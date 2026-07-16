ΣΥΡΙΖΑ προς Τσίπρα: Να απαντήσει αν θα βάλει στα ψηφοδέλτια τους ανεξαρτητοποιηθέντες βουλευτές

Για πρώτη φορά ο ΣΥΡΙΖΑ, μέσω πηγών της ΠΓ, εξαπολύει επίθεση κατά του Αλέξη Τσίπρα και της ΕΛΑΣ σχετικά με το θέμα των μαζικών ανεξαρτητοποιήσεων βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, ζητώντας καθαρές απαντήσεις για το αν θα συμπεριληφθούν τα ψηφοδέλτια της Συμπαράταξης.

Συγκεκριμένα, αφού σχολιάζουν ότι «οι βουλευτικές έδρες δεν αποτελούν προσωπική ιδιοκτησία κανενός» και ότι «όποιος επιλέγει να αποχωρήσει από αυτή τη συλλογική εντολή, οφείλει να επιστρέψει την έδρα που κατέχει χάρη στο ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ», οι πηγές της ΠΓ του ΣΥΡΙΖΑ απευθύνουν δημόσιο ερώτημα προς την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη «και προσωπικά τον Αλέξη Τσίπρα»:

«Θα είναι οι σημερινοί ανεξαρτητοποιηθέντες βουλευτές υποψήφιοι στα ψηφοδέλτια της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης στις επόμενες εθνικές εκλογές; Αν η απάντηση είναι καταφατική, τότε θα επιβεβαιωθεί η πολιτική εκτίμηση ότι οι διαδοχικές ανεξαρτητοποιήσεις δεν ήταν μεμονωμένες προσωπικές επιλογές, αλλά μέρος ενός προμελετημένου σχεδίου πολιτικής αποσταθεροποίησης και διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. Οι πολίτες έχουν δικαίωμα να γνωρίζουν αν αυτό που παρουσιάστηκε ως "ατομική στάση ευθύνης" ήταν τελικά ο προθάλαμος μιας προαποφασισμένης πολιτικής μετακίνησης».

Μάλιστα, οι πηγές της Πολιτικής Γραμματείας επισημαίνουν ακόμη ότι «η ηγεσία της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης δεν μπορεί να αποφεύγει να απαντήσει σε ένα τόσο κρίσιμο πολιτικό ερώτημα. Η διαφάνεια απέναντι στους πολίτες είναι υποχρέωση όλων».

Σε μια προσπάθεια να κλείσει η συγκεκριμένη παρέμβαση με θετικό απόηχο, η επίσημη διαρροή της ΠΓ του ΣΥΡΙΖΑ στέλνει και «μήνυμα ενότητας» προς όσους έχουν αποχωρήσει:

«Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ γυρίζει σελίδα. Σήμερα περισσότερο από ποτέ υπάρχει ανάγκη να ξανασυναντηθούν οι άνθρωποι που πίστεψαν και αγωνίστηκαν για μια ισχυρή, σύγχρονη και προοδευτική Αριστερά. Απευθύνουμε ανοιχτό κάλεσμα σε όλες και όλους όσοι αποχώρησαν εξαιτίας του κλίματος εσωτερικής αποσταθεροποίησης και της παρατεταμένης κρίσης να επιστρέψουν στο πολιτικό τους σπίτι. Η επόμενη μέρα απαιτεί ενότητα, συλλογικότητα και ανασυγκρότηση απέναντι στις προκλήσεις που έχει μπροστά της η κοινωνία και η χώρα».