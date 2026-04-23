Φλωρίδης για βουλευτές ΝΔ: «Αν υπάρξουν δίκες και καταδίκες, δεν θα είναι κανείς υποψήφιος»

Ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης, απέστειλε ξεκάθαρο μήνυμα ότι προφανώς δεν υφίστανται υποψηφιότητες των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας των οποίων ήρθη η ασυλία, εφόσον υπάρξουν δίκες και καταδίκες από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για το ζήτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Μιλάμε σε επίπεδο αρχών και αξιών. Δεν μπορείς να κατηγορείς την κυβέρνηση ότι προσβάλλει το κράτος δικαίου. Τι deal κάνει ένας πρωθυπουργός με τους βουλευτές του; Πρώτα πρέπει να δούμε εάν η βασική αρχή του κράτους δικαίου, που λέει ότι όποιος κατηγορείται, είναι αθώος μέχρι να καταδικαστεί αμετάκλητα, ισχύει για τους βουλευτές. Ή αν οι βουλευτές από την ώρα που κατηγορούνται, είναι εξ ορισμού και τελειώσαμε, στο πυρ το εξώτερον», επεσήμανε ο κ. Φλωρίδης, μιλώντας στο ACTION24.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης είπε ακόμη ότι «από το 2003, οι Ευρωπαίοι μάς ρωτούσαν τι θα κάνουμε με τις παράνομες επιδοτήσεις. Θα επιθυμούσαμε να μην γίνεται αυτό το πράγμα. Η Ελλάδα στηρίζει τον θεσμό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, δεν βλέπω καμία αντιπαράθεση. Η κυρία Κοβέσι ευχαρίστησε την ελληνική κυβέρνηση διότι λύθηκε το σύνολο των αιτημάτων που είχε ο θεσμός για ζητήματα που αφορούν την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Ελλάδα».

Για τον Αλέξη Τσίπρα, σχολίασε πως «επειδή δεν μπορεί να συγκροτήσει μία πολιτική πρόταση και μία ηγετική παρουσία, περιμένει και ψάχνει να βρει ποιος από το εξωτερικό θα ρίξει τον Μητσοτάκη. Βρε άνθρωπε, θέλεις να ηγηθείς της χώρας. Το μόνο που έκανε ο Τσίπρας, ήταν να βγάλει ένα βιβλίο, να γυρνά από χωριό σε χωριό και το παρουσιάζει, στο οποίο κατηγορεί αυτούς που είχε υπουργούς και λέει ότι ήταν χάλια και εξαιτίας αυτών απέτυχε».

