Πόθεν Έσχες: Τι δηλώνει ο Κυριάκος Πιερρακάκης

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης δηλώνει στο Πόθεν Έσχες του 2025 (χρήση 2024) εισοδήματα ύψους 35.079,06 ευρώ και 5,64€ από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα.

Στην κατοχή του εξάλλου, έχει και 5 ακίνητα στα Μελίσσια, ενώ οι δανειακές του υποχρεώσεις ανέρχονται σε περίπου 125.000.000 ευρώ.

