Ανεξαρτητοποιείται από τον ΣΥΡΙΖΑ η Πόπη Τσαπανίδου - Τέλος στα σενάρια για Κασσελάκη

Snapshot Η Πόπη Τσαπανίδου ανακοίνωσε την ανεξαρτητοποίησή της από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ με επιστολή στον πρόεδρο της Βουλής.

Με την ανεξαρτητοποίηση της Τσαπανίδου, ο ΣΥΡΙΖΑ μένει με 16 βουλευτές.

Η κίνηση αυτή αποκλείει το σενάριο παραίτησής της και την είσοδο του Στέφανου Κασσελάκη στη Βουλή.

Η ανεξαρτητοποίηση προκαλεί ισχυρές αντιδράσεις στον ΣΥΡΙΖΑ, καθώς αφορά βουλευτή Επικρατείας. Snapshot powered by AI

Την ανεξαρτητοποίησή της από την ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε με επιστολή της στον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη, η βουλευτής Επικρατείας, Πόπη Τσαπανίδου.

Με την κίνησή της αυτή, η κ. Τσαπανίδου αφήνει τον ΣΥΡΙΖΑ με 16 βουλευτές, αλλά βάζει και φρένο στα σενάρια που συνέδεαν μια ενδεχόμενη παραίτησή της με είσοδο του Στέφανου Κασσελάκη στη Βουλή.

Το σενάριο για Κασσελάκη

Συγκεκριμένα, η κ. Τσαπανίδου βρισκόταν στην 4η θέση του ψηφοδελτίου Επικρατείας και ο κ. Κασσελάκης στην 9η. Ωστόσο, ενδιάμεσα, υπήρχαν τρία στελέχη που έχουν ήδη ενταχθεί στην ΕΛΑΣ: Ο Μιχάλης Καλογήρου, Ο Αθανάσιος Τσακρής, και η Ζωρζέττα Λάλλη.

Συνεπώς εάν η κ. Τσαπανίδου παραιτούνταν, τότε το μοναδικό πρόσωπο ανάμεσα στον Στέφανο Κασσελάκη και τη βουλευτική έδρα θα ήταν η Τζένη Λειβαδάρου, της οποίας οι προθέσεις δεν είναι σαφείς ως προς το αν θα αποδεχόταν την έδρα.

Σε κάθε περίπτωση, η ανεξαρτητοποίηση της Πόπης Τσαπανίδου βάζει τέλος σε αυτό το σενάριο, ενισχύει όμως την ισχυρή αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ στα τελευταία κύματα ανεξαρτητοποιήσεων, αφού είναι δεδομένο πως η ανεξαρτητοποίηση ενός βουλευτή Επικρατείας, προκαλεί ακόμη περισσότερες αντιδράσεις.

Το χρονικό και το παρασκήνιο

Η ανεξαρτητοοποίηση της κ. Τσαπανίδου έρχεται λίγη ώρα μετά την επίσημη διαρροή της Κουμουνδούρου, η οποία σε πολύ έντονο ύφος ζητούσε από τον Αλέξη Τσίπρα προσωπικά να απαντήσει στο αν θα είναι οι σημερινοί ανεξαρτητοποιηθέντες βουλευτές υποψήφιοι στα ψηφοδέλτια της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης στις επόμενες εθνικές εκλογές. Όπως αναφέρουν, «αν η απάντηση είναι καταφατική, τότε θα επιβεβαιωθεί η πολιτική εκτίμηση ότι οι διαδοχικές ανεξαρτητοποιήσεις δεν ήταν μεμονωμένες προσωπικές επιλογές, αλλά μέρος ενός προμελετημένου σχεδίου πολιτικής αποσταθεροποίησης και διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. Οι πολίτες έχουν δικαίωμα να γνωρίζουν αν αυτό που παρουσιάστηκε ως "ατομική στάση ευθύνης" ήταν τελικά ο προθάλαμος μιας προαποφασισμένης πολιτικής μετακίνησης».

Η αποχώρηση της Πόπης Τσαπανίδου έρχεται σε συνέχεια μιας μεγάλης σειράς παραιτήσεων και ανεξαρτητοποιήσεων βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ.

Μέχρι στιγμής έχουν αποχωρήσει από την ΚΟ:

Με παραίτηση:

Γιώργος ΚαραμέροςΚατερίνα ΝοτοπούλουΣυμεών Κεδίκογλου (έχει ανακοινώσει, αλλά δεν έχει στείλει επιστολή. Η κ. Ακριώτου που θα τον αντικαταστήσει θα παραμείνει στον ΣΥΡΙΖΑ)

Με ανεξαρτητοποίηση:

Ανδρέας ΠαναγιωτόπουλοςΓιώργος ΨυχογιόςΝίκος ΓαβρήλοςΧάρης ΜαμουλάκηςΑλέξανδρος ΜεϊκόπουλοςΜαρίνα ΚοντοτόληΠόπη Τσαπανίδου

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