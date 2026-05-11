Πόθεν έσχες: Τι δήλωσε ο Γιώργος Γεραπετρίτης

Συνολικό εισόδημα 81,759 ευρώ δήλωσε για το 2025 (χρήση 2024) ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, όπως προκύπτει από τη δήλωση πόθεν έσχες που δημοσιεύθηκε στη Βουλή.

Ειδικότερα, ο υπουργός Εξωτερικών δήλωσε συνολικό καθαρό εισόδημα 77.331,5 ευρώ, εισόδημα από ακίνητα 4.410 ευρώ και εισόδημα από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα 17,65 ευρώ.

Ο κ. Γεραπετρίτης δήλωσε καταθέσεις 95.354,12 ευρώ, σε 12 τραπεζικούς λογαριασμούς, ενώ είναι κάτοχος ή έχει συμμετοχή σε τέσσερα ακίνητα.