίτερα σοβαρή, σημειώνοντας ότι πρόκειται για ένα ζήτημα που δεν εμφανίστηκε σήμερα, ενώ πρόσθεσε ότι «το πάθημα πρέπει να γίνεται μάθημα», αναφερόμενος στα μέτρα που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός.

Αναφορικά με την πρόταση του πρωθυπουργού για θέσπιση ασυμβίβαστου μεταξύ υπουργικής και βουλευτικής ιδιότητας, καθώς και με τη συζήτηση για ενδεχόμενη μείωση του αριθμού των βουλευτών, ο βουλευτής της ΝΔ εξέφρασε τη διαφωνία του.

«Τη μεγαλύτερη, για να μην πω την απόλυτη ευθύνη για το ρουσφέτι την έχει η εκτελεστική εξουσία. Αυτός που υπογράφει. Ο βουλευτής δεν έχει καμία υπογραφή. Ο βουλευτής έχει δύο βασικά καθήκοντα: το νομοθετικό και το ελεγκτικό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα διευκρίνισε ότι προσωπικά τάσσεται υπέρ του βρετανικού μοντέλου σε ό,τι αφορά τον ρόλο του βουλευτή και όχι του γαλλικού.

Στην επισήμανση ότι διαφωνεί με την εισήγηση του πρωθυπουργού, ο βουλευτής της ΝΔ ανέφερε ότι σε αυτά τα θέματα δεν υπάρχει κομματική πειθαρχία. «Πρέπει να τα συζητήσουμε τα θέματα, να πει ο καθένας την άποψή του. Τα κόμματα κινούνται συντεταγμένα, αλλά ο καθένας έχει την άποψή του» σημείωσε.

Novibet
