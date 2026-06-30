Μπουλέκος: Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κρίση πολιτικής κατεύθυνσης και αξιοπιστίας

Snapshot Ο Γιάννης Μπουλέκος επισημαίνει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ αντιμετωπίζει κρίση πολιτικής κατεύθυνσης, αξιοπιστίας και σχέσης με την κοινωνία, όχι κρίση προσώπων.

Ζητείται επανεκτίμηση της στρατηγικής του κόμματος, καθώς τα πολιτικά δεδομένα έχουν αλλάξει από την προηγούμενη απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής.

Η κρίση δεν μπορεί να λυθεί με προσωπικές τακτικές, αλλά απαιτεί συλλογικές και πολιτικές απαντήσεις εντός του κόμματος.

Η πρωτοβουλία για σύγκληση του ανώτατου οργάνου έχει σκοπό να διασώσει την πολιτική αξιοπιστία του ΣΥΡΙΖΑ και να διαφυλάξει τον ιστορικό του ρόλο.

Ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να ακολουθήσει τον δρόμο της ανασυγκρότησης, επιστρέφοντας στις αρχές του και επανακτώντας την εμπιστοσύνη της κοινωνίας. Snapshot powered by AI

Με μια ηχηρή παρέμβαση ο Γιάννης Μπουλέκος παρενέβη στην έντονη συζήτηση των τελευταίων ωρών για τη στρατηγική του ΣΥΡΙΖΑ.

Όπως αναφέρει το στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ και μέλος της ΠΓ, «καμία συλλογική ηγεσία δεν μπορεί να προσποιείται ότι τίποτα δεν άλλαξε. Η πολιτική αξιοπιστία προϋποθέτει τη γενναιότητα της επανεκτίμησης».

Παράλληλα τονίζει ότι «η κρίση του ΣΥΡΙΖΑ–Προοδευτική Συμμαχία δεν είναι κρίση προσώπων. Είναι κρίση πολιτικής κατεύθυνσης, αξιοπιστίας και σχέσης με την κοινωνία. Και γι' αυτό δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με προσωπικές τακτικες και φιλοδοξίες. Οι πολιτικές κρίσεις απαιτούν πολιτικές απαντήσεις, μέσα από τις συλλογικές διαδικασίες του κόμματος».

Ολόκληρη η δήλωση του Γιάννη Μπουλέκου:

Η πρωτοβουλία που αναλάβαμε, μαζί με άλλα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής, για τη σύγκληση του ανώτατου συλλογικού οργάνου του κόμματος δεν υπαγορεύτηκε από προσωπικές φιλοδοξίες ούτε από λογικές εσωκομματικών στρατοπέδων. Υπαγορεύτηκε από την ευθύνη απέναντι στην παράταξη, στα μέλη της και, πάνω απ' όλα, απέναντι στην κοινωνία που εξακολουθεί να αναζητά μια αξιόπιστη προοδευτική εναλλακτική.

Η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής της 6ης Ιουνίου ελήφθη με συγκεκριμένα πολιτικά δεδομένα. Σήμερα, όμως, αυτά τα δεδομένα έχουν ανατραπεί. Οι δημόσιες τοποθετήσεις και οι εξελίξεις που μεσολάβησαν μεταβάλλουν ουσιαστικά το πολιτικό πλαίσιο μέσα στο οποίο ελήφθη εκείνη η απόφαση. Καμία συλλογική ηγεσία δεν μπορεί να προσποιείται ότι τίποτα δεν άλλαξε. Η πολιτική αξιοπιστία προϋποθέτει τη γενναιότητα της επανεκτίμησης.

Όμως η κρίση του ΣΥΡΙΖΑ–Προοδευτική Συμμαχία δεν είναι κρίση προσώπων. Είναι κρίση πολιτικής κατεύθυνσης, αξιοπιστίας και σχέσης με την κοινωνία. Και γι' αυτό δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με προσωπικές τακτικές και φιλοδοξίες . Οι πολιτικές κρίσεις απαιτούν πολιτικές απαντήσεις, μέσα από τις συλλογικές διαδικασίες του κόμματος.

Η δική μας πρωτοβουλία δεν υπηρετεί ισορροπίες. Υπηρετεί την ανάγκη να διασωθεί η πολιτική αξιοπιστία του ΣΥΡΙΖΑ και να διαφυλαχθεί ο ιστορικός του ρόλος. Γιατί η χώρα έχει ανάγκη από μια ισχυρή, αξιόπιστη και μαχητική Αριστερά. Μια Αριστερά που θα βρίσκεται ξανά δίπλα στους εργαζόμενους, στους νέους που βλέπουν το μέλλον τους να συρρικνώνεται, στους μικρομεσαίους που πιέζονται καθημερινά, στους ανθρώπους της παραγωγής, στους συνταξιούχους και σε κάθε πολίτη που αισθάνεται ότι σήμερα δεν εκπροσωπείται ουσιαστικά.

Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν δημιουργήθηκε για να αναλώνεται σε έναν ατέρμονο εσωκομματικό κύκλο αντιπαραθέσεων ούτε για να παρακολουθεί παθητικά τις εξελίξεις. Δημιουργήθηκε για να εκφράζει τις ανάγκες της κοινωνικής πλειοψηφίας, να συγκρούεται με τις ανισότητες, να υπερασπίζεται τη δημοκρατία και να διεκδικεί προοδευτική διακυβέρνηση.

Σήμερα το πραγματικό δίλημμα δεν είναι ανάμεσα στη διαχείριση της παρακμής και στην πολιτική απομόνωση. Δεν είναι ανάμεσα σε διαφορετικούς μηχανισμούς ή πρόσωπα. Το πραγματικό δίλημμα είναι αν ο ΣΥΡΙΖΑ θα επιλέξει τον δρόμο της ρευστοποίησης ή τον δρόμο της ανασυγκρότησης.

Εμείς επιλέγουμε τον δρόμο της ανασυγκρότησης.

Τον δρόμο ενός ΣΥΡΙΖΑ που θα επιστρέψει στις αξίες και στις αρχές του. Ενός ΣΥΡΙΖΑ που θα αποκαταστήσει τη σχέση εμπιστοσύνης με την ελληνική κοινωνία, θα αποκτήσει ξανά καθαρό πολιτικό στίγμα, θα παρουσιάσει ένα σύγχρονο και πειστικό κυβερνητικό πρόγραμμα και θα διεκδικήσει με αυτοπεποίθηση τον ρόλο της προοδευτικής κυβερνητικής δύναμης που έχει ανάγκη η χώρα.

Αυτόν τον ΣΥΡΙΖΑ οφείλουμε να υπερασπιστούμε.

Όχι για το παρελθόν του.

Αλλά για το μέλλον της προοδευτικής παράταξης και της ελληνικής κοινωνίας.

Αυτή είναι η ευθύνη όλων μας.