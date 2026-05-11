Πόθεν έσχες: Τι δήλωσε ο Γιώργος Γεραπετρίτης
Η δήλωση περιουσιακής κατάστασης του υπουργού Εξωτερικών
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Συνολικό εισόδημα 81,759 ευρώ δήλωσε για το 2025 (χρήση 2024) ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, όπως προκύπτει από τη δήλωση πόθεν έσχες που δημοσιεύθηκε στη Βουλή.
Ειδικότερα, ο υπουργός Εξωτερικών δήλωσε συνολικό καθαρό εισόδημα 77.331,5 ευρώ, εισόδημα από ακίνητα 4.410 ευρώ και εισόδημα από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα 17,65 ευρώ.
Ο κ. Γεραπετρίτης δήλωσε καταθέσεις 95.354,12 ευρώ, σε 12 τραπεζικούς λογαριασμούς, ενώ είναι κάτοχος ή έχει συμμετοχή σε τέσσερα ακίνητα.Πόθεν έσχες Γιώργου Γεραπετρίτη
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:05 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Η Βενέτσια πανηγύρισε την άνοδό της στη Serie A με γόνδολες - Βίντεο
12:01 ∙ LIFESTYLE
Survivor: Οι έρωτες που βάζουν φωτιά στον Άγιο Δομίνικο
11:59 ∙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Πόθεν έσχες: Τι δήλωσε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης
11:54 ∙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Το Πόθεν Έσχες του Βασίλη Κικίλια
11:49 ∙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Σωκράτης Φάμελλος: Το Πόθεν Έσχες του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ
11:44 ∙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Πόθεν έσχες: Τι δηλώνει ο υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος
11:43 ∙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Πόθεν Έσχες: Τι δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης
11:43 ∙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Πόθεν Έσχες: Τι δηλώνει ο Κυριάκος Πιερρακάκης
11:43 ∙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Πόθεν έσχες: Τι δηλώνει ο Κωστής Χατζηδάκης
11:30 ∙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Πόθεν έσχες: Τι δήλωσε ο Γιώργος Γεραπετρίτης
11:11 ∙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Πόθεν Έσχες: Στη δημοσιότητα τα οικονομικά στοιχεία των πολιτικών
11:19 ∙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Πόθεν έσχες: Τι δηλώνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης
11:18 ∙ WHAT THE FACT
Μέσα σε ορυχείο της Ινδίας οι επιστήμονες ανακάλυψαν έναν «πραγματικό γίγαντα» 15 μέτρων
08:57 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Απεργία 13 Μαΐου για το Δημόσιο - Τι ισχύει για τα ΜΜΜ
11:14 ∙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Πέθανε ο πρώην βουλευτής της ΝΔ , Χρήστος Φωτόπουλος
11:27 ∙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Πόθεν Έσχες: Τι δηλώνει στην εφορία ο Νίκος Δένδιας
05:32 ∙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ