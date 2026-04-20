ΠΑΣΟΚ για Καββαδά: Ίδρυσε επιχείρηση αν και ήταν αξιωματικός της Αεροπορίας – Τι απαντά η κυβέρνηση

Τα πυρά του ΠΑΣΟΚ για τον ορισμό του Αθανάσιου Καββαδά και η απάντηση της κυβέρνησης

Παναγιώτης Βελισσάρης

ΠΑΣΟΚ για Καββαδά: Ίδρυσε επιχείρηση αν και ήταν αξιωματικός της Αεροπορίας – Τι απαντά η κυβέρνηση

Ο νέος υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Αθανάσιος Καββαδάς

  • Το ΠΑΣΟΚ αμφισβητεί τον ορισμό του Αθανάσιου Καββαδά ως υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, επισημαίνοντας ότι ενώ ήταν αξιωματικός της Πολεμικής Αεροπορίας δημιούργησε επιχείρηση, κάτι που απαγορεύεται στους αξιωματικούς των Ενόπλων Δυνάμεων.
  • Το ΠΑΣΟΚ αναρωτιέται πώς ο κ. Καββαδάς, που υπηρετούσε από το 1983 έως το 2006 στην Πολεμική Αεροπορία, ίδρυσε το 1987 την επιχείρηση "Εμπόριο Ποτών Καββαδάς", παρά τους κανονισμούς που απαγορεύουν παράλληλη επαγγελματική δραστηριότητα.
  • Η κυβέρνηση απαντά ότι η επιχείρηση συστάθηκε το 1987 από την τότε σύζυγο του κ. Καββαδά ως ατομική επιχείρηση, ενώ εκείνος συμμετείχε ως μέτοχος μόνο μετά την αποστρατεία του.
  • Το ΠΑΣΟΚ καταγγέλλει την κυβέρνηση για παραπληροφόρηση και αποπροσανατολισμό της κοινής γνώμης σε σχέση με διάφορα θέματα, συμπεριλαμβανομένης της υπόθεσης Καββαδά.
Ερωτήματα για το βιογραφικό Αθανάσιου Καββαδά εγείρει με ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ, μετά την ανακοίνωση από την κυβέρνηση του ορισμού του στη θέση του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης.

Ειδικότερα, το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης στην ανακοίνωσή του σημειώνει πως «διαβάζοντας το βιογραφικό του κου Καββαδά προκύπτει ότι την περίοδο που ο ίδιος υπηρετούσε από θέσεις ευθύνης στην Πολεμική Αεροπορία ταυτόχρονα δημιούργησε την επιχείρηση ''Εμπόριο Ποτών Καββαδάς'', παρόλο που στους αξιωματικούς των Ενόπλων Δυνάμεων απαγορεύεται η παράλληλη άσκηση επαγγέλματος και η συμμετοχή σε εταιρείες».

«Πώς ενώ υπηρετούσε από το 1983 έως το 2006 από θέσεις ευθύνης στην Πολεμική Αεροπορία, ταυτόχρονα το 1987 δημιούργησε όπως δηλώνει την επιχείρηση ''Εμπόριο Ποτών Καββαδάς'' δεδομένου ότι στους αξιωματικούς των ενόπλων δυνάμεων απαγορεύεται η παράλληλη άσκηση επαγγέλματος και η συμμετοχή σε εταιρείες;» διερωτάται συγκεκριμένα το ΠΑΣΟΚ.

Ολόκληρη η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ για τον Καββαδά

«Στη Νέα Δημοκρατία ή δεν ξέρουν τι τους γίνεται ή είναι ικανοί να πουν οτιδήποτε για να πετάξουν λάσπη και να αποπροσανατολίσουν την κοινωνία.

Ας δούμε μερικά χαρακτηριστικά παραδείγματα:

  • Για τον κ. Μαρινάκη, σήμερα, η παραίτηση Λαζαρίδη ήταν μια αναπόφευκτη εξέλιξη λόγω της επικοινωνιακής διαχείρισης που έγινε από τον πρώην Υφυπουργό. Στις 14 Απριλίου ήταν …«ανθρωποφαγία».
  • Ο κ. Γεωργιάδης αναφερόμενος στον Πρόεδρο της ΓΣΕΕ, Γιάννη Παναγόπουλο, μπερδεύει τον σεβασμό στο τεκμήριο αθωότητας που είναι δεδομένο με την αναστολή της κομματικής ιδιότητας, με την οποία συμφώνησε δημόσια και ο ίδιος ο κ. Παναγόπουλος. Τον «ενοχλούν» οι διαρροές της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τους ελεγχόμενους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, αλλά δεν τον ενοχλούσαν οι διαρροές από την Αρχή Καταπολέμησης Μαύρου Χρήματος για τον κ. Παναγόπουλο.

Υ.Γ. Διαβάζοντας το βιογραφικό του νέου Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, Αθανάσιου Καββαδά γεννιέται μια εύλογη απορία. Πώς ενώ υπηρετούσε από το 1983 έως το 2006 από θέσεις ευθύνης στην Πολεμική Αεροπορία, ταυτόχρονα το 1987 δημιούργησε όπως δηλώνει την επιχείρηση «Εμπόριο Ποτών Καββαδάς» δεδομένου ότι στους αξιωματικούς των ενόπλων δυνάμεων απαγορεύεται η παράλληλη άσκηση επαγγέλματος και η συμμετοχή σε εταιρείες;»

Τι απαντά η κυβέρνηση

Σύμφωνα με πληροφορίες από κυβερνητικές πηγές, το 1987, ενώσω ο κ. Καββαδάς υπηρετούσε στην Πολεμική Αεροπορία, η τότε σύζυγός του σύστησε την εν λόγω εταιρεία ως ατομική επιχείρηση. Ο ίδιος, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές συμμετείχε απλώς ως μέτοχος, μετά την αποστρατεία του.

