Προς σύγκρουση ολκής ο ΣΥΡΙΖΑ: Ο Πολάκης ζητά από τη Δούρου να αποσυρθεί

Snapshot Ο Παύλος Πολάκης ζητά από τη Ρένα Δούρου να αποσύρει την υποψηφιότητά της για την προεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, προτείνοντας την ομόφωνη ανάδειξη του εαυτού του στη θέση αυτή.

Η Ρένα Δούρου δεν φαίνεται να εξετάζει το ενδεχόμενο απόσυρσης, γεγονός που δημιουργεί προοπτική σύγκρουσης μεταξύ των δύο στελεχών.

Ο Σωκράτης Φάμελλος εκφράζει έντονη δυσαρέσκεια για την επανένταξη του Πολάκη στην ΚΟ, κρίνοντας τη διαδικασία ως αντιδημοκρατική και αντίθετη στις αξίες της Αριστεράς, και αποφάσισε να απέχει από τη συνεδρίαση της ΚΟ.

Πολλοί βουλευτές και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ παραιτούνται ή ανεξαρτητοποιούνται, μειώνοντας τον αριθμό των ενεργών βουλευτών του κόμματος στους 17 και εντείνοντας την εσωκομματική κρίση.

Η εκλογή προέδρου της ΚΟ έχει προγραμματιστεί για το Σάββατο, ενώ η ένταση μεταξύ των υποψηφίων και οι παραιτήσεις δημιουργούν αβεβαιότητες για την ενότητα και την πορεία του ΣΥΡΙΖΑ. Snapshot powered by AI

Το εσωκομματικό μέτωπο που είχε διαμορφωθεί απέναντι στον πρώην πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτη Φάμελλο, είναι προφανές ότι τις τελευταίες ώρες έχει καταρρεύσει πλήρως.

Η λεγόμενη τρόικα των Πολάκη - Παππά - Δούρου, φαίνεται ότι διαλύεται εις τα εξ ων συνετέθη και μάλιστα αμέσως μετά την επικράτησή της απέναντι στο «στρατόπεδο» του Σωκράτη Φάμελλου. Πολάκης και Δούρου, ο καθένας με τον δικό του τρόπο, έχουν εκφράσει τη διάθεσή τους να αναλάβουν την προεδρία της ΚΟ θεωρώντας αμφότεροι ότι η συγκεκριμένη θέση, συνεπάγεται και την πραγματική ηγεσία του κόμματος στις εκλογές.

Άλλωστε, και οι δύο ξεχωριστά, σύμφωνα με πληροφορίες έχουν διαφωνήσει εδώ και αρκετές ημέρες με την πρόταση του Νίκου Παππά για συλλογική ηγεσία με ένα σχήμα όπου κάθε στέλεχος θα αναλάμβανε διαφορετικό τομέα της ηγεσίας: άλλος την προεδρία της ΚΟ και άλλος τον εκλογικό αγώνα.

Σε αυτό το πλαίσιο πάντως, φαίνεται ότι οι δύο υποψήφιοι, οι οποίοι θα διασταυρωθούν και επίσημα το ερχόμενο Σάββατο στην εκλογή προέδρου της ΚΟ, αλλά και στην ΚΕ που θα ακολουθήσει, έχουν βάλει πλώρη για μια σκληρή μάχη, η οποία ενδεχομένως να οδηγήσει σε ακόμη μεγαλύτερο βάθεμα της εσωστρέφειας του ΣΥΡΙΖΑ.

Η αρχή έγινε με τον Παύλο Πολάκη, ο οποίος ήδη από την Τρίτη έχει δηλώσει πως η Ρένα Δούρου δεν μπορεί να ηγηθεί του ΣΥΡΙΖΑ φέρνοντας θετικά αποτελέσματα στις εκλογές, δηλαδή να εξασφαλίσει την είσοδο του κόμματος στη Βουλή.

Η κ. Δούρου απέκρουσε σε πρώτη φάση μέσω δηλώσεών της το συγκεκριμένο αφήγημα, ωστόσο, το δεύτερο χτύπημα Πολάκη ήταν πολύ πιο αιχμηρό. Μέσω πηγών που πρόσκεινται στον βουλευτή Χανίων, ξεκαθαρίστηκε χθες το βράδυ ότι η πλευρά Πολάκη θεωρεί προϋπόθεση για τη θετική πορεία του ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές την ανάδειξη του ίδιου «ομόφωνα» σε πρόεδρο της ΚΟ του κόμματος και επικεφαλής της επικείμενης εκλογικής μάχης.

Για να γίνει αυτό οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι θα πρέπει να προηγηθεί «η οικειοθελής και συναινετική απόσυρση της υποψηφιότητας της Ρένας Δούρου για τη θέση του προέδρου της Κ.Ο. και η ανάδειξη του Παύλου Πολάκη στη θέση αυτή».

Μάλιστα ο κ. Πολάκης φαίνεται να επιθυμεί να μην πραγματοποιηθεί η εκλογή Προέδρου ΚΟ το Σάββατο, πριν τη συνεδρίαση της ΚΕ, αλλά «την επόμενη εβδομάδα, μετά την ανασυγκρότηση του κόμματος που θα αποφασίσει η Κ.Ε.».

Μέχρι αργά χθες το βράδυ η πλευρά της Ρένας Δούρου δεν είχε αντιδράσει στην προτροπή του Παύλου Πολάκη, ωστόσο είναι ξεκάθαρο μέσα από τις πρόσφατες δηλώσεις της ότι δεν εξετάζει το ενδεχόμενο απόσυρσης.

Έτσι, μετά την εκλογή προέδρου ΚΟ που έχει προγραμματιστεί για το Σάββατο το πρωί στις 9:00, λίγο πριν τη συνεδρίαση της ΚΕ, μπορεί κανείς να υποθέσει ότι είναι όλα ανοιχτά για μια ευθεία και δημόσια σύγκρουση μεταξύ των δύο στελεχών, με ανυπολόγιστες συνέπειες για ό,τι έχει απομείνει από την ενότητα του κόμματος.

Νέο μέτωπο Πολάκη - Φάμελλου

Το μέτωπο με τη Ρένα Δούρου πάντως δεν είναι το μοναδικό για τον Παύλο Πολάκη, αφού λίγα λεπτά πριν αρχίσει η συνεδρίαση της ΚΟ που αποφάσισε την επαναφορά του, ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος επικοινώνησε με τον εκτελών χρέη προέδρου ΚΟ Θεόφιλο Ξανθόπουλο εκφράζοντάς του την έντονη δυσαρέσκειά του για τη διαδικασία επανένταξης του κ. Πολάκη στην ΚΟ και κάνοντας μάλιστα λόγο για «απαράδεκτη μεθόδευση».

Συγκεκριμένα, όπως ανέφερε, η διαδικασία βρίσκεται σε αντίθεση τόσο με τις κοινοβουλευτικές διαδικασίες και τον Κανονισμό της Βουλής όσο και με τις αξίες της Αριστεράς. Υπό αυτά τα δεδομένα, ο κ. Φάμελλος αποφάσισε να απέχει από τη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας

Η απάντηση του Παύλου Πολάκη στην παρέμβαση Φάμελλου ήρθε μετά την αποστολή της ενημέρωσης για την επαναφορά του στην ΚΟ από τον νέο Γραμματέα της ΚΟ Γιάννη Αμανατίδη προς τον ΠτΒ Νικήτα Κακλαμάνη. «ΕΠΑΝΗΛΘΑ!!!

Για ΤΡΙΤΗ ΦΟΡΑ!! Και ένας Φάμελλος του εξώστη και του «στηρίζω άλλο κόμμα», σε μια επιδειξη μικρότητας και αναξιοπρεπειας, βγηκε να πει πως κακως επιστρεφω και θα βαλω υποψηφιοτητα για προεδρος της ΚΟ !!!!! Το γαρ πολυ της θλιψεως», έγραψε χαρακτηριστικά σε ανάρτησή του.

Έρχονται νέες παραιτήσεις

Όλα αυτά συμβαίνουν σε ένα πολιτικό περιβάλλον που κάθε άλλο παρά θετικό είναι για τον ΣΥΡΙΖΑ, καθώς τις τελευταίες 48 ώρες συνεχίζουν να δημοσιεύονται βροχηδόν οι επιστολές αποχώρησης βουλευτών και στελεχών του κόμματος.

Μέχρι στιγμής έχουν αποχωρήσει από την ΚΟ:

Με παραίτηση:

Γιώργος Καραμέρος

Κατερίνα Νοτοπούλου

Συμεών Κεδίκογλου (έχει ανακοινώσει, αλλά δεν έχει στείλει επιστολή. Η κ. Ακριώτου που θα τον αντικαταστήσει θα παραμείνει στον ΣΥΡΙΖΑ)

Με ανεξαρτητοποίηση:

Ανδρέας Παναγιωτόπουλος

Γιώργος Ψυχογιός

Νίκος Γαβρήλος

Χάρης Μαμουλάκης

Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος

Μαρίνα Κοντοτόλη

Οι εξελίξεις αυτές έχουν απομειώσει τον αριθμό των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ στους 17, ενώ αναμένονται και νέες αποχωρήσεις μέσω παραιτήσεων και ανεξαρτητοποιήσεων, το επόμενο διάστημα. Είναι ενδεικτικό το γεγονός ότι αν θεωρήσουμε ενεργούς βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ μόνο όσους συμμετείχαν στη χθεσινή συνεδρίαση της ΚΟ για την εκλογή Γραμματέα και την επανένταξη Πολάκη, αυτοί ήταν μόλις 7, ενώ με τον Παύλο Πολάκη φτάνουν τους 8.

Υπενθυμίζεται επίσης ότι και σε στελεχειακό επίπεδο παρατηρείται κύμα παραιτήσεων. Μεταξύ άλλων τις τελευταίες ημέρες έχουν παραιτηθεί:

Αναστασία Σαπουνά (Αναπληρώτρια Γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ)

Πάνος Λαμπρινίδης - Στάχτος (Γραμματέας Νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ)

Ελένη Συμεωνίδου (Γραμματέας Οργανωτικού)

Γκέλυ Βισβίκη (Μέλος ΠΓ)

Δέσποινα Σίνου (Μέλος ΠΓ)

Σταματία Τσουμέα (Μέλος ΠΓ)

Κώστας Μορφίδης (Διευθυντής Προσωπικού και Πόρων)

Φοίβος Τσικλιάς (αν. εκπρόσωπος Τύπου)

Γιώργος Μπάκης (Διευθυντής της ΚΟ )

Διαβάστε επίσης