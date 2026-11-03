Καρυστιανού για τις φήμες ότι δεν θα κατέβει στις εκλογές: «Πολύ κακές γλώσσες - Είμαστε έτοιμοι»

Snapshot Η Μαρία Καρυστιανού διέψευσε τις φήμες περί μη συμμετοχής του κόμματος «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» στις εκλογές και επιβεβαίωσε ότι το κόμμα θα κατέβει με αξιώσεις.

Απέκλεισε συνεργασίες με εν ενεργεία πολιτικούς, όπως ο Πάνος Καμμένος και ο Αντώνης Σαμαράς, και τόνισε την αμφιβολία για το ενδιαφέρον άλλων κομμάτων να υιοθετήσουν τις προτάσεις τους.

Κριτίκαρε έντονα τη διαχείριση των ελληνοτουρκικών σχέσεων, υποστηρίζοντας ότι η Ελλάδα βρίσκεται σε δυσμενή θέση λόγω διπλωματικών λαθών και μη πατριωτικών ενεργειών, όπως η επικύρωση του τουρκολιβυκού μνημονίου.

Εκφράστηκε ανησυχία για τη μείωση προσωπικού στις Ένοπλες Δυνάμεις και την εστίαση μόνο σε ακριβούς εξοπλισμούς χωρίς επαρκή σχεδιασμό εθνικής άμυνας.

Σχετικά με το τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, τόνισε προβλήματα στη διαχείριση και αμφισβήτησε την ακεραιότητα του πολιτικού και δικαστικού συστήματος στην απόδοση δικαιοσύνης. Snapshot powered by AI

Απάντηση στα σενάρια να μην κατέβει στις εκλογές το κόμμα «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» έδωσε η πρόεδρός του, Μαρία Καρυστιανού, μιλώντας στο Kontra, το βράδυ της Δευτέρας.

Η κ. Καρυστιανού σχολίασε ότι πρόκειται για «πολύ κακές γλώσσες» που διακινούν αυτά τα σενάρια, αναφέροντας ότι «είμαστε έτοιμοι».

«Μπορεί αυτό να θέλουν, αλλά η αλήθεια είναι ότι η "Ελπίδα για τη Δημοκρατία" θα κατέβει στις εκλογές και ακριβώς επειδή έχουμε εμπιστοσύνη στο πρόγραμμά μας και στα στελέχη μας και στις υποψηφιότητες, οι οποίες συμπληρώνονται σιγά σιγά, κατεβαίνουμε με αξιώσεις», σχολίασε.

Για τις συνεργασίες με άλλα κόμματα

Σχετικά με το σενάριο συνεργασίας με τον Πάνο Καμμένο, η ίδια απάντησε ότι «ακούγονται πολλά σενάρια. Μας έχουν βάλει κατά καιρούς να συνεργαζόμαστε με πολύ κόσμο. Εμείς εμμένουμε ότι δεν συνεργαζόμαστε με εν ενεργεία πολιτικούς».

Σε νέα ερώτηση για τη δυνατότητα συνεργασίας με άλλο κόμμα, υποστήριξε: «Υπάρχει κάποιος που μπορεί να δεχθεί τις προτάσεις μας; Ό,τι και να πουν τώρα, οι πράξεις έχουν δείξει ότι δεν ενδιαφέρονται ούτε να καταργήσουν το άρθρο 86, ούτε το ακαταδίωκτο, ούτε να βρεθούν σε θέση λογοδοσίας».

Η κ. Καρυστιανού απέκλεισε το ενδεχόμενο συνεργασίας και με τον Αντώνη Σαμαρά, όταν ρωτήθηκε για τη δημιουργία ενός κοινού πολιτικού μετώπου που θα μπορούσε να αποτελέσει αντίπαλο δέος απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη. «Τυχαίνει και μου μιλάτε για μνημονιακούς πρωθυπουργούς. Αν είναι δυνατόν. Σε καμία περίπτωση».

Για τις δημοσκοπήσεις

Σχετικά με τα ποσοστά των δημοσκοπήσεων που δείχνουν το κόμμα της κ. Καρυστιανού να παρουσιάζει μεγάλη πτώση συγκριτικά με την περίοδο που ξεκίνησε, η ίδια θεωρεί ότι αυτό ενδεχομένως να οφείλεται σε «μία επικοινωνιακή προσπάθεια χειραγώγησης της κοινής γνώμης». Εξηγεί ότι η παράταξη έχει θέσει από την αρχή το πρόγραμμα και τις κόκκινες γραμμές του, παραμένοντας σταθερό στον τρόπο που λειτουργεί.

Για την εξωτερική πολιτική

Σε άλλο σημείο, αναφερόμενη στην εξωτερική πολιτική και τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, η Μαρία Καρυστιανού υποστήριξε ότι η χώρα βρίσκεται σε εξαιρετικά δυσμενή θέση και ζήτησε συγκεκριμένες πρωτοβουλίες για την κατοχύρωση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της.

«Στην κατάσταση που έχει φτάσει η χώρα, είναι μονόδρομος να κηρυχθούν οι ΑΟΖ όπου δεν υπάρχουν και τα 12 ναυτικά μίλια στη Μεσόγειο τουλάχιστον. Αυτό θα δημιουργούσε ένα πρόβλημα στην απέναντι χώρα, στη γειτονική χώρα, και ουσιαστικά θα προστάτευε τα δικά μας κυριαρχικά δικαιώματα. Δεν μπορώ να θυμηθώ να ήμασταν σε χειρότερη κατάσταση από τη σημερινή. Έχουμε πολλαπλές διπλωματικές ήττες. Έχουμε δημιουργήσει τετελεσμένα. Γιατί και η ΑΟΖ με την Αίγυπτο ή την Ιταλία που έγινε ήταν πάλι μειωμένης επήρειας. Δημιουργήσαμε από μόνοι μας τετελεσμένα για να λειτουργούν εις βάρος μας», είπε αρχικά.

Και πρόσθεσε: «Και στο τουρκολιβυκό μνημόνιο, στο οποίο υποτίθεται γίνονταν κάποιες διαπραγματεύσεις και η δική μας πλευρά ήταν πολύ ευχαριστημένη, πίσω από την πλάτη τους γινόταν το ακριβώς αντίθετο. Δεν μπορείς να πέφτεις τόσο έξω. Η ανικανότητα έχει ένα σημείο. Μετά από εκεί και πέρα γίνεται δολιότητα. Δεν μπορώ να φανταστώ πώς μπορούμε να είμαστε τόσο άστοχοι στη διπλωματική πολιτική μας».

Συνεχίζοντας την κριτική της, ανέφερε: «Είναι μη πατριωτικό το να γίνεται επικύρωση του τουρκολιβυκού μνημονίου. Το γνωρίζουμε εδώ και χρόνια ότι προσπαθούσαν οι Τούρκοι να το κάνουν και εμείς να μην κάνουμε τα πολύ βασικά, όπως την ΑΟΖ της Ελλάδας με την Κύπρο, για παράδειγμα, είναι μη πατριωτική κίνηση».

«Δεν είναι μόνο τα αεροπλάνα και οι φρεγάτες»

Σε επισήμανση ότι η Ελλάδα διαθέτει υπεροπλία έναντι της Τουρκίας, η κ. Καρυστιανού διαφώνησε, εκφράζοντας προβληματισμό για τη μείωση του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων, τη συντήρηση των εξοπλισμών και τον σχεδιασμό της ελληνικής άμυνας.

«Όχι, δεν νομίζω. Δεν είναι μόνο τα αεροπλάνα και οι φρεγάτες. Είναι και το ανθρώπινο δυναμικό που συνεχώς μειώνεται. Φεύγουν άνθρωποι από τον ελληνικό στρατό και πάνε σε ιδιωτικές εταιρείες. Επίσης δεν έχουμε φροντίσει καθόλου τη δική μας εθνική άμυνα. Είμαστε μονίμως στο να αγοράζουμε. Αγοράζουμε ένα πολύ ωραίο όπλο, πανάκριβα όπλα, τα οποία, εάν μπουν σε λειτουργία, θα κρατήσουν, σύμφωνα με όσα μας λένε οι ειδικοί, μία εβδομάδα, δεν θα κρατήσουν παραπάνω. Στη συνέχεια πρέπει να περιμένεις να γίνει η αναπλήρωση αυτών, τα ανταλλακτικά. Η άμυνα δεν είναι ένα πράγμα, αγοράζω κάτι. Κάνω την Ασπίδα του Αχιλλέα που θα γίνει σε τρία χρόνια, που είναι ένα στατικό αμυντικό σύστημα. Γνωρίζουμε όλοι ότι ένα αμυντικό σύστημα με τέτοιο μεγάλο χρονικό ορίζοντα τριών χρόνων θα μπορέσουν οι άλλες πλευρές να βρουν τρόπο να το ξεπεράσουν».

Για τα Τέμπη

Σχετικά με το σιδηροδρομικό δυστύχημα που σημειώθηκε στην Ισπανία, η κ. Καρυστιανού ανέφερε πως «είναι τραγικό πόσο μοιάζει η κατάσταση στο θέμα της σύγκρουσης». Σχολίασε όμως ότι η κατάσταση αντιμετωπίστηκε διαφορετικά εκεί, με την τήρηση των διεθνών πρωτοκόλλων τα πρώτα εικοσιτετράωρα, σε αντίθεση με ότι συνέβη στην Ελλάδα.

Για τη δικαστική εξέλιξη της υπόθεσης των Τεμπτών ανέφερε ότι δεν πιστεύει πως δεν θα αποδοθεί δικαιοσύνη. «Ένα ολόκληρο σύστημα από τον πολιτικό και τον δικαστικό χώρο έχει καταφέρει να καταστρέψει στοιχεία ώστε να περιορίσει το κατηγορητήριο και τους κατηγορούμενους που θα οδηγηθούν τελικά στη δίκη».

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