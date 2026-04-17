Στην Ελλάδα ο πρόεδρος της Εσθονίας: Το πρόγραμμα της επίσκεψης
Ο Alar Karis έρχεται στη χώρα μας έπειτα από πρόσκληση του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα
Μετά από πρόσκληση του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Αν. Τασούλα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας της Εσθονίας Alar Karis θα πραγματοποιήσει επίσημη επίσκεψη στην Ελλάδα, από τις 19 έως τις 22 Απριλίου.
Το πρόγραμμα της επίσκεψης
Κυριακή 19 Απριλίου
- 18:40 Άφιξη του Πρόεδρου της Δημοκρατίας της Εσθονίας Alar Karis στην Αθήνα
Δευτέρα 20 Απριλίου
- 10:55 Κατάθεση στεφάνου στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη
- 11:00 Επίσημη τελετή υποδοχής στο Προεδρικό Μέγαρο
- 11:15 Κατ’ ιδίαν συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Αν. Τασούλα με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας της Εσθονίας Alar Karis
- 11:40 Διευρυμένες συνομιλίες των δύο αντιπροσωπειών
- 12:45 Γεύμα παρατιθέμενο από τον Πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη προς τιμήν του Προέδρου της Εσθονίας Alar Karis στην Αίγλη Ζαππείου
- 14:45 Συνάντηση του Προέδρου της Εσθονίας Alar Karis με την Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη στην Κεντρική Δομή Συντονισμού των Κέντρων Καινοτομίας
- 16:30 Ξενάγηση στον Αρχαιολογικό χώρο της Ακρόπολης
- 17:40 Επίσκεψη στα γραφεία του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κυβερνοασφάλεια
- 19:30 Επίσημο δείπνο στο Προεδρικό Μέγαρο προς τιμήν του Προέδρου της Εσθονίας Alar Karis
Τρίτη 21 Απριλίου
- Επίσκεψη στη Μονή Αγίου Ιωάννου στην Αγιά Λάρισας
Τετάρτη 22 Απριλίου
- Μετάβαση στους Δελφούς. Ομιλία του Προέδρου της Εσθονίας Alar Karis στο 11ο Διεθνές Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών
- 19:30 Αναχώρηση από την Ελλάδα
