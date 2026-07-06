Μπακογιάννη κατά Σαμαρά: Η ΝΔ τον έκανε πρωθυπουργό και αυτός θέλει να της κάνει ζημιά

Snapshot Η Ντόρα Μπακογιάννη κατηγορεί τον Αντώνη Σαμαρά ότι επιδιώκει να βλάψει τη Νέα Δημοκρατία.

Υποστηρίζει ότι η Νέα Δημοκρατία τον έκανε πρωθυπουργό παρά το παρελθόν του, ενώ ο ίδιος δεν βάζει την παράταξη μπροστά στην πολιτική του.

Αναφέρει ότι ο Σαμαράς με τον αντιμνημονιακό αγώνα του οδήγησε τη ΝΔ στο 18% και χρειάστηκε ευρύτερη συνεργασία για να γίνει πρωθυπουργός.

Επισημαίνει ότι ο Αλέξης Τσίπρας έχει δυναμική να συγκεντρώσει αντινεοδημοκρατικές ψήφους και είναι καλός στην επικοινωνία.

Τονίζει ότι οι εκλογές θα κρίνουν ποιος έχει αξιοπιστία να υλοποιήσει τις υποσχέσεις του σε ένα ασταθές πολιτικό περιβάλλον. Snapshot powered by AI

Στην αντεπίθεση κατά του Αντώνη Σαμαρά μετά τα όσα ανέφερε ο πρώην πρωθυπουργός σε βίντεό του στο TikTok το Σάββατο, πέρασε η Ντόρα Μπακογιάννη.

Μιλώντας στα Παραπολιτικά FM και απαντώντας στα όσα είπε ο κ. Σαμαράς, η κ. Μπακογιάννη σημείωσε πως στόχος του είναι να κάνει ζημιά στη ΝΔ. «Αυτός ειναι ο στόχος του. Αν θα κάνει ζημιά, θα το αποφασίσει ο ελληνικός λαός, όταν προσέλθει στις κάλπες. Εδώ είμαστε και θα το δούμε».

«Ο Σαμαράς κατάφερε με τον αντιμνημονιακό αγώνα να φτάσει τη ΝΔ στο 18%»

«Η πολιτική ιστορία του καθενός έχει γραφτεί, δεν αλλάζει. Ο Σαμαράς πριν 17 χρόνια, η ΝΔ του συγχώρεσε ότι έριξε μια κυβέρνηση και τον έκανε πρόεδρο και πρωθυπουργό. Η ιστορία του από το 1990, είναι γνωστή και θα δούμε ποιος θα δικαιωθεί. Η πραγματικότητα δεν αλλάζει. Το να συγκρούεται κανείς με την πραγματικότητα δεν είναι καλό», σημείωσε η κ. Μπακογιάννη και συνέχισε:

«Κατάφερε με τον αντιμνημονιακό αγώνα να φτάσει στο 18% και χρειάστηκε να πέσουν όλοι στη μάχη για να γίνει πρωθυπουργός σε συγκυβέρνηση με τον Βενιζέλο και τον Κουβέλη».

Στην ερώτηση, δε, αν ήταν λάθος η επάνοδος Σαμαρά στη Νέα Δημοκρατία, η Ντόρα Μπακογιάννη απάντησε «το μυαλό το δικό μου, εκείνη την εποχή και τώρα, ήταν πάντα στην παράταξη. Την βάζω μπροστά και το αποδέχθηκα. Ο Σαμαράς δεν βάζει την παράταξη μπροστά, όταν ασκεί μια πολιτική τέτοια».

«Καλός στην επικοινωνία ο Τσίπρας»

Απαντώντας σε ερώτηση για τον Αλέξη Τσίπρα, κ. Μπακογιάννη τόνισε πως «έχουμε 6-7 μήνες μέχρι τις εκλογές, ο κόσμος θα κρίνει σε ένα εξαιρετικά ασταθές περιβάλλον ποιος έχει αξιοπιστία να υλοποιήσει αυτά, που θα του υποσχεθεί. Ο κόσμος δεν ψηφίζει για το χθες. Από τότε που έκανε το κόμμα ο Τσίπρας, είναι σαφές ότι έχει τη δυναμική να μαζέψει τα υπολείμματα της Αριστεράς, των αντινεοδημοκρατικών ψήφων. Ο Τσίπρας είναι πιο μετριοπαθής στην εμφάνιση, από τον ΣΥΡΙΖΑ της παλιάς εποχής, γι' αυτό θέλει να υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ, για να φαίνεται η διαφορά. Είναι καλός στην επικοινωνία».

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