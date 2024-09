The Killers: Τίμησαν τους Beatles παίζοντας ζωντανά το «I want to hold your hand»

Εξήντα χρόνια μετά την εμφάνιση των Beatles στο στάδιο Forest Hills της Νέας Υόρκης, οι The Killers έπαιξαν στον ίδιο χώρο το «I want to hold your hand»