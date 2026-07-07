ΕΛΑΣ για 7ετία Μητσοτάκη: Εξόφθαλμα fake news ο απολογισμός της κυβέρνησης

Snapshot Η ΕΛΑΣ κατέληξε ότι ο απολογισμός της κυβέρνησης Μητσοτάκη περιέχει ψευδή στοιχεία και χαρακτηρίζει τον απολογισμό ως «εξώφθαλμα fake news».

Η κυβέρνηση χρησιμοποιεί επιλεκτικές συγκρίσεις και παρουσιάζει διαδικασίες αντί για ουσιαστικά αποτελέσματα, ενώ αποσιωπά κρίσιμα κοινωνικά ζητήματα όπως φτώχεια και ανισότητες.

Ο απολογισμός παρουσιάζει ταξική μεροληψία υπέρ των ισχυρών, ενώ μεγάλα τμήματα της κοινωνίας βιώνουν πίεση, ανασφάλεια και αποκλεισμό.

Στον τομέα της οικονομίας, η υποτιθέμενη ανάπτυξη βασίζεται σε παραπλανητικές συγκρίσεις και η αύξηση μισθών εξανεμίζεται από τον πληθωρισμό και τις αυξημένες τιμές.

Σημαντικά προβλήματα παρατηρούνται στην υγεία, την παιδεία, την ενεργειακή πολιτική και τη στέγη, όπου η επιδότηση δεν έχει μειώσει ουσιαστικά το κόστος ζωής ή βελτιώσει την πρόσβαση σε υπηρεσίες. Snapshot powered by AI

Περίπου δύο ώρες κράτησε η συνέντευξη Τύπου που παραχώρησαν η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ Θεώνη Κουφονικολάκου, ο τομεάρχης Οικονιμικών Φραγκίσκος Κουτεντάκης και ο τομεάρχης Εργασίας Διονύσης Τεμπονέρας, όπου οι τρεις τους παρουσίασαν λεπτομερώς τα στοιχεία που προέκυψαν από την αντιπαραβολή των στοιχείων που δημοσίευσε η κυβέρνηση ως απολογισμό από την ανάληψη της διακυβέρνησής της, με αφορμή τη συμπλήρωση 7 ετών από την εκλογή της.

Τα στελέχη της ΕΛΑΣ κατέληξαν σε ένα πολύ συγκεκριμένο συμπέρασμα: ότι ο απολογισμός της κυβέρνησης έβριθε στοιχείων που δεν ανταποκρίνονταν στην πραγματικότητα και στα δεδομένα που καταγράφει η Eurostat, γεγονός που τους οδηγεί να μιλούν για «εξώφθαλμα fake news.

«Στη σύγκριση ανάμεσα στις κυβερνήσεις Μητσοτάκη - Τσίπρα, οι πολίτες δεν συμφωνούν με το αφήγημα του success story της κυβέρνησης. Δεν είμαστε εδώ επειδή μας αρέσει να διαψεύδουμε τον πρωθυπουργό. Θα ευχόμασταν τα περιστατικά διαφθοράς να μην είναι περισσότερα από κάθε κυβέρνηση της Μεταπολίτευσης», τόνισε μεταξύ άλλων η κ. Κουφονικολάκου ανοίγοντας τη συζήτηση, ενώ συμπλήρωσε ότι ο απολογισμός είναι εργαλείο αξιολόγησης για το τι πήγε σωστά και τι όχι.

Είναι θεμελιώδης ανάγκη να σταματήσουν τα fake news. Η επιστημονική σκέψη πρέπει να διαχωρίζεται από το πολιτικό αφήγημα»

«Είμαστε εδώ γιατί πιστεύουμε σε μια κουλτούρα απόλυτης διαφάνειας και γιατί είναι απαραίτητη η χαρτογράφηση των όσων έχουν γίνει από το 2019 μέχρι σήμερα», τόνισε και κατέληξε ότι «στην πολιτική συζήτηση πρέπει να εκλείψουν όσο ουτοπικό ακούγεται για κάποιους τα fake news και οι παραποιήσεις».

Η «μέθοδος» χάλκευσης που εντόπισε η ΕΛΑΣ

Για την ΕΛΑΣ φαίνεται πως η κυβέρνηση επέλεξε συγκεκριμένες μεθοδολογίες προκειμένου να χειραγωγήσει τα στοιχεία ώστε να παρουσιάζεται σαν επιτυχία η διακυβέρνησή της. Όπως αναφέρουν, «πίσω από το κυβερνητικό αφήγημα κρύβονται τρεις σταθερές πρακτικές:

»Πρώτον, βολική σύγκριση. Επιλέγεται κάθε φορά η χρονιά, ο δείκτης και η βάση μέτρησης που δίνουν το πιο ευνοϊκό αποτέλεσμα. Η Ελλάδα συγκρίνεται με το παρελθόν όταν αυτό βολεύει, αλλά όχι με την Ευρώπη όταν η σύγκριση αποκαλύπτει την υστέρηση.

»Δεύτερον, αντικατάσταση του αποτελέσματος από τη διαδικασία. Συμβάσεις, εγκρίσεις, πλατφόρμες και απορροφήσεις παρουσιάζονται ως πολιτική επιτυχία. Όμως το κρίσιμο ερώτημα είναι άλλο: αυξήθηκε ουσιαστικά το διαθέσιμο εισόδημα; μειώθηκε το βάρος της στέγης; βελτιώθηκε η πρόσβαση στην υγεία; ενισχύθηκε η θέση της εργασίας; λειτουργούν καλύτερα οι δημόσιες υπηρεσίες;

»Τρίτον, αποσιώπηση. Όσα δεν χωρούν στο κυβερνητικό αφήγημα μένουν έξω από το κάδρο: φτώχεια, στεγαστική ασφυξία, ανισότητες, αποδυνάμωση του κοινωνικού κράτους, απευθείας αναθέσεις, θεσμικές σκιές, έρευνες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Καταλήγει μάλιστα η ΕΛΑΣ στην έρευνα ότι «ο απολογισμός [...] είναι πολιτική κατασκευή και μάλιστα με ταξική μεροληψία υπέρ των ισχυρών. Επιχειρεί να παρουσιάσει ως συλλογική πρόοδο αυτό που μεγάλα τμήματα της κοινωνίας βιώνουν ως πίεση, ανασφάλεια και αποκλεισμό».

Κουτεντάκης: «Με τρικ και φτηνά τεχνάσματα ωραιοποιούν την πραγματικότητα»

Από την πλευρά του ο τομεάρχης Οικονομικών της ΕΛΑΣ, Φραγκίσκος Κουτεντάκης τόνισε για τα ψεύτικα, όπως τα χαρακτήρσε, στοιχεία ότι «καθένας έχει δικαίωμα στην άποψη. Αυτό δε σημαίνει ότι ο καθένας έχει δικαίωμα στα δικά του στοιχεία. Προϋπόθεση δημοκρατικού διαλόγου να υπάρχουν στοιχεία πάνω στα οποία ο καθένας αναπτύσσει τις απόψεις του. Αλλιώς περνάμε σε ένα άλλο επίπεδο διαλόγου, παραπληροφόρησης και fake news».

«Στον απολογισμό του πρωθυπουργού για τα 7 χρόνια, δυσκολεύεται να βρει κανείς κάτι πραγματικό. Σοκαριστικό το πόσες ανακρίβειες και εξώφθαλμα fake news θα βρει αν συγκρίνει τα στοιχεία», σχολίασε ο κ. Κουτεντάκης, κάνοντας λόγο για «τρικ και φτηνά τεχνάσματα» που χρησιμοποιήθηκαν για να ωραιοποιήσουν την πραγματικότητα.

«Η πραγματικότητα δεν είναι τόσο ρόδινη όσο την παρουσιάζει η κυβέρνηση. Αλλά οι άνρθωποι έχουν μνήμη και μπορούν να κρίνουν. Σε κρίσιμα σημεία, ακρίβεια και διαφθορά, υπερτερεί η περίοδος του Αλέξη Τσίπρα από αυτήν του Κυριάκου Μητσοτάκη», τόνισε ο κ. Κουτεντάκης, πρωτού παρουσιάσει ένα μεγάλο μέρος των συμπερασμάτων που προέκυψαν από τη μελέτη του απολογισμού της κυβέρνησης και της αντιπαραβολής της με τα επίσημα στοιχεία.

Τεμπονέρας: Δουλεύουμε με ωράρια Κίνας και πληρώνουμε σε τιμές Ελβετίας

Από την πλευρά του ο τομεάρχης Εργασίας σχολίασε ότι «η κυβέρνηση δεν ενδιαφέρεται να κάνει σοβαρό απολογισμό, αλλά να κάνει ένα κομματικό success story. Εργαζόμενοι και συνταξιούχοι αντιμετωπίζουν συνθήκη εξαίρεσης. Εργάζονται με ωράρια Κίνας, στα ράφια αντιμετωπίζουν τιμές Αυστρίας και Ελβετίας. Συνθήκη όπου να δουλεύουμε με τους χαμηλότερους μισθούς, τις περισσότερες ώρες και με τις υψηλότερες τιμές δεν συμβαίνει πουθενά εκτός της Ελλάδας».

Ο κ. Τεμπονέρας έκανε μια αναλυτική αναφορά στα ζητήματα που άπτονται της εργασίας, της υγείας, των εργατικών ατυχημάτων, της δικαιοσύνης και της διαφθοράς, αποδομώντας και εκείνος με τον ίδιο τρόπο της «ερώτησης - απάντησης» κάθε ισχυρισμό της κυβέρνησης.

Παράλληλα, άσκησε σφοδρή κριτική και στο ζήτημα της απορρόφησης των κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης.

«Βροχή» στοιχείων από την ΕΛΑΣ

Με τη μορφή πινάκων τους οποίους παρουσίασαν συνοπτικά στη συνέντευξη Τύπου, η ΕΛΑΣ επιχειρεί να αποδομήσει κάθε ισχυρισμό της κυβέρνησης για τις ενέργειές της κατά την επταετία της διακυβέρνησής της.

Ακολουθούν οι πίνακες με τα στοιχεία επτά βασικών τομέων, από τους συνολικά 20 που κωδικοποίησε η ΕΛΑΣ: Οικονομία, Εργασία, Ιδιωτικό χρέος, Στέγη, Υγεία, Παιδεία, Ενέργεια

1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ — Η ανάπτυξη που δεν φτάνει στην τσέπη

Τι λέει η κυβέρνηση: «Μειώσαμε το χρέος 63 μονάδες, το κατά κεφαλήν εισόδημα αυξήθηκε 36,5%, οι επενδύσεις διπλασιάστηκαν.»

Τι ισχύει: Το τέχνασμα είναι διπλό. Πρώτον, συγκρίνουν με το 2020 — τη χρονιά της πανδημίας — αντί για το 2019 που παρέλαβαν. Δεύτερον, μετρούν με τον πληθωρισμό μέσα: όταν όλα ακριβαίνουν, όλα «μεγαλώνουν» στα χαρτιά. Σε ευρώ, η χώρα χρωστάει σήμερα περισσότερα από όσα παρέλαβαν. Και η «έκρηξη επενδύσεων» είναι κατά το ήμισυ αγορές σπιτιών, εξοπλιστικά και ευρωπαϊκό χρήμα — όχι εργοστάσια και τεχνολογία.

2. ΕΡΓΑΣΙΑ & ΑΣΦΑΛΙΣΗ — Περισσότερες ώρες, ίδια αγοραστική δύναμη

Τι λέει η κυβέρνηση: «Ο μέσος μισθός αυξήθηκε 20%, ο κατώτατος 41,5%, δημιουργήσαμε 570.000 θέσεις, μειώσαμε την ανεργία στο μισό.»

Τι ισχύει: Ας δεχτούμε για μια στιγμή τους δικούς τους υπολογισμούς: μισθοί +20%, πληθωρισμός 19,8%. Αποτέλεσμα: μηδέν. Στα βασικά αγαθά — τρόφιμα, ρεύμα, ενοίκιο — η ακρίβεια ξεπέρασε το 37%, άρα το πραγματικό αποτέλεσμα είναι αρνητικό. Και για την ανεργία: την ίδια ακριβώς μείωση την είχε πετύχει και η προηγούμενη προηγούμενη, χωρίς τα δισεκατομμύρια ευρωπαϊκής στήριξης. Αυτό που δεν λένε ποτέ: είμαστε πρώτοι στην Ευρώπη στις ώρες εργασίας.

3. ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΧΡΕΟΣ & ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΙ — Το χρέος δεν έσβησε, άλλαξε χέρια

Τι η κυβέρνηση: «Εξυγιάναμε τις τράπεζες: τα κόκκινα δάνεια έπεσαν στο 3,3%.»

Τι ισχύει: Τα δάνεια δεν εξαφανίστηκαν — μεταφέρθηκαν από τις τράπεζες στα funds και στους servicers, με εγγύηση μάλιστα του Δημοσίου. Ο πολίτης τα χρωστάει ακόμα, απλώς σε πιο σκληρό δανειστή. Και επειδή καταργήθηκε η προστασία της πρώτης κατοικίας, ο λογαριασμός έρχεται πλέον με τη μορφή πλειστηριασμού.

4. ΣΤΕΓΗ — Η ακριβότερη στέγη της Ευρώπης

Τι λέει η κυβέρνηση: «Δώσαμε 7 δισ. σε στεγαστικά προγράμματα — Σπίτι μου Ι και ΙΙ.»

Τι ισχύει: Σε μια αγορά με λίγα σπίτια, όταν μοιράζεις φθηνά δάνεια χωρίς να χτίζεις, το μόνο σίγουρο είναι ότι ανεβάζεις τις τιμές. Αυτό ακριβώς έγινε. Η Ελλάδα είναι σήμερα η χώρα όπου η στέγη απορροφά το μεγαλύτερο κομμάτι του εισοδήματος σε όλη την Ευρώπη — και για τα φτωχότερα νοικοκυριά, πάνω από το μισό.

5. ΥΓΕΙΑ — Όποιος δεν έχει, δεν εξετάζεται

Τι λέει η κυβέρνηση: Για την Υγεία ο απολογισμός μιλά ελάχιστα. Και υπάρχει λόγος.

Τι ισχύει: Το κράτος πάγωσε τη δαπάνη για τη δημόσια υγεία στο ίδιο ακριβώς ποσοστό επί επτά χρόνια — πολύ κάτω από την Ευρώπη και κάτω κι από την Ελλάδα του 2010. Τη διαφορά την πληρώνει ο πολίτης από την τσέπη του. Και όποιος δεν μπορεί, απλώς δεν εξετάζεται: σε αυτόν τον δείκτη είμαστε με διαφορά πρώτοι στην Ευρώπη.

6. ΠΑΙΔΕΙΑ — Δεν μετράει πόσο καλός είσαι, αλλά πόσα πληρώνεις

Τι λέει η κυβέρνηση: «Ανακαινίζουμε 2.000+ σχολεία, ιδρύσαμε χιλιάδες Τμήματα Ένταξης, εκσυγχρονίσαμε το σχολείο.»

Τι ισχύει: Τα ανακαινισμένα σχολεία είναι 431 — το λέει το ίδιο το Υπουργείο. Τα Τμήματα Ένταξης ιδρύθηκαν αλλά δεν στελεχώθηκαν όλα, και ταυτόχρονα κόπηκε η στήριξη σε χιλιάδες παιδιά που τη δικαιούνται, ενώ νομοθετήθηκε (2025) όπου λειτουργεί Τμήμα Ένταξης δεν μειώνεται ο αριθμός μαθητών/τριών. Με την Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής μένουν χιλιάδες θέσεις κενές στα δημόσια πανεπιστήμια — ενώ τα ιδιωτικά γράφουν φοιτητές χωρίς αντίστοιχους περιορισμούς. Και τον λογαριασμό της «δωρεάν» παιδείας τον πληρώνει η οικογένεια, στα φροντιστήρια.

7. ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ — Το «φθηνό ρεύμα» που πληρώνουμε ακριβά

Τι λέει η κυβέρνηση: «Τα τιμολόγια είναι 21% φθηνότερα από την Ευρώπη. Λύσαμε το πρόβλημα της χονδρικής. Πράσινη πρωτοπορία με 51% ΑΠΕ.»

Τι ισχύει: Το «−21%» είναι υποχώρηση: στο τέλος του 2019 ήμασταν στο −26% και −28% από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Και ο λογαριασμός δεν πληρώνεται σε ποσοστά αλλά σε ευρώ: το ρεύμα ακρίβυνε 50,6%. Αν δεις το πραγματικό βάρος σε σχέση με το εισόδημά μας, είμαστε η 4η ακριβότερη χώρα της Ευρώπης. Κι ενώ οι ΑΠΕ αυξήθηκαν, το όφελος δεν έφτασε ποτέ στον καταναλωτή — έφτασε στα μερίσματα.