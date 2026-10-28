Μαρία Καρυστιανού: Υποστήριξε ότι δεν της επετράπη να καταθέσει στεφάνι για την 28η Οκτωβρίου

Snapshot Η Μαρία Καρυστιανού δήλωσε ότι αρνήθηκαν στην παράταξή της να καταθέσει στεφάνι για την 28η Οκτωβρίου στη Θεσσαλονίκη.

Είχε καταθέσει έγγραφη αίτηση για την κατάθεση στεφάνου από τις 13 Οκτωβρίου.

Υποστήριξε ότι η άρνηση έγινε με παράκαμψη της νομοθεσίας.

Κάλεσε το κοινό να αντισταθεί στη φίμωση και να πουν «όχι» στη διαφθορά, την παρανομία και την ασυδοσία. Snapshot powered by AI

Η Μαρία Καρυστιανού, πρόεδρος του κινήματος «Ελπίδα για τη Δημοκρατία», δήλωσε σε ανάρτησή της στο Facebook ότι αρνήθηκαν στην πολιτική της παράταξη να καταθέσει στεφάνι για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου, στη Θεσσαλονίκη.

Σε βίντεο που ανάρτησε στον προσωπικό της λογαριασμό, ανέφερε ότι είχε καταθέσει έγγραφο αίτημα για την κατάθεση στεφάνου από τις 13 Οκτωβρίου. Όμως, με «παράκαμψη της νομοθεσίας», όπως ανέφερε και η ίδια, αυτό δεν έγινε επιτρεπτό.

Η ίδια δήλωσε ότι δεν περίμενε να της αρνηθούν «το ιερό αίτημα» απόδοσης τιμής σε όσους αγωνίστηκαν για την ελευθερία μας. Κάλεσε, παράλληλα, το κοινό να «φωνάξουμε ένα ιερό "ΟΧΙ" σε όσους μας φιμώνουν γιατί έχουν στα χέρια τους την εξουσία….Ήρθε η ώρα να πούμε το δικό μας "ΟΧΙ", στη διαφθορά στην παρανομία και στην ασυδοσία».

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