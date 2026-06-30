Χατζηδάκης: Στα 70 δισ. ευρώ οι εξαγωγές αγαθών έως το 2030

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης τόνισε τις 4 δράσεις για την ενίσχυση της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων 

Μιχάλης Παπαδάκος

Χατζηδάκης: Στα 70 δισ. ευρώ οι εξαγωγές αγαθών έως το 2030

Ο Κωστής Χατζηδάκης / INTIME NEWS

ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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Τέσσερις δράσεις για την ενίσχυση της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων παρουσίασε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης που ήταν ο κεντρικός ομιλητής, στο ανοιχτό μέρος της 51ης τακτικής γενικής συνέλευσης του ΣΕΒΕ- Συνδέσμου Εξαγωγέων στη Θεσσαλονίκη.

«Από το 2019 μέχρι σήμερα, οι εξαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 46%. Από 32 δισεκατομμύρια ευρώ, έφτασαν στα 47 δισεκατομμύρια. Ενώ σε σχέση με την προ κρίσης περίοδο έχουν υπερδιπλασιαστεί τόσο σε όγκο όσο και ως ποσοστό του ΑΕΠ. Για το 2030 με το Πενταετές Πλάνο Εξωστρέφειας, που περιλαμβάνει μετρήσιμους στόχους και συγκεκριμένες δράσεις, επιδιώκουμε την αύξηση των εξαγωγών αγαθών κατά 45%, ώστε να φτάσουμε τα 70 δισ. ευρώ».

Ο στόχος όπως επεσήμανε θα επιτευχθεί:

  • Με την αναβάθμιση του Enterprise Greece και του Export Credit Greece, ώστε να παρέχουν ολοκληρωμένη υποστήριξη στους εξαγωγείς.
  • Με την ενίσχυση των Γραφείων Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων ανά τον κόσμο.
  • Με την περαιτέρω ψηφιοποίηση των υπηρεσιών εξωστρέφειας.
  • Με πιο στοχευμένη διεθνή προβολή της χώρας και οργανωμένη προώθηση του εθνικού μας brand. Η Ινδία, για παράδειγμα, αυτονόητα αποτελεί μείζονα εθνικό στόχο διότι είναι μια τεράστια αγορά.

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης τόνισε ότι η αύξηση των εξαγωγών ήταν αποτέλεσμα της προσπάθειας των ελληνικών επιχειρήσεων που δεν συμβιβάστηκαν με το εσωστρεφές παραγωγικό μοντέλο και αναζήτησαν νέες αγορές, επένδυσαν στην ποιότητα και μετέτρεψαν την κρίση σε ευκαιρία. «Όμως», πρόσθεσε, «δικαιούμαι να πω ότι ως Πολιτεία κάναμε και εμείς το χρέος μας. Δημιουργήσαμε ένα περιβάλλον που επιτρέπει στις ελληνικές επιχειρήσεις να αναπτύσσονται και να διεκδικούν τη θέση που τους αξίζει στις διεθνείς αγορές. Με την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στην ελληνική οικονομία, τις φιλοεπενδυτικές μεταρρυθμίσεις, την ενεργητική οικονομική διπλωματία, τη μείωση της γραφειοκρατίας στα τελωνεία και τη στήριξη των εξαγωγικών επιχειρήσεων, ιδιαίτερα των μικρομεσαίων, με εξειδικευμένα χρηματοδοτικά προγράμματα».

Ειδικότερα για την εξαγωγική πολιτική, ο Κωστής Χατζηδάκης σημείωσε: «Προχωρούμε με συνέπεια στην υλοποίηση της Εθνικής Στρατηγικής Εξωστρέφειας, την οποία εγκρίναμε στο Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής πριν από δέκα μήνες. Στο πλαίσιο αυτής της στρατηγικής ήδη συστάθηκε και λειτουργεί η Κυβερνητική Επιτροπή Εξωστρέφειας. Ένα θεσμικό όργανό με αναβαθμισμένο ρόλο, στο οποίο συμμετέχει ενεργά ο ΣΕΒΕ και άλλοι εξαγωγικοί φορείς».

Εκτός από τη ποσοτική βελτίωση, ο Κωστής Χατζηδάκης στάθηκε και στην ποιοτική σύνθεση των εξαγωγών. «Στα προϊόντα υψηλής τεχνολογίας ο ρυθμός αύξησης ήταν 70% δηλαδή πολύ ταχύτερος από το μέσο όρο. Δίπλα σε εδραιωμένους κλάδους όπως τα τρόφιμα, αναπτύσσεται μια αυξανόμενα διαφοροποιημένη εξαγωγική βάση αγαθών υψηλής τεχνολογίας. Στην οποία σημαντική συνεισφορά έχουν τα ηλεκτρονικά προϊόντα, τα επιστημονικά όργανα, τα φάρμακα, οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές και τα χημικά. Τα στοιχεία αυτά διαψεύδουν το μύθο ότι η ανάπτυξη της χώρας στηρίζεται αποκλειστικά στον τουρισμό και ότι η Ελλάδα δεν παράγει ούτε καρφίτσα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενος ειδικότερα στη Βόρεια Ελλάδα, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης σημείωσε ότι αποτελεί διαχρονικά μια από τις πιο δυναμικές εξαγωγικές περιφέρειες της χώρας και φυσική πύλη της Ελλάδας προς τα Βαλκάνια και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη. «Το μεγάλο ζητούμενο», είπε, «είναι να αξιοποιήσουμε το πλεονέκτημα της γεωγραφικής θέσης ώστε η Βόρεια Ελλάδα να εξελιχθεί σε έναν ισχυρό περιφερειακό κόμβο εμπορίου, παραγωγής και επενδύσεων. Αυτό δεν είναι μια θεωρητική φιλοδοξία. Είναι ένας στόχος που στηρίζεται σε συγκεκριμένα έργα. Στην επέκταση του 6ου Προβλήτα του λιμανιού της Θεσσαλονίκης, σε συνδυασμό με τη σιδηροδρομική του σύνδεση που προχωρεί. Στα σημαντικά σιδηροδρομικά και οδικά έργα που υλοποιούνται στην ευρύτερη περιοχή. Στην ανάπλαση της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Και βεβαίως στις ιδιωτικές επενδύσεις που πραγματοποιούνται σε όλους τους τομείς της οικονομίας».

«Η εξωστρέφεια της ελληνικής οικονομίας για πολλά χρόνια ήταν ένα όραμα. Σήμερα είναι μια πραγματικότητα που αποτυπώνεται στις εξαγωγές, στις επενδύσεις, στην παρουσία των ελληνικών επιχειρήσεων στις διεθνείς αγορές», κατέληξε ο Κωστής Χατζηδάκης. «Το δίλημμα για τα επόμενα χρόνια είναι αν θα συνεχίσουμε να αλλάζουμε προς το καλύτερο ή αν θα επιστρέψουμε σε λογικές που δοκιμάστηκαν και απέτυχαν. Εμείς επιλέγουμε τον δρόμο της ευθύνης, της δημοσιονομικής σοβαρότητας, των μεταρρυθμίσεων, της υγιούς επιχειρηματικότητας και της εξωστρέφειας. Από εδώ και πέρα, στόχος για όλη την κοινωνία θα πρέπει να είναι: Η σοβαρότητα να νικά το λαϊκισμό. Το αποτέλεσμα να υπερτερεί σε σχέση με τα μεγάλα λόγια. Και το σχέδιο να βάζει στην άκρη τους αυτοσχεδιασμούς. Αυτό είναι το μεγαλύτερο κεκτημένο της τελευταίας επταετίας, το οποίο οφείλουμε να προστατεύσουμε. Η Ελλάδα μπορεί να πάει ακόμη πιο ψηλά. Και είμαι βέβαιος ότι, με συνεργασία κράτους και επιχειρηματικού κόσμου, με επιχειρηματίες που εργάζονται και συνεργάζονται με τους εργαζομένους τους, με μεταρρυθμίσεις και με αυτοπεποίθηση, θα τα καταφέρει».

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