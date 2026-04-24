Μαρινάκης: Χρειάζονται κανόνες και ταυτοποίηση χρηστών στο διαδίκτυο

«Η δημοκρατία δεν είναι ασυδοσία, δεν είναι κάτι το οποίο δεν έχει κανόνες, νόμους και περιορισμούς»

Επιμέλεια - Παναγιώτης Βελισσάρης

Μαρινάκης: Χρειάζονται κανόνες και ταυτοποίηση χρηστών στο διαδίκτυο

Ο Παύλος Μαρινάκης

  • Ο Παύλος Μαρινάκης τόνισε ότι ο μεγαλύτερος κίνδυνος από την τεχνητή νοημοσύνη ενόψει εκλογών είναι η ανώνυμη παραπληροφόρηση μέσω ανυπόγραφων άρθρων και ψευδών βίντεο.
  • Προτείνεται η ταυτοποίηση κάθε χρήστη στο διαδίκτυο για την αντιμετώπιση παραπληροφόρησης, χωρίς να καταργείται η ψευδωνυμία, ώστε να υπάρχει υπευθυνότητα.
  • Η δημοκρατία απαιτεί κανόνες και περιορισμούς για τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, οι οποίες πρέπει να ταυτοποιούν χρήστες και να ενημερώνουν για τεχνητά δημιουργημένο περιεχόμενο.
  • Η πλειονότητα των ψευδών ειδήσεων δεν προέρχεται από την τεχνητή νοημοσύνη, αλλά από προπαγάνδα κομμάτων και ΜΜΕ, και η μάχη κατά της παραπληροφόρησης πρέπει να αξιοποιεί σύγχρονα εργαλεία.
Μια ιδιαίτερα επίκαιρη και πολυεπίπεδη συζήτηση με θέμα την Τεχνητή Νοημοσύνη και τον ρόλο της στη διαμόρφωση της αλήθειας στην ψηφιακή εποχή, πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του 11ου Οικονομικού Φόρουμ Δελφών 2026.

Κατά την τοποθέτησή του, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σημείωσε αναφερόμενος στον μεγαλύτερο κίνδυνο από τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης ενόψει εκλογών: «Ο κίνδυνος είναι να αλλοιωθεί ένα εκλογικό αποτέλεσμα. Δεν θεωρώ όμως ότι το Deepfake βίντεο αποτελεί τον μεγαλύτερο κίνδυνο. Το πρόβλημα είναι ένα ανυπόγραφο άρθρο σε ένα site ή ένας ανώνυμος λογαριασμός στα social media που μπορεί να ανεβάσει ένα βίντεο και να λέει μια ιστορία η οποία να μην μπορεί να αποδειχθεί πολύ γρήγορα ότι είναι ψευδής για έναν υποψήφιο».

Σχετικά με το πως μπορεί να αντιμετωπιστεί η παραπληροφόρηση και οι «δολοφονίες χαρακτήρων» στο διαδίκτυο: «Πρέπει να προσαρμόζουμε το νομοθετικό πλαίσιο και τους ελεγκτικούς μηχανισμούς ούτως ώστε ο κόσμος αυτό που βλέπει να ξέρει τι είναι. Τουλάχιστον να ξέρει ότι είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης. Επιμένω ξανά και ξανά στην ταυτοποίηση κάθε χρήστη στο διαδίκτυο. Όχι για την άρση της ψευδωνυμίας, αλλά να ξέρει ο καθένας ότι πίσω από κάθε προφίλ κρύβεται ένας συγκεκριμένος άνθρωπος. Όποιος δεν διαπράττει κάποια παρανομία δεν έχει να φοβάται τίποτα».

Για τη διασφάλιση της προστασίας της δημοκρατίας από τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης δήλωσε: «Η δημοκρατία δεν είναι ασυδοσία, δεν είναι κάτι το οποίο δεν έχει κανόνες, νόμους και περιορισμούς. Πρέπει να πρωταγωνιστήσουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο και να πούμε ότι αν θέλει να λειτουργεί μια πλατφόρμα σε ένα κράτος, πρέπει να τηρεί κάποιους αυτονόητους κανόνες. Να ταυτοποιεί τους χρήστες της και να ενημερώνει υποχρεωτικά τον χρήστη όταν ένα βίντεο είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης. Είναι ζήτημα ζωτικής σημασίας».

Για το εάν η τεχνητή νοημοσύνη είναι το κύριο εργαλείο παραγωγής ψευδών ειδήσεων σήμερα: «Η βασική μου δουλειά είναι να αποδομώ fake news. Δεν μπορώ να θυμηθώ ένα πολύ μεγάλο από αυτά που προκάλεσε κρίση και να ήταν αποτέλεσμα της τεχνητής νοημοσύνης. Εννέα στα δέκα ήταν αποτέλεσμα προπαγάνδας άλλων κομμάτων και μέσων μαζικής ενημέρωσης που επενδύουν στην παραπληροφόρηση. Αυτή η μάχη κρατάει από τα πολύ παλιά, απλά οφείλουμε να χρησιμοποιήσουμε τα σύγχρονα εργαλεία υπέρ μας».

19:48ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός στην Κρήτη: Πάνω από 50 μετασεισμοί μετά τα 5,7 Ρίχτερ κοντά στην Ιεράπετρα

19:44ΕΛΛΑΔΑ

Στην Εντατική παραμένει η 16χρονη που παρασύρθηκε στη Λιοσίων – Στο πλευρό της οι συμμαθητές της

19:43ΕΛΛΑΔΑ

Ζάκυνθος: Συναγερμός για τα κρούσματα λεπτοσπείρωσης – Τι λέει ο ΕΟΔΥ

19:38ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Ασημένιο μετάλλιο για την Πρεβολαράκη στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα πάλης

19:31ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αντίστροφη μέτρηση για Τσίπρα: Αινιγματική ανάρτηση που προκαλεί συνειρμούς

19:31ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Πένθος στο ελληνικό βόλεϊ και τον Παναθηναϊκό - Πέθανε ο σπουδαίος Μάκης Μαριάτος

19:29ΠΟΛΙΤΙΚΗ

LIVE: Μητσοτάκης - Μακρόν στη Ρωμαϊκή Αγορά -«Είναι η ώρα της Ευρώπης σε εποχή παγκόσμιας αταξίας»

19:28ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βίντεο από την επιχείρηση της ΕΛΑΣ στη Γαύδο: Κατεδαφίστηκαν 23 παραπήγματα – Μία σύλληψη

19:17ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Δημήτριος: Στις 28/4 η απολογία του 20χρονου - «Παραδόθηκε αυτοβούλως», λέει ο συνήγορός του

19:05ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΑΔΕ: Νέα ψηφιακή εφαρμογή για ενημέρωση οφειλετών με αλληλέγγυα ευθύνη

19:00ΕΥ ΖΗΝ

Η μπύρα χωρίς αλκοόλ έχει παρόμοια επίπεδα βιταμίνης B6 με την κανονική μπύρα

18:58LIFESTYLE

Να μ’αγαπάς-επόμενα επεισόδια: Προσπαθούν να δολοφονήσουν τον Άγγελο

18:55ΚΟΣΜΟΣ

Αμερικανικός στρατός: Ετοιμάζει σχέδια για να χτυπήσει τις ιρανικές άμυνες στα Στενά του Ορμούζ εάν καταρρεύσει η εκεχειρία

18:50ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στην Αθήνα ο Μακρόν - Ελληνογαλλικός στρατηγικός άξονας ισχύος «κλειδώνει» την Ανατολική Μεσόγειο

18:38ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Δημήτριος: «Δεν μπορούσε να δεχθεί το χωρισμό, μιλούσα και με τους δύο», είπε η 20χρονη σύντροφος του 20χρονου

18:38ΕΛΛΑΔΑ

«Σε έσβησε τόσο άδικα από τον ουρανό μας»: Ραγίζει καρδιές η ανάρτηση εξάδελφου της δολοφονημένης Ελευθερίας

18:33ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πλεύρης: Νέο δόγμα για το μεταναστευτικό - Αποτροπή στα σύνορα, κέντρα επιστροφών εκτός ΕΕ

18:29ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Τα ονόματα των Γιάννη Μπουτάρη και Διονύση Σαββόπουλου θα δοθούν σε πάρκα της πόλης

18:23ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μαραντόνα: «Κόβουν την ανάσα» οι καταθέσεις για την κατάστασή του πριν το τέλος - Κοιλιά σαν μπαλόνι

18:16ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: «Η μητέρα μας έφυγε αλλά η οικογένεια μας μεγάλωσε», λέει ο γιος της Ελευθερίας Γιακουμάκη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:43ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Καμπανάκι» των Ιταλών μετεωρολόγων για την Ελλάδα - Πότε «βλέπουν» ρωσικό κρύο στη χώρα μας

18:16ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: «Η μητέρα μας έφυγε αλλά η οικογένεια μας μεγάλωσε», λέει ο γιος της Ελευθερίας Γιακουμάκη

10:28ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κεφαλονιά: «Η γυναίκα μου φταίει που πέθανε η Μυρτώ» - Τα SMS που δεν έμαθε ποτέ το μοιραίο βράδυ

18:38ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Δημήτριος: «Δεν μπορούσε να δεχθεί το χωρισμό, μιλούσα και με τους δύο», είπε η 20χρονη σύντροφος του 20χρονου

16:16ΣΕΙΣΜΟΙ

Πρόβλεψη Παπαδόπουλου: Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για μεγάλο σεισμό στον Κορινθιακό - Σε βάθος τριετίας

16:45ΕΛΛΑΔΑ

Δικηγόρος 20χρονης για δολοφονία 27χρονου: Πήγε στη ΓΑΔΑ και είπε πως ο 20χρονος είναι ο δράστης

05:30ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 24 Απριλίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

18:05ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Σοκ προκαλούν οι εικόνες με τους υποσιτισμένους στρατιώτες στο Κουπιάνσκ

19:31ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Πένθος στο ελληνικό βόλεϊ και τον Παναθηναϊκό - Πέθανε ο σπουδαίος Μάκης Μαριάτος

20:42ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Οι πρώτες προβλέψεις για το τριήμερο της Πρωτομαγιάς

18:38ΕΛΛΑΔΑ

«Σε έσβησε τόσο άδικα από τον ουρανό μας»: Ραγίζει καρδιές η ανάρτηση εξάδελφου της δολοφονημένης Ελευθερίας

18:50ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στην Αθήνα ο Μακρόν - Ελληνογαλλικός στρατηγικός άξονας ισχύος «κλειδώνει» την Ανατολική Μεσόγειο

03:30ΚΑΙΡΟΣ

Αρναούτογλου: Ήπιος ο καιρός τις επόμενες ημέρες – Οι πρώτες ενδείξεις για την Πρωτομαγιά

15:34ΚΟΣΜΟΣ

Έσκαβαν 22 χρόνια οι Σοβιετικοί: Η βαθύτερη τρύπα στον κόσμο και τι βρήκαν 12 χιλιόμετρα κάτω

12:22ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Δημήτριος: Αυτός είναι ο 20χρονος ναύτης που δολοφόνησε τον γιο του ταξίαρχου της ΕΛ.ΑΣ.

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 23/4/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν τουλάχιστον 6,2 εκατ. ευρώ

09:17ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ραγδαία αύξηση της θερμοκρασίας - Η ημέρα που θα δούμε 26άρια στην Αττική

09:48ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός στην Κρήτη: Η στιγμή που τα 5,7 Ρίχτερ «χτυπούν» το νησί

13:11ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Δημήτριος: Θλίψη και οδύνη στην κηδεία του 27χρονου

15:32ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Δολοφονία στον Άγιο Δημήτριο: Ελεύθεροι οι τρεις συλληφθέντες - Αναβλήθηκε για τη Δευτέρα η δίκη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ