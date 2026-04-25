Σταύρος Παπασταύρου: Εβδομάδα ουσιαστικών δράσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της φύσης

Ένα βίντεο για τις δράσεις που πραγματοποιήθηκαν από το υπουργείο Περιβάλλοντος της προηγούμενες ημέρες ανήρτησε στα social media, ο υπουργός Περιβαλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου.

Ο υπουργός στο βίντεο κάνει λόγο για μια εβδομάδα με ουσιαστικές κινήσεις για να προστατεύσουμε τη φύση μας.

Όπως ανέφερε ο υπουργός στο βίντεο, τη Δευτέρα «βάλαμε σαφείς κανόνες προστασίας για τη Γυάρο με το Προεδρικό Διάταγμα που υπεγράφη», την Τρίτη «ολοκληρώθηκε η επιστημονική τεκμηρίωση για το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Νότιο Αιγαίο 1- Νότιες Κυκλάδες», την Τετάρτη «Παραλάβαμε τα αντιδιαβρωτικά έργα στην περιοχή του Κρυονερίου», την Πέμπτη «ανακοινώσαμε περισσότερες Απάτητες Παραλίες», την Παρασκευή «μιλήσαμε στο πάνελ του Delphi Forum την ισορροπία μεταξύ ενεργειακής ασφάλειας και προστασίας του περιβάλλοντος».

