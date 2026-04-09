Κατερίνα Νοτοπούλου για αυτοάνοσο: «Πάλεψα για τη ζωή μου τους πρώτους μήνες, πρακτικά δεν ακούω»

Ένα αυτοάνοσο νόσημα που πυροδοτήθηκε εν μία νυκτί, στέρησε ξαφνικά την ακοή στην Κατερίνα Νοτοπούλου, κι όπως εξομολογήθηκε, άλλαξε όλος της ο κόσμος ξαφνικά, πάλεψε για τη ζωή της, και «πλέον δεν ακούω... διαβάζω τα χείλη».

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στη διαδικτυακή εκπομπή «Female» της Ανθής Σαλαγκούδη, η βουλευτής περιέγραψε τη δύσκολη περίοδο που βίωσε, αποκαλύπτοντας τη μάχη που δίνει με το σπάνιο αυτοάνοσο νόσημα από το 2015, το οποίο αποδείχθηκε ιδιαίτερα δύσκολο να διαγνωστεί.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, η ασθένεια την επηρέασε σε πολλαπλά επίπεδα: «Ήταν ένας εφιάλτης που με καθήλωσε σωματικά. Δεν ήταν μόνο αυτό. Η απώλεια ακοής είναι αυτό που έμεινε».

Η κυρία Νοτοπούλου εξήγησε ότι πλέον διαβάζει τα χείλη, καθώς τα ακουστικά βαρηκοΐας δεν προσφέρουν και τόσο μεγάλη βοήθεια. Όπως τόνισε χαρακτηριστικά «πρακτικά, δεν ακούω».

«Υπάρχουν κι αυτές οι αόρατες αναπηρίες, με τις οποίες δεν είμαστε πολύ εξοικειωμένοι», τόνισε η Κατερίνα Νοτοπούλου και μίλησε για το πώς κυλά πλέον η καθημερινότητά της.

«Μαθαίνεις να ζεις με αυτά, χρειάζεται χρόνος. Δεν ήμουν όπως είμαι τώρα. Κατακτάς με καινούργιο τρόπο τις αισθήσεις και την επικοινωνία. Σίγουρα με πείσμωσε πάρα πολύ στο ότι θέλω να ακούσω, θέλω να ακούω τους ανθρώπους. Ακόμα κι αν δεν μπορώ με τα αυτιά μου, θέλω πάρα πολύ να ακούω αυτό που έχουν να μου πουν. Ναι, είναι ο λόγος της ύπαρξής μου» λέει με αφοπλιστική ειλικρίνεια και δύναμη ψυχής και προσθέτει πως «κυριολεκτικά χρειάστηκε να παλέψω για τη ζωή μου τους πρώτους μήνες. Και η επαναφορά σε μία ομαλότητα ήταν εξαιρετικά αβέβαιη. Στη συνέχεια, σιγά σιγά έμαθα να υπάρχω με άλλο τρόπο. Ήταν εξαιρετικά δύσκολη και απαιτητική η προσπάθεια. Χρειάστηκα βοήθεια και υποστήριξη για να αποδεχτώ και να αγαπήσω τον καινούργιο μου εαυτό με την αναπηρία, να πιστέψω πως μπορώ».