Σήμερα η πρώτη συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου της ΕΛΑΣ, πυρά κατά Φάμελλου και από «συμμάχους»

Το Εθνικό Συμβούλιο της ΕΛΑΣ, το όργανο δηλαδή που αντιστοιχίζεται με την ΚΕ άλλων κομμάτων, θα πραγματοποιήσει σήμερα την πρώτη του συνεδρίαση, σε μια διαδικασία που θα λειτουργήσει και ως ένα άτυπο ιδρυτικό Συνέδριο του νέου κόμματος, καθώς όλα δείχνουν ότι αυτές οι κομματικές διαδικασίες πηγαίνουν πίσω, για την περίοδο μετά τις εκλογές.

Η συνεδρίαση έρχεται ύστερα από δυο συνεχόμενες ημέρες ηχηρών δημοσίων παρεμβάσεων του Αλέξη Τσίπρα, γεγονός που αποτυπώνει ότι η ΕΛΑΣ πυκνώνει στρατηγικά την παρουσία της. Η επιλογή του χρόνου έχει ως στόχο τη διαχείριση του πολιτικού momentum απέναντι στο ΠΑΣΟΚ ώστε να εδραιωθεί η παρουσία της ΕΛΑΣ στη δεύτερη θέση δημοσκοπικά, αλλά και να διαφανεί ως απειλή προς τη ΝΔ. Παράλληλα, η περίοδος που διανύουμε είναι η τελευταία πριν την δεδομένη καλοκαιρινή ανάπαυλα και το επιτελείο της ΕΛΑΣ επιθυμεί να πάει στο «ημίχρονο» έχοντας «σκοράρει».

Άλλωστε, ο κ. Τσίπρας φαίνεται στις τελευταίες δύο παρεμβάσεις του ότι είναι σε διάθεση «κλεισίματος λογαριασμών». Στη συνέντευξή του την Πέμπτη το βράδυ στον Alpha, ξεκαθάρισε με τον πιο εμφατικό τρόπο που έχει κάνει ως τώρα ότι δεν τον ενδιαφέρει καμία προεκλογική ή μετεκλογική συνεργασία με τον ΣΥΡΙΖΑ, κλείνοντας οριστικά το ενδεχόμενο στο οποίο βασιζόταν ο Σωκράτης Φάμελλος για την επιβίωση του κόμματός του. Από την άλλη, στη χθεσινή συνεδρίαση με τους τομεάρχες της ΕΛΑΣ, το Αλέξης Τσίπρας έσπευσε να προειδοποιήσει τα στελέχη του κόμματος για την οποιαδήποτε «γκάφα», ζητώντας τους να προσέχουν τις «πεπονόφλουδες» που θα βρεθούν στον δρόμο τους.

Σε ό,τι αφορά τον ΣΥΡΙΖΑ πάντως η ατμόσφαιρα μόνο πανηγυρική και ενθουσιώδης δεν είναι. Η εσωκομματική αντιπολίτευση κρατά στο χέρι τις 70 υπογραφές μελών της ΚΕ που ζητούν νέα συνεδρίαση του οργάνου και αναμένεται να τις καταθέσουν ανά πάσα στιγμή.

Μετά την επεισοδιακή συνεδρίαση της ΠΓ η οποία σημαδεύτηκε μεταξύ άλλων και από τη διαφοροποίηση του διευθυντή του γραφείου του προέδρου του κόμματος, Θανάση Θεοχαρόπουλου, από τη γραμμή του κ. Φάμελλου, σήμερα ήρθε και νέα διαφοροποίηση από τον νέο εκπρόσωπο Τύπου Χρήστο Γιαννούλη.

Ο κ. Γιαννούλης σε συνέντευξή του τόνισε ότι η στάση του Αλέξη Τσίπρα «δεν θεωρώ ότι συμβάλλει στην προσπάθεια επίτευξης του υψηλότερου στόχου, να υπάρξει ένα νικηφόρο μέτωπο, μια νικηφόρα πρόταση, για να υπάρξει πολιτική αλλαγή». «Οι εκλεγμένοι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ δεν είμαστε οι αποσυνάγωγοι της πολιτικής σκηνής. Δεν μπορώ να νιώσω ότι είμαι αποσυνάγωγος σε μια νέα προσπάθεια για την Αριστερά και την πρόοδο», σχολίασε.

Υπενθυμίζεται ότι στη συνεδρίαση της ΠΓ και Θανάσης Θεοχαρόπουλος είπε σύμφωνα με πληροφορίες ότι «η ΕΛΑΣ προχωράει την ανασύνθεση, αλλά η ενότητα δεν προχωράει». «Ο ΣΥΡΙΖΑ, πρέπει να ετοιμάζεται για όλα τα ενδεχόμενα και να λειτουργήσει ως κόμμα το καλοκαίρι και να πάει στη ΔΕΘ», είχε αναφέρει.

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