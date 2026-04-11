Στο Άγιον Όρος ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης

Το Άγιον Όρος επισκέφθηκε μέσα στη Μεγάλη Εβδομάδα ο υπουργός δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης.

Όπως αναφέρει το vimaorthodoxias.gr, ο κ. Φλωρίδης παρέμεινε στην Ιερά Μονή Ξενοφώντος από τη Μεγάλη Τρίτη έως και τη Μεγάλη Πέμπτη, συμμετέχοντας με ευλάβεια στις ιερές ακολουθίες και ακολουθώντας το αυστηρό αγιορείτικο τυπικό, όπως αυτό περιγράφεται και από την Ιερά Κοινότητα Αγίου Όρους.

Κατά την διάρκεια της παραμονής του ο υπουργός παρακολούθησε τις κατανυκτικές ακολουθίες των ημερών, με αποκορύφωμα την Ακολουθία των Παθών, σε ένα περιβάλλον έντονης πνευματικής φόρτισης.

Η σχέση του κ. Φλωρίδη με τη Μονή είναι διαχρονικές καθώς δεν είναι η πρώτη φορά που επιλέγει το συγκεκριμένο μοναστήρι για την πνευματική του ανάπαυση. Κατά την παραμονή του ο υπουργός κράτησε χαμηλό προφίλ επιλέγοντας να ενταχθεί πλήρως στο κλίμα της μοναστικής ζωής.

Η παρουσία πολιτικών προσώπων στην Αθωνική Πολιτεία κατά τη Μεγάλη Εβδομάδα δεν είναι ασυνήθιστη. Ο κ Φλωρίδης -σύμφωνα με κύκλους από το περιβάλλον του- επέλεξε μια προσωπική αναζήτηση πνευματικής ενίσχυσης σε μια περίοδο έντονων κοινωνικών και πολιτικών προκλήσεων.

Το Άγιον Όρος συνεχίζει να αποτελεί τόπο καταφυγής όχι μόνο για απλούς πιστούς, αλλά και για πρόσωπα της δημόσιας ζωής, που αναζητούν στιγμές σιωπής και προσευχής, ιδιαίτερα κατά τις ημέρες της Μεγάλης Εβδομάδας, όπου το μήνυμα της θυσίας και της Ανάστασης αποκτά ξεχωριστή βαρύτητα.