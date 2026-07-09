Τάσεις MRB: Τι λένε οι πολίτες για τους υπουργούς - Πρώτος ο Δένδιας, δεύτερος ο Πιερρακάκης

Snapshot Ο Νίκος Δένδιας παραμένει πρώτος σε δημοτικότητα μεταξύ των υπουργών της κυβέρνησης σύμφωνα με τη μέτρηση της MRB.

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης κατατάσσεται δεύτερος στη δημοτικότητα των υπουργών.

Ο Βασίλης Κικίλιας σημειώνει άνοδο και βρίσκεται στην τρίτη θέση με 25,5% θετικές γνώμες.

Η δημοτικότητα του υπουργού Εθνικής Άμυνας παραμένει σταθερά υψηλή το τελευταίο διάστημα.

Η άνοδος του Κικίλια αντανακλά ενίσχυση της δημόσιας εικόνας του κατά την τρέχουσα πολιτική περίοδο. Snapshot powered by AI

Ο Νίκος Δένδιας διατηρεί την πρώτη θέση στη δημοτικότητα μεταξύ των υπουργών της κυβέρνησης, σύμφωνα με τη νέα μέτρηση της MRB.

Στη δεύτερη θέση ακολουθεί ο Κυριάκος Πιερρακάκης, ενώ την πρώτη τριάδα συμπληρώνει ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, ο οποίος καταγράφει άνοδο και συγκεντρώνει ποσοστό 25,5% στις θετικές γνώμες των πολιτών.

Η εικόνα που αποτυπώνεται στη μέτρηση δείχνει ότι ο υπουργός Εθνικής Άμυνας διατηρεί την ισχυρή απήχηση που εμφανίζει σταθερά το τελευταίο διάστημα. Την ίδια ώρα, ο υπουργός Οικονομικών παραμένει στις πρώτες θέσεις της κατάταξης, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή παρουσία του στις προτιμήσεις των πολιτών.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η άνοδος του Βασίλη Κικίλια, ο οποίος καταφέρνει να βρεθεί στην πρώτη τριάδα των δημοφιλέστερων υπουργών της κυβέρνησης.

Ακολουθούν η Ολγα Κεφαλογιάννη με 23,1%, ο Κωστής Χατζηδάκης με 20,6%, ο Τάκης Θεοδωρικάκος με 20,5%, ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης με 20,5%, ο Αδωνις Γεωργιάδης με 20,3%, η Δόμνα Μιχαηλίδου με 20,2% και ο Παύλος Μαρινάκης με 20,1%.

Δείτε στον πίνακα που ακολουθεί τη δημοτικότητα των υπουργών της κυβέρνησης:

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