Φλωρίδης: Έχει αποτύχει η προσπάθεια να παρουσιαστεί ότι η ΝΔ έχει εσωτερικό πρόβλημα

Τι απάντησε για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και την ψηφοφορία για τις άρσεις ασυλίας 

Επιμέλεια - Μάνος Χατζηγιάννης

Ο υπουργός Δικαιοσύνης, κ. Γιώργος Φλωρίδης, μίλησε στο ραδιοφωνικό σταθμό Παραπολιτικά 90.1 και μεταξύ άλλων, επεσήμανε με αφορμή την συνάντησή του με την κυρία Κοβέσι:

Είχε ζητηθεί μια συνάντηση μαζί μου εδώ και πάρα πολύ καιρό προκειμένου να δούμε κάποια διοικητικής φύσεως ζητήματα που αφορούν την οργάνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Τα θέματα που απασχολούν τη συνεργασία του υπουργείου με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ξεκίνησαν καταρχάς από την στέγαση της υπηρεσίας αυτής, από την στελέχωσή της, από το προσωπικό, τις αμοιβές του προσωπικού, τις τεχνολογικές υποδομές. Αν έχει κάτι άλλο θα μας το πει.

Για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ο υπουργός Δικαιοσύνης τόνισε:
Εγώ δεν έχω να θέσω κάτι, όσον αφορά το ζήτημα του θεσμού και τη λειτουργία η τοποθέτηση του πρωθυπουργού στη Βουλή καλύπτει απολύτως όλο το ζήτημα αυτό.

Σε ερώτηση αν μπαίνει θέμα να άρουμε την εμπιστοσύνη μας στην ευρωπαϊκή Εισαγγελία ο κ. Φλωρίδης απάντησε:

Ήταν σαφέστατος ο πρωθυπουργός σε αυτό. Παρατηρώ ότι όλοι οι πολιτικοί αντίπαλοι της κυβέρνησης και του πρωθυπουργού οι οποίοι αποτυγχάνουν διαρκώς να τον αντιμετωπίσουν στην κοινωνία δηλαδή να διαμορφώσουν έναν άλλο συσχετισμό μέσα στην κοινωνία υπέρ τους, νομίζω ότι εδώ και αρκετό καιρό έχουν στρέψει την προσπάθειά τους να εμφανίσουν ότι η ΝΔ έχει πρόβλημα στο εσωτερικό της άρα εξ αυτού του λόγου θα αντιμετωπίσει διάφορα προβλήματα, νομίζω ότι και αυτή η προσπάθεια έχει αποτύχει. Εγώ δεν γνώριζα ποτέ ότι η ΝΔ ήταν κόμμα σταλινικού τύπου δηλαδή μονολιθικό επομένως ο καθένας πρέπει να μη μιλάει ή να δέχεται μια κεντρική γραμμή. Υπάρχουν απόψεις, υπάρχουν αποχρώσεις αλλά νομίζω ότι ο κεντρικός στόχος παραμένει ο ίδιος δηλαδή να κυβερνάται αποτελεσματικά η χώρα.

Για τις άρσεις ασυλίας

Σχετικά με την αυριανή ψηφοφορία για τις άρσεις ασυλίας ο κ. Φλωρίδης επισήμανε:

Στα θέματα της άρσης ασυλίας υπάρχουν δύο πτυχές η μια είναι η θεσμική ευθύνη όπου ο βουλευτής προσέρχεται και δηλώνει ότι «εγώ δεν φοβάμαι τίποτα, θέλω να κριθώ όπως κρίνονται όλοι οι υπόλοιποι πολίτες επομένως είμαι βέβαιος για την αθωότητά μου κι επομένως ζητάω να γίνει αυτή η άρση». Η άλλη πλευρά που δυστυχώς γινόμαστε μάρτυρες και μάλιστα από αυτούς που υπερασπίζονται το κράτος δικαίου, είναι ότι σπεύδουνε προκαταβολικά όταν υπάρχει μια δικογραφία που αφορά έναν βουλευτή η οποία πηγαίνει στη Βουλή με αίτημα άρση της ασυλίας να αποδώσουν ευθύνες δηλαδή να τον θεωρήσουν κατευθείαν ένοχο. Το κράτος δικαίου έχει ένα βασικό χαρακτηριστικό είναι ότι όποιος κατηγορείται θεωρείται αθώος μέχρι την αμετάκλητη καταδίκη του, εδώ λοιπόν σπεύδουν όλοι όταν πηγαίνει ένα αίτημα από έναν εισαγγελέα «ένοχος ο τάδε», αυτό πρέπει να τους καταστήσει πιο προσεκτικούς. Στην προκειμένη περίπτωση έχουμε τις αιτήσεις για άρση της ασυλίας για 11 βουλευτές, αυτοί δήλωσαν ότι επιθυμούν να γίνει άρση της ασυλίας δήλωσαν δηλαδή ότι θεσμικά δεν έχουν κανένα απολύτως ζήτημα. Ο καθένας θα σταθμίσει τη στάση του

Διευκρίνισε δε ότι δεν θεωρεί την στάση των βουλευτών πολιτικό πρόβλημα και πρόσθεσε:
Δεν θεωρώ τη στάση των βουλευτών ποτέ ως πολιτικό πρόβλημα όταν έχουν μια θεσμική λειτουργία. …Για αυτό είπα ότι η προσπάθεια των πολιτικών αντιπάλων της κυβέρνησης αφού αποτυγχάνουν στην κοινωνία δηλαδή δεν μπορούν να ανατρέψουν τους συσχετισμούς στην κοινωνία έρχονται και λένε ότι ο Μητσοτάκης απομονώνεται, μια ομάδα εδώ μια από εκεί, αυτά είναι ευσεβείς πόθοι δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Είναι διαφορετικές απόψεις που εκφράζονται μέσα στον ίδιο πολιτικό χώρο αλλά ο κεντρικός στόχος παραμένει.

Ερωτηθείς αν θα πρέπει να είναι στα ψηφοδέλτια οι βουλευτές που έχουν πρόβλημα με τη δικαιοσύνη απάντησε:
Αυτό είναι απόφαση και στάση του καθενός, εγώ δεν μπορώ να τα γνωρίζω αυτά ούτε είναι κριτήριο για μένα. Υπάρχουν υποθέσεις οι οποίες θα αντιμετωπιστούν μέσα από τη διαδικασία τη δικαστική, αυτό δεν σημαίνει υποχρεωτικά δίκη σημαίνει ότι οι υποθέσεις αυτές που αφορούν βουλευτές τώρα μπαίνουν να εξεταστούν δηλαδή θα κληθούν να δώσουν τις δικές τους εξηγήσεις και εκδοχές και στην συνέχεια οι εισαγγελικές αρχές θα αποφασίσουν αν κάποιες θα τις αρχειοθετήσουν ή αν θα κάνουν κατηγορητήρια… Εμείς θα αναφέρουμε πάντως στη διάταξη να εκκαθαρίζονται δικαστικά όλες οι υποθέσεις.

Αναφορικά τέλος με το ζήτημα της παράτασης της θητείας της κυρίας Παπανδρέου ο Γιώργος Φλωρίδης ανέφερε: Το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο θα κρίνει επί των αιτημάτων αυτών. Θα κρίνει κυριαρχικά. Το ελληνικό σύνταγμα προβλέπει ότι οποιαδήποτε υπηρεσιακή μεταβολή που αφορά Έλληνα δικαστικό λειτουργό αποκλειστικά αρμόδιο, εδώ και 100 χρόνια, είναι το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο άρα αυτό θα κρίνει τι θα γίνει. Είναι θέμα του Αρείου Πάγου, η κυβέρνηση δεν έχει απολύτως κανένα λόγο σε αυτό.

Διαβάστε επίσης

11:27ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στο Ηράκλειο: Έρευνες για τον εντοπισμό 44χρονης μητέρας

11:23LIFESTYLE

Your Face Sounds Familiar: Δυναμική επιστροφή με υψηλές πτήσεις στην τηλεθέαση - «Σάρωσε» η πρεμιέρα

11:14ΕΛΛΑΔΑ

Στο Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου είδαμε πώς μία εταιρεία φωτίζει την Αθήνα εδώ και 169 χρόνια

11:09ΚΟΣΜΟΣ

Σεισμός 7,4 Ρίχτερ στις ακτές της Ιαπωνίας – Προειδοποίηση για τσουνάμι στο Χοκάιντο

11:07ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η εταιρία πυραύλων Blue Origin του Τζεφ Μπέζος έστειλε δορυφόρο σε λάθος τροχιά

11:06ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Υποχώρησε τοιχίο στους πρώην στάβλους Παπάφη – ΙΧ έπεσε στο κενό

11:03ΕΛΛΑΔΑ

Αργολίδα: Αιματηρή συμπλοκή μεταξύ αδελφών στη Νέα Τίρυνθα

10:57ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παραμένει διασωληνωμένος στη ΜΕΘ του Ευαγγελισμού ο Γιώργος Μυλωνάκης - Τα νεότερα για την υγεία του

10:50ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η Hyundai επιμένει σε φυσικά χειριστήρια στα αυτοκίνητα

10:49ΚΟΣΜΟΣ

«Δεν μπορούσα να αντισταθώ»: Ο κυβερνήτης του Artemis II πόσταρε μοναδικό βίντεο της Γης που τράβηξε με iPhone από τη Σελήνη

10:32ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Ελεύθερος μέχρι το δευτεροβάθμιο δικαστήριο ο γυναικολόγος που καταδικάστηκε για ασέλγεια και βιασμό 21 ασθενών του

10:31ΚΟΣΜΟΣ

Patrick Muldoon: Πέθανε ξαφνικά στα 57 πρωταγωνιστής των «Days Of Our Lives» και «Melrose Place»

10:30ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Φλωρίδης: Έχει αποτύχει η προσπάθεια να παρουσιαστεί ότι η ΝΔ έχει εσωτερικό πρόβλημα

10:25ΚΟΣΜΟΣ

Σαρλίζ Θερόν: Μίλησε για τη μοιραία νύχτα που η μητέρα της σκότωσε τον πατέρα της - «Δεν με στοιχειώνει πια»

10:21ΕΛΛΑΔΑ

Στον εισαγγελέα ο Σουδανός που παρέσυρε κι εγκατέλειψε την 16χρονη στην οδό Λιοσίων

10:15ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Θεοδωρικάκος: Θα χρειαστούν και νέα μέτρα για ενίσχυση νοικοκυριών και επιχειρήσεων

10:14ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στο Κασμίρ: Λεωφορείο έπεσε σε φαράγγι - 15 νεκροί

10:10ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: 27χρονος προσπάθησε να περάσει γεμιστό κρουασάν με... κοκαΐνη στο Αστυνομικό Μέγαρο

10:02ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στο Ηράκλειο: 51χρονος κατέρρευσε την ώρα που βρισκόταν σε γλέντι

09:56ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρκόπουλος: Δεν θα περιφέρω τα πτυχία μου για να ικανοποιηθεί ο βούρκος

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:22ΕΛΛΑΔΑ

Νεκρή 51χρονη που έπεσε στο κενό από τον δεύτερο όροφο στο Τουρισμού - Ήταν υπάλληλος του υπουργείου

08:42ΚΟΣΜΟΣ

Αγνοούμενος πιλότος που καταρρίφθηκε το 1940 βρέθηκε να κάθεται στο πιλοτήριο του μαχητικού

19:46ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κεφαλονιά: Το κορίτσι στο «δωμάτιο 11» - Τι συνέβαινε την ίδια ώρα που η Μυρτώ έπεφτε νεκρή

11:09ΚΟΣΜΟΣ

Σεισμός 7,4 Ρίχτερ στις ακτές της Ιαπωνίας – Προειδοποίηση για τσουνάμι στο Χοκάιντο

07:42ΚΟΣΜΟΣ

Ο Άντριου «φυγάδευσε» τη Σάρα μέσα στη νύχτα - Οργή στο Μπάκιγχαμ, αηδιασμένος ο βασιλιάς Κάρολος

16:19ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Βουτάει» η θερμοκρασία, χιόνια στα ορεινά και χειμώνας... ωρών - Η πρόβλεψη Καλλιάνου

17:04ΠΑΙΔΕΙΑ

Πότε κλείνουν τα σχολεία για το καλοκαίρι - Οι ημερομηνίες για Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια

10:32ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Ελεύθερος μέχρι το δευτεροβάθμιο δικαστήριο ο γυναικολόγος που καταδικάστηκε για ασέλγεια και βιασμό 21 ασθενών του

07:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κεφαλονιά: Τα «σπάσανε» οι 3 κατηγορούμενοι για τη δολοφονία της Μυρτούς - Δεν λένε ούτε «γεια»

09:42ΚΟΣΜΟΣ

Σοκαριστικό τροχαίο δυστύχημα σε αγώνα ράλι στην Αργεντινή: Αγωνιστικό αυτοκίνητο βγήκε εκτός πίστας και έπεσε πάνω σε θεατές - Ένας νεκρός

06:52ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Ο Μακάριος ανεβαίνει στο... βουνό, όλο και πιο κοντά στον Τσίπρα ο Δούκας, γιατί ανησυχεί ο Πιερρακάκης και με ποιον υπουργό είναι έξαλλοι οι βουλευτές της ΝΔ

10:02ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στο Ηράκλειο: 51χρονος κατέρρευσε την ώρα που βρισκόταν σε γλέντι

10:57ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παραμένει διασωληνωμένος στη ΜΕΘ του Ευαγγελισμού ο Γιώργος Μυλωνάκης - Τα νεότερα για την υγεία του

22:24WHAT THE FACT

Αρχαιολόγοι ανέσυραν από τα βάθη της θάλασσας τα απομεινάρια ενός από τα Επτά Θαύματα του Κόσμου

10:25ΚΟΣΜΟΣ

Σαρλίζ Θερόν: Μίλησε για τη μοιραία νύχτα που η μητέρα της σκότωσε τον πατέρα της - «Δεν με στοιχειώνει πια»

07:14ΚΟΣΜΟΣ

H Μόσχα βάζει στο στόχαστρο το Παρίσι για τα πυρηνικά - Πώς εμπλέκεται η Ελλάδα

19:01ΣΕΙΣΜΟΙ

Κινέζος επιστήμονας: Ο λόγος που σημειώθηκαν 60.000 σεισμοί στη Σαντορίνη το 2025

09:30ΕΛΛΑΔΑ

Τοποθετήθηκαν 4 νέες κάμερες στους δρόμους της Αθήνας - Πού θα τις συναντήσετε

01:10ΚΟΣΜΟΣ

Λίβανος: Σάλος με φωτογραφία Ισραηλινού στρατιώτη που καταστρέφει άγαλμα του Εσταυρωμένου Χριστού

07:43ΚΟΣΜΟΣ

Κάνιε Γουέστ: Η Ευρώπη «βάζει μπλόκο» στον Αμερικανό ράπερ - Ακυρώνονται η μία μετά την άλλη οι συναυλίες του

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ