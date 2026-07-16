ΣΥΡΙΖΑ: Παραιτήθηκαν 63 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής – Το σχόλιο της Κουμουνδούρου

Τι αναφέρουν τα 63 μέλη στο κείμενο παραίτησης

Αντώνης Ρηγόπουλος

ΣΥΡΙΖΑ: Παραιτήθηκαν 63 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής – Το σχόλιο της Κουμουνδούρου
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  • 63 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ παραιτήθηκαν, καταγγέλλοντας εσωστρέφεια, διχαστικές πρακτικές και παραβίαση του καταστατικού από μειοψηφία στο κόμμα.
  • Στην επιστολή παραίτησης επισημαίνεται ότι οι δημόσιες επιθέσεις και προσωπικές αντιπαραθέσεις υπονομεύουν τις δημοκρατικές αποφάσεις και απαξιώνουν τις αρχές του ΣΥΡΙΖΑ.
  • Από την Κουμουνδούρου απαντούν ότι πολλοί από τους παραιτηθέντες είχαν ήδη αποχωρήσει και ότι οι παραιτήσεις δεν θα επηρεάσουν τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του Σαββάτου.
  • Η επιστολή καλεί όσους επιθυμούν ενότητα και προοπτική να αναλάβουν ευθύνες και να εργαστούν για συλλογική υπέρβαση εντός του κόμματος.
  • Το πλήγμα έρχεται σε μια κρίσιμη στιγμή για τον ΣΥΡΙΖΑ, εν μέσω αποχωρήσεων βουλευτών από την Κοινοβουλευτική Ομάδα και με σημαντικές πολιτικές προκλήσεις.
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Οι ραγδαίες εξελίξεις με τις αποχωρήσεις βουλευτών από την ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι το μοναδικό πρόβλημα στο κόμμα, καθώς ταυτόχρονα η ίδια εικόνα παρουσιάζεται και στην ιεραρχία του κόμματος.

Τελευταίο παράδειγμα η επιστολή παραίτησης που απέστειλαν σήμερα 63 μέλη της ΚΕ στην οποία επαναλαμβάνουν τη θέση τους ότι «η μειοψηφία επιχειρεί, κατά το δοκούν, να παρακάμψει το καταστατικό και να οδηγήσει το κόμμα σε διχασμό».

Μεταξύ άλλων αναφέρουν ότι «μέσα στο ίδιο μας το κόμμα έχουν εγκατασταθεί συμπεριφορές εσωστρέφειας που απαξιώνουν τις αρχές και τα ιδανικά για τα οποία αγωνιστήκαμε» και ότι «αντί για ενότητα και συλλογική προσπάθεια προς μια προοδευτική διέξοδο παρατηρούμε δημόσιες επιθέσεις, προσωπικές αντιπαραθέσεις και πρακτικές, που υπονομεύουν τις δημοκρατικά ληφθείσες αποφάσεις».

«Καλούμε όσους πραγματικά θέλουν ενότητα και προοπτική να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να εργαστούν για μια γνήσια, συλλογική υπέρβαση», καταλήγει η επιστολή παραίτησης των 63 μελών της.

Τι απαντά μέσω του Newsbomb η Κουμουνδούρου

Το πλήγμα για το κόμμα, ιδιαίτερα λίγες ημέρες πριν τη συνεδρίαση της ΚΕ του ερχόμενου Σαββάτου, είναι οπωσδήποτε βαρύ, ωστόσο, πηγές της Κουμουνδούρου ξεκαθαρίζουν στο newsbomb.gr ότι μεγάλο μέρος των ονομάτων που συμπεριλαμβάνονται στις υπογραφές του κειμένου που κατατέθηκε σήμερα, είναι στελέχη που είχαν ήδη παραιτηθεί τις προηγούμενες ημέρες. Υποστηρίζουν δηλαδή ότι συμπεριλήφθηκαν και σε αυτή την επιστολή προκειμένου να αυξηθεί εικονικά ο αριθμός των παραιτήσεων που εμφανίζονται ως νέες, προκειμένου να προκληθεί όσο το δυνατόν μεγαλύτερη επικοινωνιακή ζημιά στον ΣΥΡΙΖΑ.

Σε κάθε περίπτωση πάντως ξεκαθαρίζουν ότι η ΚΕ του Σαββάτου θα γίνει κανονικά και ότι οι παραιτήσεις δεν επηρεάζουν τη διαδικασία.

Ολόκληρο το κείμενο και οι υπογραφές που το συνοδεύουν, όπως το έλαβε το newsbomb.gr, έχει ως εξής:

Παραίτηση από την Κεντρική Επιτροπή του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. Π.Σ.

Τη στιγμή που η κοινωνία πλήττεται από τα πολλαπλά αδιέξοδα της κυβερνητικής πολιτικής, μέσα στο ίδιο μας το κόμμα έχουν εγκατασταθεί συμπεριφορές εσωστρέφειας που απαξιώνουν τις αρχές και τα ιδανικά για τα οποία αγωνιστήκαμε.

Αντί για ενότητα και συλλογική προσπάθεια προς μια προοδευτική διέξοδο παρατηρούμε δημόσιες επιθέσεις, προσωπικές αντιπαραθέσεις και πρακτικές, που υπονομεύουν τις δημοκρατικά ληφθείσες αποφάσεις.

Αυτές οι συμπεριφορές δεν εκφράζουν πολιτικές επιλογές. Τραυματίζουν τις σχέσεις συντροφικότητας, τις θυσίες και την ιστορία μιας ολόκληρης παράταξης, που αγαπήσαμε και υπηρετήσαμε.

Δεν μπορούμε να παραμείνουμε θεατές σε μια διαδικασία, όπου η μειοψηφία επιχειρεί, κατά το δοκούν, να παρακάμψει το καταστατικό και να οδηγήσει το κόμμα σε διχασμό. Επιλέγουμε να σταθούμε πιστοί στις αξίες της δημοκρατίας, της αλληλεγγύης και της συλλογικής ευθύνης, που υπήρξαν η καρδιά του πολιτικού μας αγώνα.

Παραιτούμαστε από την Κεντρική Επιτροπή, τιμώντας τις κοινές μάχες, τους αγώνες και τις αγνές προθέσεις των συντρόφων που μας τίμησαν με την εμπιστοσύνη τους.

Ελπίζουμε ότι ο προοδευτικός χώρος θα βρει ξανά την ενότητά του και θα αποδείξει πως η Αριστερά υπάρχει για να υπερασπίζεται τη δημοκρατία, την εργασία, το κοινωνικό κράτος και τα δικαιώματα των πολιτών.

Καλούμε όσους πραγματικά θέλουν ενότητα και προοπτική να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να εργαστούν για μια γνήσια, συλλογική υπέρβαση.

16 Ιουλίου 2026

1. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΜΑΛΙΑ

2. ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ

3. ΒΑΪΛΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

4. ΒΑΡΕΛΑΣ ΑΡΗΣ

5. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

6. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ

7. ΒΛΑΧΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

8. ΓΑΒΡΙΗΛ ΝΙΚΟΣ

9. ΓΕΩΡΓΟΥΤΣΟΥ ΜΑΡΙΑ

10. ΓΙΑΠΙΤΖΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

11. ΓΟΡΔΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

12. ΕΥΤΥΧΙΑΔΟΥ ΓΙΟΒΑΝΝΑ, Αντιδήμαρχος Καλλιθέας

13. ΖΕΡΒΑΛΑΚΗ ΦΑΙΔΡΑ

14. ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ

15. ΚΑΠΡΑΝΑΣ ΖΗΣΗΣ

16. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΧΡΥΣΑ

17. ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

18. ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ ΕΥΗ

19. ΚΑΡΑΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

20. ΚΑΣΑΠΗ ΓΙΩΤΑ

21. ΚΑΣΙΜΑΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

22. ΚΟΜΗΝΕΑ ΣΟΦΙΑ

23. ΚΡΙΚΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

24. ΚΩΣΤΑΚΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

25. ΛΑΜΠΡΙΝΙΔΗΣ ΦΩΤΗΣ

26. ΛΑΜΠΡΙΝΙΔΗΣ - ΣΤΑΧΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

27. ΛΟΥΚΑ ΜΑΡΙΑ

28. ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

29. ΜΑΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

30. ΜΑΧΙΜΑΡΗ ΕΦΗ

31. ΜΕΤΑΞΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

32. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΝΤΙΑΝΑ

33. ΜΟΡΦΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ

34. ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

35. ΜΟΥΧΑΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ

36. ΜΠΑYΓΙΑΔΑΚΗ – ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΝΙΚΗ

37. ΜΥΑΡΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ

38. ΝΕΝΕΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

39. ΝΤΑΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, πρώην Δήμαρχος Ηγουμενίτσας

40. ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ

41. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΘΗΝΑ

42. ΠΑΝΤΟΥ ΡΗΝΑ

43. ΠΑΠΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

44. ΠΑΥΛΟΥΔΗ ΜΕΡΣΙΝΑ

45. ΠΟΥΡΝΑΡΑ ΕΛΕΝΗ

46. ΡΙΖΟΥ ΣΟΦΙΑ

47. ΣΑΓΡΕΔΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

48. ΣΑΠΟΥΝΤΖΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

49. ΣΙΑΦΑΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ

50. ΣΚΑΝΔΑΛΟΥ ΞΑΝΘΗ

51. ΣΚΟΠΕΛΙΤΗ ΕΥΔΟΚΙΑ

52. ΣΠΙΓΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

53. ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ

54. ΣΩΤΗΡΑΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΑ

55. ΤΡΙΓΩΝΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ

56. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

57. ΤΣΑΚΑΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

58. ΤΣΑΛΔΑΡΗ ΕΛΕΝΗ

59. ΤΣΑΠΑΚΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ

60. ΤΣΙΚΛΙΑΣ ΦΟΙΒΟΣ

61. ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑ ΒΥΛΗ

62. ΧΑΤΖΗΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

63. ΨΑΡΡΑ ΣΟΦΙΑ

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