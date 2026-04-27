Ατζέντα 2030: Το restart Μητσοτάκη με φόντο το Συνέδριο της ΝΔ και οι «βαριές» θεσμικές τομές

Συνταγματική Αναθεώρηση, ασυμβίβαστο υπουργών, μη κρατικά ΑΕΙ και νέοι κανόνες στη Δικαιοσύνη συνθέτουν τη μεταρρυθμιστική αντεπίθεση της κυβέρνησης – Στόχος η αλλαγή κλίματος και η προετοιμασία για το 2027

Κώστας Τσιτούνας

Φυγή προς τα εμπρός μετά τα δύσκολα. Μετά από ένα πολιτικά πυκνό και απαιτητικό δεκαπενθήμερο, κυρίως λόγω της άρσης ασυλίας λόγω ΟΠΕΚΕΠΕ, η κυβέρνηση επιχειρεί σαφή αλλαγή σελίδας. Η συζήτηση για το κράτος Δικαίου και η δοκιμασία της ψηφοφορίας για τις άρσεις ασυλίας άφησαν αποτυπώματα, αλλά το Μέγαρο Μαξίμου επιλέγει να μετατοπίσει το βάρος στη λεγόμενη «θετική ατζέντα» και στην μεταρρυθμιστική ορμή την οποία τα τελευταία χρόνια έχει απολέσει η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Ο σχεδιασμός περιλαμβάνει επανεκκίνηση με θεσμικές παρεμβάσεις υψηλού συμβολισμού και ουσίας, που θα δώσουν πολιτικό οξυγόνο, θα επαναφέρουν τον έλεγχο της δημόσιας συζήτησης και θα δώσουν στη ΝΔ δημοσκοπική ώθηση κοντά στο ποσοστό των προηγούμενων ευρωεκλογών.

Το Συνέδριο-ορόσημο και η «Ατζέντα 2030»

Κομβικός σταθμός θεωρείται το επικείμενο Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στα μέσα Μαΐου, όπου ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να παρουσιάσει το περίγραμμα της «Ατζέντας 2030». Πρόκειται ουσιαστικά για τον πολιτικό οδικό χάρτη της επόμενης περιόδου, με ορίζοντα όχι μόνο την τρέχουσα διακυβέρνηση, αλλά και τη διεκδίκηση μιας τρίτης τετραετίας στις εκλογές του 2027. Η στρατηγική αυτή δεν περιορίζεται σε διαχειριστικές παρεμβάσεις, αλλά φιλοδοξεί να φέρει «restart» στο ίδιο το θεσμικό οικοδόμημα.

Η Συνταγματική Αναθεώρηση στην κορυφή

Στην καρδιά του σχεδίου βρίσκεται η επικείμενη Συνταγματική Αναθεώρηση, που προβάλλεται ως η πιο φιλόδοξη μεταρρυθμιστική πρωτοβουλία της κυβέρνησης. Οι αλλαγές που επεξεργάζεται το κυβερνητικό επιτελείο αγγίζουν ένα ευρύ φάσμα – εκτιμάται ότι θα αφορούν τουλάχιστον 25 άρθρα – και φιλοδοξούν να επανακαθορίσουν κρίσιμες ισορροπίες μεταξύ εξουσιών, αλλά και τη λειτουργία βασικών θεσμών.

Το ασυμβίβαστο υπουργού – βουλευτή

Από τις προτάσεις που ήδη προκαλούν συζητήσεις στο εσωτερικό της Ν.Δ. ξεχωρίζει η καθιέρωση ασυμβίβαστου μεταξύ υπουργικής ιδιότητας και βουλευτικής έδρας.

Το σκεπτικό είναι διπλό. Αφενός να ενισχυθεί η διάκριση των εξουσιών και αφετέρου να αναβαθμιστεί ο ρόλος του βουλευτή, χωρίς όμως να προκληθούν συνθήκες περιδίνησης στην ΚΟ της ΝΔ που βλέπει με επιφύλαξη το συγκεκριμένο εγχείρημα. Στο τραπέζι βρίσκεται η συζήτηση για πρόβλεψη αντικατάστασης των υπουργών από επιλαχόντες όσο διαρκεί η θητεία τους στην κυβέρνηση, ένα μοντέλο που αλλάζει την παραδοσιακή λειτουργία του πολιτικού συστήματος.

Μη κρατικά ΑΕΙ και νέες κοινωνικές εγγυήσεις

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην αναθεώρηση του Άρθρου 16, ώστε να επιτραπεί ρητά η ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων.

Παράλληλα, εξετάζονται παρεμβάσεις με κοινωνικό αποτύπωμα, όπως:

  • η συνταγματική κατοχύρωση της προσιτής στέγης,
  • η θεσμική πρόβλεψη για τη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης με όρους προστασίας δικαιωμάτων,
  • η διεύρυνση της επιστολικής ψήφου.

Η κυβέρνηση επιχειρεί έτσι να συνδυάσει φιλελεύθερες μεταρρυθμίσεις με κοινωνικές δικλίδες. Ταυτόχρονα κρίσιμες παρεμβάσεις σχεδιάζονται και στο πεδίο της Δικαιοσύνης. Στο επίκεντρο βρίσκονται η αλλαγή του τρόπου δίωξης υπουργών, με μεταφορά αρμοδιοτήτων από τη Βουλή στη Δικαιοσύνη και η αναμόρφωση της διαδικασίας επιλογής της ηγεσίας των ανώτατων δικαστηρίων, με περιορισμό της κυβερνητικής επιρροής. Οι προτάσεις αυτές επιχειρούν να απαντήσουν σε χρόνιες επικρίσεις περί πολιτικών παρεμβάσεων.

Το ελληνικό Δημόσιο και το εκλογικό σύστημα στο μικροσκόπιο

Το πακέτο των αλλαγών δεν σταματά εκεί. Περιλαμβάνει και παρεμβάσεις στη λειτουργία του Δημοσίου, με σύνδεση της μονιμότητας με αξιολόγηση και αποτελεσματικότητα. Η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να ανοίξει το θέμα της άρσης της μονιμότητας με συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Ταυτόχρονα, ανοίγει –έστω με ορίζοντα μετά το 2030– η συζήτηση για αλλαγές στο εκλογικό σύστημα. Στο τραπέζι τίθενται σενάρια μικτού μοντέλου, που θα επιχειρεί να ισορροπήσει μεταξύ σταθερότητας και αντιπροσωπευτικότητας.

Πολιτικός στόχος: Η αλλαγή ατζέντας και κλίματος

Πίσω από τη «μεγάλη εικόνα» των θεσμικών αλλαγών, ο βασικός πολιτικός στόχος είναι σαφής. Η αλλαγή της δημόσιας ατζέντας και η αποφόρτιση του κλίματος μετά τις πρόσφατες εντάσεις. Με αιχμή τη Συνταγματική Αναθεώρηση και όχημα το Συνέδριο, το κυβερνητικό στρατόπεδο επιχειρεί να επανακτήσει πρωτοβουλία κινήσεων, επενδύοντας σε ένα αφήγημα μεταρρυθμιστικής συνέχειας και θεσμικού εκσυγχρονισμού.

Το στοίχημα, ωστόσο, παραμένει ανοιχτό. Αν αυτή η «φυγή προς τα εμπρός» θα μεταφραστεί σε πολιτικό κεφάλαιο ή θα πυροδοτήσει νέες αντιπαραθέσεις, θα φανεί στην πορεία προς το 2027.

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:26ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Άγιος Δημήτριος: «Μας έπιασε όλους κρίση όταν μάθαμε ότι τον είχε σκοτώσει» – Νέα στοιχεία για τη δολοφονία του 27χρονου

07:22ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μάχη Δούκα - Κεφαλογιάννη για τον υπερτουρισμό: «Η Αθήνα δεν μπορεί να λειτουργεί σαν ένα γιγαντιαίο ξενοδοχείο», τονίζει ο δήμαρχος

07:18ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τα «καρφιά» Ανδρουλάκη σε Τσίπρα

07:14ΚΟΣΜΟΣ

Αναποκριτές που ήταν στο δείπνο του Τραμπ περιγράφουν τις εφιαλτικές στιγμές της επίθεσης

07:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ατζέντα 2030: Το restart Μητσοτάκη με φόντο το Συνέδριο της ΝΔ και οι «βαριές» θεσμικές τομές

07:08ΕΛΛΑΔΑ

Περιβαλλοντικό έγκλημα στη Σκάλα Ωρωπού: Μπάζωσαν τη θάλασσα με αμμοχάλικο

07:04ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Το beef Καρυστιανού-Κοβέσι, ο πονοκέφαλος... Χρυσομάλλης, η δικογραφία και ο πρώην υπουργός, οι εκπλήξεις της ΔΕΗ, η ΕΥΔΑΠ και η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

07:00ΚΟΣΜΟΣ

Επίθεση στον Τραμπ: Πώς ο δράστης έφτασε τόσο κοντά – Τα κενά ασφαλείας που προκαλούν ανησυχία, ειδικός εξηγεί στο Newsbomb

06:54ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Νύφη που έγινε viral για το νυφικό της πέθανε κατά τον τοκετό

06:46LIFESTYLE

«Βροχή» από σειρές και καθηλωτικά επεισόδια

06:38ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Αναχωρεί για Ισπανία με στόχο να φέρει το πλεονέκτημα στην Αθήνα

06:32ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού τη Δευτέρα (27/4) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

06:20ΕΛΛΑΔΑ

Κοινωνικός Τουρισμός 2026: Για λίγο ακόμα οι αιτήσεις για τις 300.000 επιταγές

06:04ΚΟΣΜΟΣ

LIVEBLOG: Στη Ρωσία ο Αραγτσί για την συνάντηση με τον Πούτιν – Ο Τραμπ περιμένει κίνηση από το Ιράν

06:02ΚΑΙΡΟΣ

Με λιακάδα ξεκινάει η εβδομάδα – Αλλάζει ο καιρός από Πέμπτη – Η πρόγνωση για την Πρωτομαγιά

05:38ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 27 Απριλίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:16ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Λεφτά σε πάνω από 1,7 εκατ. δικαιούχους – Ποιοι θα πληρωθούν μέχρι τις 30 Απριλίου

04:54WHAT THE FACT

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 5 Φεβρουαρίου

04:28ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: Το Κρεμλίνο επιβεβαίωσε τη συνάντηση Πούτιν – Αραγτσί

04:02ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσίφωνα»: Επιπλέον 37.000 νοικοκυριά εντάσσονται στο πρόγραμμα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:02ΚΑΙΡΟΣ

Με λιακάδα ξεκινάει η εβδομάδα – Αλλάζει ο καιρός από Πέμπτη – Η πρόγνωση για την Πρωτομαγιά

06:54ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Νύφη που έγινε viral για το νυφικό της πέθανε κατά τον τοκετό

22:45ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Τρίτης

14:50ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός του Μαΐου - Η πρόβλεψη ανά δεκαήμερο

07:08ΕΛΛΑΔΑ

Περιβαλλοντικό έγκλημα στη Σκάλα Ωρωπού: Μπάζωσαν τη θάλασσα με αμμοχάλικο

06:20ΕΛΛΑΔΑ

Κοινωνικός Τουρισμός 2026: Για λίγο ακόμα οι αιτήσεις για τις 300.000 επιταγές

07:00ΚΟΣΜΟΣ

Επίθεση στον Τραμπ: Πώς ο δράστης έφτασε τόσο κοντά – Τα κενά ασφαλείας που προκαλούν ανησυχία, ειδικός εξηγεί στο Newsbomb

05:38ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 27 Απριλίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

07:04ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Το beef Καρυστιανού-Κοβέσι, ο πονοκέφαλος... Χρυσομάλλης, η δικογραφία και ο πρώην υπουργός, οι εκπλήξεις της ΔΕΗ, η ΕΥΔΑΠ και η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

19:06ΣΕΙΣΜΟΙ

Αιχμηρή ανακοίνωση Τσελέντη για Παπαδόπουλο: «”Σεισμολογικό μπαρμπούτι” οι προβλέψεις για ισχυρό σεισμό στον Κορινθιακό»

06:46LIFESTYLE

«Βροχή» από σειρές και καθηλωτικά επεισόδια

01:08ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Δεν τους το έκανα εύκολο – Ίσως καθυστέρησα την αντίδραση των πρακτόρων κατά τη διάρκεια των πυροβολισμών»

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 26/4/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν τουλάχιστον 6,7 εκατ. ευρώ

20:46ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Καθηγήτρια έβαζε μαθητές να βλέπουν θρίλερ την ώρα του μαθήματος

18:41ΕΛΛΑΔΑ

Νέα παρέμβαση Παπαδόπουλου για τη σεισμική επικινδυνότητα - Στο «κόκκινο» ο Κορινθιακός

22:35ΕΛΛΑΔΑ

Μυτιλήνη: Εξαφανίστηκε 24χρονος κτηνοτρόφος – Η τελευταία επικοινωνία με τη μητέρα του

23:03ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Σε πεδίο μάχης μετατράπηκε ρινγκ – Θεατές ξυλοκόπησαν Ρώσο πυγμάχο – Βίντεο

06:38ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Αναχωρεί για Ισπανία με στόχο να φέρει το πλεονέκτημα στην Αθήνα

16:30ΕΥ ΖΗΝ

Σύνδρομο Ευερέθιστου Εντέρου: Ποιοι τύποι προβιοτικών βοηθούν - Πόσο να πάρετε

22:27ΜΠΑΣΚΕΤ

Ξέσπασμα Παπαθεοδώρου: «Πείραξαν το παιδί μου, δεν υπάρχει αύριο – Να ενωθούν οι υγιείς δυνάμεις»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ