Τσιόδρας προς Κομισιόν: Άμεσες ενέργειες και πιο αυστηροί έλεγχοι στα εισαγόμενα προϊόντα στην ΕΕ

Άμεσες ενέργειες και πιο αυστηρούς ελέγχους για την αντιμετώπιση των εισαγωγών επικίνδυνων προϊόντων στην ΕΕ προς όφελος των καταναλωτών, ζητάει ο ευρωβουλευτής Δημήτρης Τσιόδρας, με ερώτησή του προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Συγκεκριμένα ερωτά την Κομισιόν σε ποιες ενέργειες θα προβεί, έως και την πλήρη εφαρμογή της πρόσφατης συμφωνίας για τη μεταρρύθμιση της Τελωνειακής Ένωσης, ώστε να αντιμετωπίζουμε πιο αποτελεσματικά αυτές τις εισαγωγές καθώς και τι μέρος των πόρων του επικείμενου προγράμματος Ενιαίας Αγοράς και Τελωνείων θα διατεθεί προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης των συντονισμένων δράσεων και των ελέγχων για τον καλύτερο εντοπισμό τέτοιων πακέτων.

Ο Ευρωβουλευτής και εκπρόσωπος τύπου της ευρωομάδας της ΝΔ σημειώνει ότι ο αριθμός των εισαγόμενων πακέτων μικρής αξίας ανήλθε σε περίπου 6 δισεκατομμύρια το 2025, καθιστώντας πρακτικά αδύνατο τον έλεγχό τους.

Τονίζει ότι η συντριπτική πλειοψηφία τους έχει αγοραστεί μέσω πλατφορμών τρίτων χωρών ενώ μεγάλο μέρος τους ενδέχεται να μην συμμορφώνεται με τους κανόνες της ΕΕ. Υπογραμμίζει ότι αυτό συνιστά σημαντική απειλή για την υγεία και την ασφάλεια των καταναλωτών, οι οποίοι έρχονται αντιμέτωποι με εισαγόμενα προϊόντα όπως επικίνδυνα παιδικά παιχνίδια και αντικείμενα που περιέχουν επικίνδυνα μέταλλα.

Συμπληρώνει ότι ενδεικτικά το 2025, σημειώθηκε ο υψηλότερος αριθμός ειδοποιήσεων για μη ασφαλή προϊόντα μέσω του Συστήματος Έγκαιρης Προειδοποίησης της ΕΕ (4.671).

Ο Δημήτρης Τσιόδρας καταλήγει υπογραμμίζοντας την ανάγκη αύξησης της χρήσης της τεχνητής νοημοσύνης ώστε να καταστήσουμε τη διαχείριση των δεμάτων αυτών πιο αποτελεσματική.

Ακολουθεί το κείμενο της ερώτησης:

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης προς την Επιτροπή

Θέμα: Ενίσχυση των ελέγχων εισαγόμενων πακέτων για την προστασία των καταναλωτών από επικίνδυνα προϊόντα

Ο αριθμός των εισαγόμενων πακέτων μικρής αξίας ανήλθε σε περίπου 6 δισεκατομμύρια το 2025, καθιστώντας πρακτικά αδύνατο τον έλεγχό τους.

Η συντριπτική πλειοψηφία τους έχει αγοραστεί μέσω πλατφορμών τρίτων χωρών, ενώ μεγάλο μέρος τους ενδέχεται να μην συμμορφώνεται με τους κανόνες της ΕΕ.

Αυτό συνιστά σημαντική απειλή για την υγεία και την ασφάλεια των καταναλωτών, οι οποίοι έρχονται αντιμέτωποι με εισαγόμενα προϊόντα όπως επικίνδυνα παιδικά παιχνίδια και αντικείμενα που περιέχουν επικίνδυνα μέταλλα.

Ενδεικτικά μάλιστα, το 2025, σημειώθηκε ο υψηλότερος αριθμός ειδοποιήσεων για μη ασφαλή προϊόντα μέσω του Συστήματος Έγκαιρης Προειδοποίησης της ΕΕ (4.671).

Η πρόσφατη συμφωνία για τη μεταρρύθμιση της Τελωνειακής Ένωσης αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την αντιμετώπιση αυτής της εισροής. Ωστόσο, ο κόμβος τελωνειακών δεδομένων, βασικό συστατικό αυτής της μεταρρύθμισης, θα τεθεί σε λειτουργία μόλις τον Ιούλιο του 2028.

Ερωτάται η Επιτροπή: