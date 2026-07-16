ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξάρτητοι και οι βουλευτές Μπάρκας, Βέττα – Με 15 η Κοινοβουλευτική Ομάδα

Άλλες δύο αποχωρήσεις κατεγράφησαν από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς οι βουλευτές, Κώστας Μπάρκας και Καλλιόπη Βέττα ανακοίνωσαν σήμερα (16/07) ότι ανεξαρτητοποιούνται.

Μετά την εξέλιξη αυτήν, η Κοινοβουλευτική Ομάδα του κόμματος αριθμεί πλέον 15 βουλευτές.

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