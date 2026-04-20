Φλωρίδης: Έχει αποτύχει η προσπάθεια να παρουσιαστεί ότι η ΝΔ έχει εσωτερικό πρόβλημα

Ο υπουργός Δικαιοσύνης, κ. Γιώργος Φλωρίδης, μίλησε στο ραδιοφωνικό σταθμό Παραπολιτικά 90.1 και μεταξύ άλλων, επεσήμανε με αφορμή την συνάντησή του με την κυρία Κοβέσι:

Είχε ζητηθεί μια συνάντηση μαζί μου εδώ και πάρα πολύ καιρό προκειμένου να δούμε κάποια διοικητικής φύσεως ζητήματα που αφορούν την οργάνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Τα θέματα που απασχολούν τη συνεργασία του υπουργείου με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ξεκίνησαν καταρχάς από την στέγαση της υπηρεσίας αυτής, από την στελέχωσή της, από το προσωπικό, τις αμοιβές του προσωπικού, τις τεχνολογικές υποδομές. Αν έχει κάτι άλλο θα μας το πει.

Για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ο υπουργός Δικαιοσύνης τόνισε:

Εγώ δεν έχω να θέσω κάτι, όσον αφορά το ζήτημα του θεσμού και τη λειτουργία η τοποθέτηση του πρωθυπουργού στη Βουλή καλύπτει απολύτως όλο το ζήτημα αυτό.

Σε ερώτηση αν μπαίνει θέμα να άρουμε την εμπιστοσύνη μας στην ευρωπαϊκή Εισαγγελία ο κ. Φλωρίδης απάντησε:

Ήταν σαφέστατος ο πρωθυπουργός σε αυτό. Παρατηρώ ότι όλοι οι πολιτικοί αντίπαλοι της κυβέρνησης και του πρωθυπουργού οι οποίοι αποτυγχάνουν διαρκώς να τον αντιμετωπίσουν στην κοινωνία δηλαδή να διαμορφώσουν έναν άλλο συσχετισμό μέσα στην κοινωνία υπέρ τους, νομίζω ότι εδώ και αρκετό καιρό έχουν στρέψει την προσπάθειά τους να εμφανίσουν ότι η ΝΔ έχει πρόβλημα στο εσωτερικό της άρα εξ αυτού του λόγου θα αντιμετωπίσει διάφορα προβλήματα, νομίζω ότι και αυτή η προσπάθεια έχει αποτύχει. Εγώ δεν γνώριζα ποτέ ότι η ΝΔ ήταν κόμμα σταλινικού τύπου δηλαδή μονολιθικό επομένως ο καθένας πρέπει να μη μιλάει ή να δέχεται μια κεντρική γραμμή. Υπάρχουν απόψεις, υπάρχουν αποχρώσεις αλλά νομίζω ότι ο κεντρικός στόχος παραμένει ο ίδιος δηλαδή να κυβερνάται αποτελεσματικά η χώρα.

Για τις άρσεις ασυλίας

Σχετικά με την αυριανή ψηφοφορία για τις άρσεις ασυλίας ο κ. Φλωρίδης επισήμανε:

Στα θέματα της άρσης ασυλίας υπάρχουν δύο πτυχές η μια είναι η θεσμική ευθύνη όπου ο βουλευτής προσέρχεται και δηλώνει ότι «εγώ δεν φοβάμαι τίποτα, θέλω να κριθώ όπως κρίνονται όλοι οι υπόλοιποι πολίτες επομένως είμαι βέβαιος για την αθωότητά μου κι επομένως ζητάω να γίνει αυτή η άρση». Η άλλη πλευρά που δυστυχώς γινόμαστε μάρτυρες και μάλιστα από αυτούς που υπερασπίζονται το κράτος δικαίου, είναι ότι σπεύδουνε προκαταβολικά όταν υπάρχει μια δικογραφία που αφορά έναν βουλευτή η οποία πηγαίνει στη Βουλή με αίτημα άρση της ασυλίας να αποδώσουν ευθύνες δηλαδή να τον θεωρήσουν κατευθείαν ένοχο. Το κράτος δικαίου έχει ένα βασικό χαρακτηριστικό είναι ότι όποιος κατηγορείται θεωρείται αθώος μέχρι την αμετάκλητη καταδίκη του, εδώ λοιπόν σπεύδουν όλοι όταν πηγαίνει ένα αίτημα από έναν εισαγγελέα «ένοχος ο τάδε», αυτό πρέπει να τους καταστήσει πιο προσεκτικούς. Στην προκειμένη περίπτωση έχουμε τις αιτήσεις για άρση της ασυλίας για 11 βουλευτές, αυτοί δήλωσαν ότι επιθυμούν να γίνει άρση της ασυλίας δήλωσαν δηλαδή ότι θεσμικά δεν έχουν κανένα απολύτως ζήτημα. Ο καθένας θα σταθμίσει τη στάση του

Διευκρίνισε δε ότι δεν θεωρεί την στάση των βουλευτών πολιτικό πρόβλημα και πρόσθεσε:

Δεν θεωρώ τη στάση των βουλευτών ποτέ ως πολιτικό πρόβλημα όταν έχουν μια θεσμική λειτουργία. …Για αυτό είπα ότι η προσπάθεια των πολιτικών αντιπάλων της κυβέρνησης αφού αποτυγχάνουν στην κοινωνία δηλαδή δεν μπορούν να ανατρέψουν τους συσχετισμούς στην κοινωνία έρχονται και λένε ότι ο Μητσοτάκης απομονώνεται, μια ομάδα εδώ μια από εκεί, αυτά είναι ευσεβείς πόθοι δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Είναι διαφορετικές απόψεις που εκφράζονται μέσα στον ίδιο πολιτικό χώρο αλλά ο κεντρικός στόχος παραμένει.

Ερωτηθείς αν θα πρέπει να είναι στα ψηφοδέλτια οι βουλευτές που έχουν πρόβλημα με τη δικαιοσύνη απάντησε:

Αυτό είναι απόφαση και στάση του καθενός, εγώ δεν μπορώ να τα γνωρίζω αυτά ούτε είναι κριτήριο για μένα. Υπάρχουν υποθέσεις οι οποίες θα αντιμετωπιστούν μέσα από τη διαδικασία τη δικαστική, αυτό δεν σημαίνει υποχρεωτικά δίκη σημαίνει ότι οι υποθέσεις αυτές που αφορούν βουλευτές τώρα μπαίνουν να εξεταστούν δηλαδή θα κληθούν να δώσουν τις δικές τους εξηγήσεις και εκδοχές και στην συνέχεια οι εισαγγελικές αρχές θα αποφασίσουν αν κάποιες θα τις αρχειοθετήσουν ή αν θα κάνουν κατηγορητήρια… Εμείς θα αναφέρουμε πάντως στη διάταξη να εκκαθαρίζονται δικαστικά όλες οι υποθέσεις.

Αναφορικά τέλος με το ζήτημα της παράτασης της θητείας της κυρίας Παπανδρέου ο Γιώργος Φλωρίδης ανέφερε: Το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο θα κρίνει επί των αιτημάτων αυτών. Θα κρίνει κυριαρχικά. Το ελληνικό σύνταγμα προβλέπει ότι οποιαδήποτε υπηρεσιακή μεταβολή που αφορά Έλληνα δικαστικό λειτουργό αποκλειστικά αρμόδιο, εδώ και 100 χρόνια, είναι το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο άρα αυτό θα κρίνει τι θα γίνει. Είναι θέμα του Αρείου Πάγου, η κυβέρνηση δεν έχει απολύτως κανένα λόγο σε αυτό.

Διαβάστε επίσης