Μπακογιάννη κατά Σαμαρά: Η ΝΔ τον έκανε πρωθυπουργό και αυτός θέλει να της κάνει ζημιά
«Κατάφερε με τον αντιμνημονιακό αγώνα να φτάσει στο 18% και χρειάστηκε να πέσουν όλοι στη μάχη για να γίνει πρωθυπουργός σε συγκυβέρνηση με τον Βενιζέλο και τον Κουβέλη»
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- Η Ντόρα Μπακογιάννη κατηγορεί τον Αντώνη Σαμαρά ότι επιδιώκει να βλάψει τη Νέα Δημοκρατία.
- Υποστηρίζει ότι η Νέα Δημοκρατία τον έκανε πρωθυπουργό παρά το παρελθόν του, ενώ ο ίδιος δεν βάζει την παράταξη μπροστά στην πολιτική του.
- Αναφέρει ότι ο Σαμαράς με τον αντιμνημονιακό αγώνα του οδήγησε τη ΝΔ στο 18% και χρειάστηκε ευρύτερη συνεργασία για να γίνει πρωθυπουργός.
- Επισημαίνει ότι ο Αλέξης Τσίπρας έχει δυναμική να συγκεντρώσει αντινεοδημοκρατικές ψήφους και είναι καλός στην επικοινωνία.
- Τονίζει ότι οι εκλογές θα κρίνουν ποιος έχει αξιοπιστία να υλοποιήσει τις υποσχέσεις του σε ένα ασταθές πολιτικό περιβάλλον.
Στην αντεπίθεση κατά του Αντώνη Σαμαρά μετά τα όσα ανέφερε ο πρώην πρωθυπουργός σε βίντεό του στο TikTok το Σάββατο, πέρασε η Ντόρα Μπακογιάννη.
Μιλώντας στα Παραπολιτικά FM και απαντώντας στα όσα είπε ο κ. Σαμαράς, η κ. Μπακογιάννη σημείωσε πως στόχος του είναι να κάνει ζημιά στη ΝΔ. «Αυτός ειναι ο στόχος του. Αν θα κάνει ζημιά, θα το αποφασίσει ο ελληνικός λαός, όταν προσέλθει στις κάλπες. Εδώ είμαστε και θα το δούμε».
«Ο Σαμαράς κατάφερε με τον αντιμνημονιακό αγώνα να φτάσει τη ΝΔ στο 18%»
«Η πολιτική ιστορία του καθενός έχει γραφτεί, δεν αλλάζει. Ο Σαμαράς πριν 17 χρόνια, η ΝΔ του συγχώρεσε ότι έριξε μια κυβέρνηση και τον έκανε πρόεδρο και πρωθυπουργό. Η ιστορία του από το 1990, είναι γνωστή και θα δούμε ποιος θα δικαιωθεί. Η πραγματικότητα δεν αλλάζει. Το να συγκρούεται κανείς με την πραγματικότητα δεν είναι καλό», σημείωσε η κ. Μπακογιάννη και συνέχισε:
«Κατάφερε με τον αντιμνημονιακό αγώνα να φτάσει στο 18% και χρειάστηκε να πέσουν όλοι στη μάχη για να γίνει πρωθυπουργός σε συγκυβέρνηση με τον Βενιζέλο και τον Κουβέλη».
Στην ερώτηση, δε, αν ήταν λάθος η επάνοδος Σαμαρά στη Νέα Δημοκρατία, η Ντόρα Μπακογιάννη απάντησε «το μυαλό το δικό μου, εκείνη την εποχή και τώρα, ήταν πάντα στην παράταξη. Την βάζω μπροστά και το αποδέχθηκα. Ο Σαμαράς δεν βάζει την παράταξη μπροστά, όταν ασκεί μια πολιτική τέτοια».
«Καλός στην επικοινωνία ο Τσίπρας»
Απαντώντας σε ερώτηση για τον Αλέξη Τσίπρα, κ. Μπακογιάννη τόνισε πως «έχουμε 6-7 μήνες μέχρι τις εκλογές, ο κόσμος θα κρίνει σε ένα εξαιρετικά ασταθές περιβάλλον ποιος έχει αξιοπιστία να υλοποιήσει αυτά, που θα του υποσχεθεί. Ο κόσμος δεν ψηφίζει για το χθες. Από τότε που έκανε το κόμμα ο Τσίπρας, είναι σαφές ότι έχει τη δυναμική να μαζέψει τα υπολείμματα της Αριστεράς, των αντινεοδημοκρατικών ψήφων. Ο Τσίπρας είναι πιο μετριοπαθής στην εμφάνιση, από τον ΣΥΡΙΖΑ της παλιάς εποχής, γι' αυτό θέλει να υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ, για να φαίνεται η διαφορά. Είναι καλός στην επικοινωνία».