Κράτος Δικαίου: Αντιπαράθεση με φόντο την Ευρωπαϊκή αξιολόγηση και τη Δικαιοσύνη

Snapshot Η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι το Κράτος Δικαίου στην Ελλάδα έχει βελτιωθεί σημαντικά την τελευταία δεκαετία, βάσει εκθέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Τονίζεται η πρόοδος στον ψηφιακό μετασχηματισμό της δημόσιας διοίκησης ως μέσο περιορισμού της διαφθοράς και πολιτικών παρεμβάσεων.

Η κυβέρνηση εκφράζει επιφυλάξεις για τον τρόπο λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, ειδικά σε θέματα διαρροών και διαχείρισης υποθέσεων.

Απορρίπτεται το ενδεχόμενο εκβιασμού του πρωθυπουργού μέσω τηλεφωνικών παρακολουθήσεων και καταγγέλλεται επιλεκτική κριτική από πολιτικούς αντιπάλους.

Η κυβέρνηση ζητά την απρόσκοπτη λειτουργία της Δικαιοσύνης χωρίς πολιτικές παρεμβάσεις και την αξιολόγηση του Κράτους Δικαίου με βάση διεθνείς δείκτες και εκθέσεις.

Το Μέγαρο Μαξίμου υποστηρίζει ότι η εικόνα της Ελλάδας στο πεδίο του Κράτους Δικαίου έχει βελτιωθεί αισθητά την τελευταία δεκαετία, επικαλούμενη εκθέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Όπως τονίζεται, η χώρα εμφανίζει λιγότερες συστάσεις σε σχέση με 15 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ γίνεται αναφορά σε παρεμβάσεις όπως οι αλλαγές στους ποινικούς κώδικες, η κατάργηση της απλής δυσφήμισης και οι θεσμικές ρυθμίσεις για τα Μητρώα Τύπου.

Παράλληλα, κυβερνητικές πηγές αναγνωρίζουν ότι εξακολουθούν να υπάρχουν αδυναμίες, σημειώνοντας ότι «η ισοπέδωση δεν βοηθά» και ότι απαιτείται συνεχής βελτίωση.

Ψηφιακό κράτος και περιορισμός της διαφθοράς

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στον ψηφιακό μετασχηματισμό της δημόσιας διοίκησης, με την κυβέρνηση να υποστηρίζει ότι μειώνονται τα περιθώρια διαφθοράς και πολιτικών παρεμβάσεων.

Ως χαρακτηριστικά παραδείγματα αναφέρονται:

Η ψηφιακή επίδοση κλήσεων, που –όπως επισημαίνεται– δεν μπορεί να αλλοιωθεί ή να «σβηστεί».

Η ενίσχυση της αυτονομίας της φορολογικής διοίκησης, με στόχο να μην είναι δυνατές παρεμβάσεις για ευνοϊκές ρυθμίσεις σε φόρους.

Η ενσωμάτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, έστω και με καθυστέρηση, ως βήμα διαφάνειας.

Ερωτήματα για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

Σε ό,τι αφορά την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η κυβέρνηση διατυπώνει επιφυλάξεις για τον τρόπο που διαχειρίζονται συγκεκριμένες υποθέσεις. Ειδικότερα, γίνεται λόγος για:

Διαρροές πληροφοριών πριν τη δημοσιοποίηση επίσημων στοιχείων

Διαφοροποιήσεις μεταξύ δημοσιογραφικών αναφορών και δικογραφιών

Πρακτικές «σαλαμοποίησης» υποθέσεων

Παρά τις ενστάσεις, η επίσημη θέση παραμένει ότι οι αποφάσεις της Δικαιοσύνης είναι αποδεκτές και πρέπει να γίνονται σεβαστές.

Απαντώντας στην κριτική περί «κυβέρνησης ελεγχόμενων», κυβερνητικοί κύκλοι επικαλούνται τα στοιχεία για άρσεις ασυλίας βουλευτών από το 2019, υπογραμμίζοντας ότι αυτές δεν συνεπάγονται ενοχή.

Όπως σημειώνεται, οι άρσεις ασυλίας αποτελούν διαδικασία που επιτρέπει στους εμπλεκόμενους να προσφύγουν στη Δικαιοσύνη για να αποδείξουν την αθωότητά τους, ανεξαρτήτως κομματικής προέλευσης.

Παρακολουθήσεις και πολιτικές αιχμές

Στο ζήτημα των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων, η κυβέρνηση απορρίπτει κατηγορηματικά τα περί εκβιασμού του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, τονίζοντας ότι προτεραιότητα αποτελεί η άσκηση πολιτικής και η προώθηση μεταρρυθμίσεων. Παράλληλα, ασκείται κριτική σε πολιτικούς αντιπάλους για «επιλεκτική ευαισθησία» απέναντι στη Δικαιοσύνη, με αναφορά τόσο σε επιθέσεις κατά δικαστικών λειτουργών όσο και σε αντιδράσεις για αποφάσεις του Αρείου Πάγου.

«Αφήστε τη Δικαιοσύνη να λειτουργήσει»

Η κυβερνητική γραμμή συνοψίζεται στη θέση ότι η Δικαιοσύνη πρέπει να λειτουργεί απρόσκοπτα, χωρίς πολιτικές παρεμβάσεις ή αμφισβήτηση. Όπως υπογραμμίζεται, η αξιολόγηση του Κράτους Δικαίου πρέπει να βασίζεται σε διεθνείς δείκτες και θεσμικές εκθέσεις και όχι αποκλειστικά στην εσωτερική πολιτική αντιπαράθεση.

Διαβάστε επίσης