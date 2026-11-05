Κικίλιας: Η ελληνική ναυτιλία είναι παγκόσμια δύναμη – Το μήνυμα για τα 90 χρόνια του ΝΕΕ

Snapshot Η ελληνική ναυτιλία αποτελεί παγκόσμια δύναμη, ελέγχοντας το 80-90% του παγκόσμιου εμπορίου μέσω των θαλασσών.

Η εθνική ισχύς της Ελλάδας δεν βασίζεται μόνο σε στρατιωτική δύναμη, αλλά και στην παρουσία και επιρροή της ναυτιλίας στις διεθνείς θάλασσες.

Ο ελληνόκτητος στόλος προσδίδει στη χώρα διεθνή εμβέλεια μεγαλύτερη από το μέγεθός της, όπως αναδεικνύεται σε διεθνή φόρα και διπλωματικές συναντήσεις.

Η ναυτιλία είναι σημαντικός οικονομικός πνεύμονας με πάνω από 200.000 εργαζόμενους και 1.800 επιχειρήσεις στον Πειραιά, στηρίζοντας οικογένειες και τη νέα γενιά.

Η διατήρηση της ναυτιλιακής δραστηριότητας εντός Ελλάδας συμβάλλει στην ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού και της τοπικής οικονομίας. Snapshot powered by AI

Την αδιαμφισβήτητη κυριαρχία της Ελλάδας στους ωκεανούς και τον κρίσιμο ρόλο που διαδραματίζει η εμπορική ναυτιλία στη γεωπολιτική ισχύ της χώρας ανέδειξε ο Βασίλης Κικίλιας. Με αφορμή την παρουσία του στην επετειακή εκδήλωση για τα 90 χρόνια από την ίδρυση του Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, ο υπουργός έθεσε το πλαίσιο της εθνικής επιρροής, συνδυάζοντας την επιχειρηματικότητα με την παραδοσιακή ναυτοσύνη

Όπως χαρακτηριστικά υπογράμμισε, η εθνική ισχύς δεν εξαρτάται αποκλειστικά από την αμιγώς στρατιωτική δύναμη, καταγράφοντας την πραγματική επιρροή της χώρας στις διεθνείς θάλασσες. Ο ίδιος ήταν απόλυτος στην τοποθέτησή του, αναφέροντας: «Βρέθηκα στα 90 χρόνια του Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδος. Ενός θεσμού που αποτυπώνει την καρδιά του ελληνικού πνεύματος. Της επιχειρηματικότητας, της ναυτοσύνης. Η ισχύς ενός Έθνους δεν μετριέται μόνο από τη στρατιωτική του δύναμη. Μετριέται και από την παρουσία του στις θάλασσες, εκεί που κινείται το 80-90% του παγκόσμιου εμπορίου. Εκεί που η Ελλάδα πρωτοπορεί».

Την ίδια ώρα, η δυναμική αυτή αποτελεί χειροπιαστή πραγματικότητα στο υψηλότερο διπλωματικό επίπεδο. Ο Βασίλης Κικίλιας εξήγησε πως ο ελληνόκτητος στόλος, όντας από τους ισχυρότερους στον κόσμο, φέρνει στην πατρίδα διεθνή εμβέλεια μεγαλύτερη από το μέγεθός της. Κι όμως, αυτό κερδίζεται καθημερινά στα διεθνή φόρα, με τον ίδιο να σημειώνει: «Το είδα στην Ιαπωνία, στην Κίνα, στον Στρατηγικό Διάλογο με τις ΗΠΑ, στις διαπραγματεύσεις στον ΙΜΟ. Η ελληνική ναυτιλία είναι ισχυρή παντού. Και η φωνή της ακούγεται».

Οικονομικός πνεύμονας για εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες

Πίσω από τα εντυπωσιακά μεγέθη των πλοίων και τα ποσοστά της διεθνούς αγοράς, κρύβεται ο ανθρώπινος παράγοντας που δίνει πνοή στον κλάδο. Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε, τα νούμερα στην περιοχή του Πειραιά αποδεικνύουν τον αντίκτυπο στην πραγματική οικονομία.

Το κέντρο βάρους πέφτει ξεκάθαρα στους εργαζόμενους και στη νέα γενιά. «Πίσω από αυτή τη δύναμη δεν υπάρχουν μόνο αριθμοί. Υπάρχουν άνθρωποι. Μόνο στον Πειραιά περισσότερες από 1.800 επιχειρήσεις, 200.000 εργαζόμενοι. Οικογένειες που ζουν από τη θάλασσα. Και παιδιά που μπορούν να χτίσουν τη ζωή τους εδώ στα πλοία, στα λιμάνια, στην πατρίδα μας. Αυτός είναι ο πραγματικός πλούτος της χώρας. Να κρατάμε τους ανθρώπους μας στον τόπο τους», κατέληξε στην παρέμβασή του.

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