Πόθεν Έσχες: Τι δηλώνει ο Κυριάκος Πιερρακάκης
Η δήλωση του Κυριάκου Πιερρακάκη
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης δηλώνει στο Πόθεν Έσχες του 2025 (χρήση 2024) εισοδήματα ύψους 35.079,06 ευρώ και 5,64€ από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα.
Στην κατοχή του εξάλλου, έχει και 5 ακίνητα στα Μελίσσια, ενώ οι δανειακές του υποχρεώσεις ανέρχονται σε περίπου 125.000.000 ευρώ.
Δείτε εδώ το Πόθεν Έσχες του Κυριάκου Πιερρακάκη
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:05 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Η Βενέτσια πανηγύρισε την άνοδό της στη Serie A με γόνδολες - Βίντεο
12:01 ∙ LIFESTYLE
Survivor: Οι έρωτες που βάζουν φωτιά στον Άγιο Δομίνικο
11:59 ∙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Πόθεν έσχες: Τι δήλωσε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης
11:54 ∙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Το Πόθεν Έσχες του Βασίλη Κικίλια
11:49 ∙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Σωκράτης Φάμελλος: Το Πόθεν Έσχες του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ
11:44 ∙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Πόθεν έσχες: Τι δηλώνει ο υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος
11:43 ∙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Πόθεν Έσχες: Τι δηλώνει ο Κυριάκος Πιερρακάκης
11:43 ∙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Πόθεν έσχες: Τι δηλώνει ο Κωστής Χατζηδάκης
11:11 ∙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Πόθεν Έσχες: Στη δημοσιότητα τα οικονομικά στοιχεία των πολιτικών
11:19 ∙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Πόθεν έσχες: Τι δηλώνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης
11:18 ∙ WHAT THE FACT
Μέσα σε ορυχείο της Ινδίας οι επιστήμονες ανακάλυψαν έναν «πραγματικό γίγαντα» 15 μέτρων
08:57 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Απεργία 13 Μαΐου για το Δημόσιο - Τι ισχύει για τα ΜΜΜ
11:14 ∙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Πέθανε ο πρώην βουλευτής της ΝΔ , Χρήστος Φωτόπουλος
11:27 ∙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ