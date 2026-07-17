Κρίσιμες ώρες για τον ΣΥΡΙΖΑ: Νέες ανεξαρτητοποιήσεις σήμερα εν μέσω εσωκομματικών πυρών

Snapshot Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει φτάσει στους 15 βουλευτές μετά από πολλές ανεξαρτητοποιήσεις, με πιθανές νέες αποχωρήσεις εντός της ημέρας και μετά την Κεντρική Επιτροπή του Σαββατοκύριακου.

Η Όλγα Γεροβασίλη εξετάζει ανεξαρτητοποίηση άμεσα, ενώ ο Σωκράτης Φάμελλος περιμένει την ολοκλήρωση των διαδικασιών στην Κεντρική Επιτροπή πριν αποφασίσει.

Οι ανεξαρτητοποιήσεις έχουν προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στην Κουμουνδούρου, με επίσημη διαρροή που αμφισβητεί τις προθέσεις των ανεξαρτητοποιηθέντων βουλευτών και ζητά διαφάνεια.

Στις 15:00 συνεδριάζει η Πολιτική Γραμματεία για την προετοιμασία της Κεντρικής Επιτροπής, ενώ αύριο θα εκλεγεί πρόεδρος της ΚΟ, με τη Ρένα Δούρου να φαίνεται ως φαβορί.

Η εκλογή της Ρένας Δούρου στην προεδρία της ΚΟ και η διεκδίκηση του Παύλου Πολάκη για την ηγεσία του εκλογικού αγώνα θα κρίνουν σημαντικά τη μελλοντική πορεία του κόμματος. Snapshot powered by AI

Τους 15 βουλευτές έχει φτάσει ο ΣΥΡΙΖΑ μετά και τις τελευταίες ανεξαρτητοποιήσεις που έγιναν χθες, ενώ οι πληροφορίες λένε ότι το αμέσως επόμενο διάστημα ο αριθμός των μελών της ΚΟ ενδέχεται να φτάσει ακόμη και τους 8 με νέες ανεξαρτητοποιήσεις που θα γίνουν εντός της ημέρας, αλλά και μετά την ΚΕ του Σαββατοκύριακου.

Με την πλειοψηφία των μεσαίου εύρους βουλευτών να έχουν ήδη αποχωρήσει από την ΚΟ, πλέον τα βλέμματα στρέφονται στις περιπτώσεις της Όλγας Γεροβασίλη και του μέχρι πρότινος προέδρου του κόμματος, Σωκράτη Φάμελλου.

Ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες αναφέρουν ότι η κ. Γεροβασίλη εξετάζει το ενδεχόμενο της ανεξαρτητοποίησης ακόμη και εντός της σημερινής ημέρας. Για τον κ. Φάμελλο, η εικόνα που υπάρχει είναι ότι δε θα ανεξαρτητοποιηθεί πριν την ολοκλήρωση των διαδικασιών στην ΚΕ προκειμένου να μπορέσει να στηρίξει πολιτικά την απόφασή του σε συγκεκριμένα δεδομένα.

Οι ανεξαρτητοποιήσεις πάντως έχουν προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στην Κουμουνδούρου. Μόνο χθες έγιναν τρεις ανεξαρτητοποιήσεις, αφού αποχώρησαν μαζί με την έδρα τους η Πόπη Τσαπανίδου, η Καλλιόπη Βέττα και ο Κώστας Μπάρκας. Μάλιστα για την κ. Τσαπανίδου υπήρξαν έντονες αντιδράσεις εντός της Κουμουνδούρου με δεδομένο ότι είναι βουλευτής Επικρατείας και συνεπώς δεν έχει εκλεγεί με σταυροδοσία.

Μέχρι τώρα, συνολικά από την ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ έχουν αποχωρήσει:

Με παραίτηση:

Γιώργος Καραμέρος, Κατερίνα Νοτοπούλου, Συμεών Κεδίκογλου (έχει ανακοινώσει, αλλά δεν έχει στείλει επιστολή. Η κυρία Ακριώτου που θα τον αντικαταστήσει, εκτιμάται ότι θα παραμείνει στον ΣΥΡΙΖΑ)

Με ανεξαρτητοποίηση:

Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, Γιώργος Ψυχογιός, Νίκος Γαβρήλος, Χάρης Μαμουλάκης, Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος, Μαρίνα Κοντοτόλη, Πόπη Τσαπανίδου, Κώστας Μπάρκας, Καλλιόπη Βέττα

Η Κουμουνδούρου πάντως για πρώτη φορά αντέδρασε με πολύ έντονο τρόπο στα όσα συμβαίνουν, με μια επίσημη διαρροή που έθετε στο επίκεντρο όσων συμβαίνουν την ΕΛΑΣ, αλλά και προσωπικά τον Αλέξη Τσίπρα.

Συγκεκριμένα, οι πηγές της ΠΓ του ΣΥΡΙΖΑ απευθύνουν δημόσιο ερώτημα προς την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη «και προσωπικά τον Αλέξη Τσίπρα»:

«Θα είναι οι σημερινοί ανεξαρτητοποιηθέντες βουλευτές υποψήφιοι στα ψηφοδέλτια της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης στις επόμενες εθνικές εκλογές; Αν η απάντηση είναι καταφατική, τότε θα επιβεβαιωθεί η πολιτική εκτίμηση ότι οι διαδοχικές ανεξαρτητοποιήσεις δεν ήταν μεμονωμένες προσωπικές επιλογές, αλλά μέρος ενός προμελετημένου σχεδίου πολιτικής αποσταθεροποίησης και διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. Οι πολίτες έχουν δικαίωμα να γνωρίζουν αν αυτό που παρουσιάστηκε ως "ατομική στάση ευθύνης" ήταν τελικά ο προθάλαμος μιας προαποφασισμένης πολιτικής μετακίνησης».

Μάλιστα, οι πηγές της Πολιτικής Γραμματείας επισημαίνουν ακόμη ότι «η ηγεσία της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης δεν μπορεί να αποφεύγει να απαντήσει σε ένα τόσο κρίσιμο πολιτικό ερώτημα. Η διαφάνεια απέναντι στους πολίτες είναι υποχρέωση όλων».

Η στάση αυτή πάντως, σύμφωνα με πληροφορίες του newsbomb.gr δεν αποτελεί μεμονωμένη στάση, αλλά η πίεση προς την ΕΛΑΣ θα συνεχιστεί, ειδικά όσο διαρκεί το κύμα ανεξαρτητοποιήσεων, το οποίο χρεώνουν ευθέως στην ΕΛΑΣ, αλλά και στην πλευρά του Σωκράτη Φάμελλου.

Οι εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ πάντως θα συνεχίσουν να είναι ραγδαίες για όλο το επόμενο διάστημα.

Σήμερα στις 15:00 αναμένεται να συνεδριάσει η ΠΓ του κόμματος προκειμένου να προετοιμάσει την αυριανή συνεδρίαση της ΚΕ που θα ξεκινήσει στις 10:30 του Σαββάτου.

Παράλληλα, αύριο, πριν τη συνεδρίαση της ΚΕ, στη Βουλή θα στηθεί κάλπη από τις 9:00 μέχρι τις 11:00 το πρωί κάλπη προκειμένου τα μέλη της ΚΟ να προσέλθουν και να εκλέξουν πρόεδρο.

Με βάση τα μέχρι τώρα δεδομένα, φαίνεται να εκλέγεται η Ρένα Δούρου, η οποία έχει μεγαλύτερη επιρροή στους βουλευτές που θα μετέχουν στην εκλογή. Σε αυτό άλλωστε αντέδρασε ο Παύλος Πολάκης, ο οποίος σε ανάρτησή του εγκάλεσε προσωπικά τους ανεξαρτητοποιηθέντες βουλευτές Χάρη Μαμουλάκη και Ανδρέα Παναγιωτόπουλο, υποστηρίζοντας ότι δεν παραιτούνται προκειμένου να μην αντικατασταθούν από στελέχη που στηρίζουν τον ίδιο.

Σημειώνεται ότι αν πράγματι εκλεγεί η Ρένα Δούρου στη θέση της προέδρου της ΚΟ, στην ΚΕ ο Παύλος Πολάκης θα διεκδικήσει τη θέση του επικεφαλής του εκλογικού αγώνα, μιας θέσης, η οποία υπό μία έννοια μπορεί να αποδειχτεί κρίσιμης σημασίας, ιδιαίτερα εάν γίνουν εκλογές το φθινόπωρο του 2026.

Σε κάθε περίπτωση ο ΣΥΡΙΖΑ φαίνεται να κινείται σε τεντωμένο σχοινί με το επόμενο 48ωρο να κρίνεται ιδιαιτέρως κρίσιμο για την πορεία του κόμματος.

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