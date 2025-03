27ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης: Χρυσός Αλέξανδρος στο «Συνύπαρξη, λέμε τώρα!» της Άμπερ Φάρες

Μέσα σε μια ζεστή και συγκινητική ατμόσφαιρα και με πρωταγωνιστές τα ντοκιμαντέρ, τους σκηνοθέτες και τους ήρωες των ταινιών τους, απονεμήθηκαν το μεσημέρι της Κυριακής 16 Μαρτίου 2025 τα βραβεία του 27ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης. Τρεις ταινίες βραβεύτηκαν με τους Χρυσούς Αλέξανδρους των διαγωνιστικών τμημάτων. Τον Χρυσό Αλέξανδρο του Διεθνούς Διαγωνιστικού απέσπασε το ντοκιμαντέρ Συνύπαρξη, λέμε τώρα! της Άμπερ Φάρες, το οποίο μπαίνει αυτόματα στη λίστα προεπιλογής για το επόμενο Βραβείο Όσκαρ Καλύτερου Ντοκιμαντέρ. Τον Χρυσό Αλέξανδρο του διαγωνιστικού τμήματος Newcomers κέρδισε το ντοκιμαντέρ Πώς να χτίσεις μια βιβλιοθήκη των Μάια Λέκοου και Κρίστοφερ Κινγκ, ενώ τον Χρυσό Αλέξανδρο του διαγωνιστικού τμήματος >>Film Forward απέσπασε η ταινία Ατελείωτη Κούκι των Σεθ Σκράιβερ και Πίτερ Σκράιβερ.

Πριν την απονομή των βραβείων, ο Υφυπουργός Πολιτισμού, αρμόδιος για θέματα Σύγχρονου Πολιτισμού, Ιάσονας Φωτήλας μίλησε για το Φεστιβάλ αλλά και την τέχνη του ντοκιμαντέρ: «Για άλλη μια φορά, η καρδιά του πολιτισμού χτυπάει δυνατά στην αγαπημένη Θεσσαλονίκη. Σήμερα βρίσκομαι ανάμεσα σε φίλους και φίλες του κινηματογράφου και του ντοκιμαντέρ στο Φεστιβάλ, εκπροσωπώντας παράλληλα και τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Σήμερα θέλω να σας μιλήσω για την ανάγκη να έχουμε περισσότερες εικόνες, σε μια εποχή που η εικόνα κυριαρχεί. Πολλοί υποστηρίζουν πως η συνεχής ροή πληροφοριών δημιουργεί έναν οπτικό θόρυβο, μειώνοντας την ικανότητά μας να εστιάσουμε σε ορισμένα θέματα, γεγονότα και συναισθήματα. Ωστόσο, το ντοκιμαντέρ γνώριζε ανέκαθεν αυτή την πρόκληση και φρόντιζε να δώσει στην εικόνα τον ρόλο που της αξίζει, όχι ως απλό ερέθισμα, αλλά ως καταλύτη κατανόησης. Το ντοκιμαντέρ έχει τη μοναδική ικανότητα να καταδεικνύει τις σημαντικές λεπτομέρειες, να φιλτράρει τον περιττό θόρυβο και να μας κατευθύνει προς την ουσία της πραγματικότητας. Δεν αποτυπώνει απλώς εικόνες: μας διδάσκει να βλέπουμε. Μας επιτρέπει να αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο πιο συνειδητά, να ακούμε τα ανείπωτα, να αισθανόμαστε το αόρατο. Το Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης, στη μακρόχρονη ιστορία του, έχει αποδείξει πως αποτελεί έναν ευαίσθητο δέκτη των κοινωνικών και πολιτιστικών ρευμάτων της εποχής. Η φετινή διοργάνωση επιβεβαιώνει τον ρόλο της ως θετικού αποδέκτη πολιτιστικών ερεθισμάτων και μιας πλατφόρμας ουσιαστικού διαλόγου. Παράλληλα, λειτουργεί ως ένας εξαιρετικά δημιουργικός κόμβος που φέρνει σε επαφή τους δημιουργούς με το κοινό, αλλά και με τη βιομηχανία του κινηματογράφου, ενισχύοντας τη συνεργασία και την καλλιτεχνική καινοτομία. Το Υπουργείο Πολιτισμού, η Υπουργός Λίνα Μενδώνη και εγώ, στηρίζουμε έμπρακτα και αποτελεσματικά το Φεστιβάλ, ώστε να μπορεί να επιτελεί την αποστολή του για την τέχνη και τον πολιτισμό, για τους δημιουργούς και τους θεατές, για τους πολίτες και την πόλη. Σήμερα, καθώς ανακοινώνουμε τα βραβεία του 27ου Διεθνούς Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης, γιορτάζουμε όχι μόνο τις καλύτερες δημιουργίες της χρονιάς, αλλά και την ίδια τη δύναμη του ντοκιμαντέρ να μας προσφέρει περισσότερες εικόνες, πιο καθαρές, πιο δυνατές, πιο αληθινές. Γιατί τελικά δεν χρειαζόμαστε λιγότερες εικόνες, χρειαζόμαστε καλύτερες εικόνες, και το ντοκιμαντέρ είναι εδώ για να μας τις δώσει. Σας ευχαριστώ πολύ» ολοκλήρωσε ο κ. Φωτήλας.

ΒΡΑΒΕΙΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ

Το Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης παρουσιάζει ένα Διεθνές Διαγωνιστικό πρόγραμμα, όπου δέκα ταινίες άνω των 70 λεπτών διαγωνίζονται για τον Χρυσό Αλέξανδρο και τον Αργυρό Αλέξανδρο. Ο Χρυσός Αλέξανδρος συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 12.000€, ενώ ο Αργυρός Αλέξανδρος συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 5.000€.

Τα μέλη της κριτικής επιτροπής:

Δημήτρης Αθυρίδης (σκηνοθέτης και φωτογράφος)

Λόρεν Γκρίνφιλντ (σκηνοθέτρια)

Σίγκνε Μπίργκε Σέρενσεν (παραγωγός)

Ο Χρυσός Αλέξανδρος του Διεθνούς Διαγωνιστικού απονεμήθηκε στο ντοκιμαντέρ:

Συνύπαρξη, λέμε τώρα! της Άμπερ Φάρες

Σκεπτικό: Ένα στιβαρό ντοκιμαντέρ για μία από τις διχαστικές, επώδυνες και μακροχρόνιες συγκρούσεις στον κόσμο σήμερα, την ισραηλινο-παλαιστινιακή κρίση. Βασική πρωταγωνίστρια του ντοκιμαντέρ είναι η Εβραία κωμικός Νόαμ Σούστερ-Ελιάσι, που μιλά εξίσου άπταιστα αραβικά και εβραϊκά. Η ανατροφή της στη μοναδική κοινότητα στο σύγχρονο Ισραήλ όπου οι Παλαιστίνιοι και οι Εβραίοι έχουν συνυπάρξει ως γείτονες και φίλοι από το 1970, την επονομαζόμενη «Όαση Ειρήνης», της χαρίζει μια μοναδική προοπτική στην αυθεντική έννοια της συνύπαρξης, σε μια κοινωνία όπου η ειρήνη και η αμοιβαία κατανόηση μοιάζουν με χίμαιρα. Μέσα από μια καθηλωτικά δομημένη αφήγηση, και αμφισβητώντας άφοβα όλα τα ταμπού του συγκεκριμένου τόπου, η αφοπλιστική φωνή και το χιούμορ της Νόαμ μάς παρακινούν να αγγίξουμε ένα βαθύτερο επίπεδο κατανόησης ενόσω γελάμε και κλαίμε μαζί της, αλλά και να αναθεωρήσουμε τις προκαταλήψεις μας με ανοιχτά μυαλά και ανοιχτές καρδιές.

Η σκηνοθέτις Άμπερ Φάρες ανέβηκε αρχικά στη σκηνή για να παραλάβει το βραβείο. «Ευχαριστώ πολύ γι αυτό το βραβείο. Είναι μεγάλη τιμή. Ξέρω, όμως, ποια πραγματικά θέλω να ακούσετε και ποια ευθύνεται που αυτή η ταινία βγήκε καταπληκτική» ανέφερε, δίνοντας τη σκυτάλη στην κωμικό και πρωταγωνίστρια της ταινίας Νόαμ Σούστερ-Ελιάσι, η οποία αρχικά ευχαρίστησε τους γονείς της, που ήταν παρόντες στην αίθουσα, για τη στήριξη αλλά και για την καθοδήγηση που της προσέφεραν. «Πριν δύο εβδομάδες ένας Παλαιστίνιος κωμικός, συνάδελφός μου, τόλμησε να αστειευτεί στο Ισραήλ, και η αστυνομία όρμησε σπίτι του και τον συνέλαβε απλώς επειδή έκανε χιούμορ. Μπορώ να βρίσκομαι εδώ σήμερα επειδή υπάρχει ακόμα μια μικρή “σχισμή” στην ελευθερία του λόγου που μπορώ να έχω, χάρη στο προνόμιό μου ως Ισραηλινή Εβραία. Όταν μετακινήθηκα από το πεδίο του πολιτικού ακτιβισμού στην κωμωδία ήταν επειδή έμαθα ότι στην Ουκρανία ένας Εβραίος κωμικός έγραψε ένα sitcom στο οποίο γίνεται πρόεδρος, και έγινε πρόεδρος στην πραγματικότητα! Έτσι, σκέφτηκα ότι εάν θέλω επιτέλους να πάρω την πολιτική μου καριέρα σοβαρά, πρέπει να αρχίσω να γράφω αστεία. Γιατί ξέρω ότι όταν γελάς, σημαίνει ότι ακούς. Κι έτσι υποσχέθηκα στον εαυτό μου ότι όταν θα έχω τη σκηνή δική μου, όταν περισσότεροι άνθρωποι θα με ακούν, τότε θα μεταφέρω το μήνυμα με δυνατή και καθαρή φωνή. Ο πρώτος πολιτικός μου “δάσκαλος” είναι ο μπαμπάς μου, που είναι κι αυτός εδώ, όπως και η μαμά μου. Η πρώτη ανάμνηση που έχω από εκείνον είναι να μπαινοβγαίνει στις στρατιωτικές ισραηλινές φυλακές επειδή αρνήθηκε να υπηρετήσει στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη. Ο ακτιβισμός μας, καθώς και το πώς διαμαρτυρόμαστε για την ισότητα και την ελευθερία, δεν εκφράζεται μόνο μέσα από μια διαδήλωση, μια δράση, μια ταινία ή ένα αστείο. Εκφράζεται κάθε μέρα μέσα από την εναλλακτική που οραματίζεσαι μέσα από το σώμα και τη γλώσσα σου, μέσα από τις καθημερινές επιλογές σου και το πώς αποφασίζεις να αξιοποιήσεις τα προνόμιά σου, ώστε να εξασφαλίσεις ότι μια μέρα οι Παλαιστίνιοι φίλοι μου θα είναι ελεύθεροι. Αυτή η ταινία δημιουργήθηκε από ένα δυναμικό επιτελείο γυναικών. Η Άμπερ Φάρες, η σκηνοθέτρια του ντοκιμαντέρ, δούλευε, ενώ ο ισραηλινός στρατός βομβάρδιζε το σπίτι και την οικογένειά της. Δεν ξέρω αν υπάρχει καλύτερος τρόπος να τιμήσει κανείς αυτές τις γυναίκες, οι οποίες δεν το έβαλαν κάτω και επέλεξαν να μιλήσουν για όλα αυτά τα δύσκολα ζητήματα, που πρέπει όλοι μας να μιλάμε. Ευελπιστώ αυτή η ταινία να δώσει στους ανθρώπους τις λέξεις που χρειάζονται αλλά και το κουράγιο που έχουν ανάγκη προκειμένου να υψώσουν το ανάστημά τους. Σας ευχαριστώ».

Ο Αργυρός Αλέξανδρος του Διεθνούς Διαγωνιστικού απονεμήθηκε στο ντοκιμαντέρ:

Λευτεριά στον Λέοναρντ Πελτιέ των Τζέσι Σορτ Μπουλ και Ντέιβιντ Φρανς

Σκεπτικό: Αυτό το ερευνητικό ντοκιμαντέρ εμβαθύνει στην υπόθεση του αυτόχθονα Αμερικανού ακτιβιστή Λέοναρντ Πελτιέ, τον οποίο συναντάμε στην αρχή της ταινίας ως φυλακισμένο εδώ και σχεδόν 50 χρόνια. Μέσα από ένα εντυπωσιακό αρχειακό υλικό, δεξιοτεχνικά ενταγμένο σε ένα αποκαλυπτικό πολιτικό θρίλερ, η ταινία εκθέτει πώς η αρχική δικαστική ετυμηγορία βασίστηκε σε ψευδείς μαρτυρίες, παραλείποντας να λάβει υπόψη κρίσιμα αποδεικτικά στοιχεία. Ωστόσο, και παρά την εμφανή αδικία που υπέστη, η ανελέητη πίεση από το FBI απέκλεισε τον Πελτιέ από τη διαδικασία της χορήγησης χάριτος και της αναστολής της ποινής. Πρόκειται για μια κατεπείγουσα και επίκαιρη ιστορία που αποτυπώνει τις τρέχουσες εξελίξεις, φέρνοντας στο φως το πώς η νεότερη γενιά αυτόχθονων Αμερικανών ηγετών εξακολουθεί να μάχεται για την απελευθέρωση του Πελτιέ. Η ρωμαλέα αυτή ταινία ξεδιπλώνει την ιστορία της καταδυνάστευσης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των αυτόχθονων Αμερικανών, καθώς και τη διαγενεακή αντίσταση που επιδεικνύουν, φέρνοντας παράλληλα στο προσκήνιο τον συνεχιζόμενο αγώνα τους για απόκτηση κυριαρχικών δικαιωμάτων στη γη τους και στους φυσικούς της πόρους.

Ανακοινώνοντας το βραβείο του Αργυρού Αλέξανδρου η Λόρεν Γκρίνφιλντ ανέφερε: «Θέλω να ευχαριστήσω το Φεστιβάλ αφενός για την πρόσκληση στη Θεσσαλονίκη, αφετέρου για το αφιέρωμα αλλά και την τιμή να είμαι μέλος αυτής της επιτροπής. Είναι ωραίο να βρίσκεσαι σε ένα μέρος που υπάρχει βαθιά εκτίμηση της τέχνης και σεβασμός στην ελευθερία της έκφρασης και στα ανθρώπινα δικαιώματα. Θέλουμε να απονείμουμε τον Αργυρό Αλέξανδρο στην ταινία Λευτεριά στον Λέοναρντ Πελτιέ. Πρόκειται για ένα τρομερά επίκαιρο ντοκιμαντέρ σε σχέση με την έλλειψη δικαιοσύνης που αντιμετωπίζουν διαχρονικά οι αυτόχθονες της Αμερικής. Υπήρξε διαφωτιστική, μας συγκίνησε και έριξε φως στις δυσκολίες της αντίστασης που υπάρχουν σήμερα».

Ειδική Μνεία απονεμήθηκε στο ντοκιμαντέρ:

Παιδί της σκόνης της Βερόνικα Μλιτσέβσκα

Σκεπτικό: Θα θέλαμε επίσης να απονείμουμε Ειδική Μνεία στην ταινία Παιδί της σκόνης. Αυτή η ζεστή και συγκινητική ταινία παρακολουθεί τον Sang, γιο μιας Βιετναμέζας και ενός Αμερικανού στρατιώτη, καθώς αναζητά τον πατέρα του, παλεύοντας για μια προβληματική επανένωση. Ένα όμορφα κινηματογραφημένο πορτρέτο, με όρους και αισθητική cinéma vérité, που αφηγείται μια οικουμενική ιστορία για τις διαγενεακές συνέπειες του πολέμου και τη λαχτάρα για την πατρική αγάπη.

Η σκηνοθέτρια Βερόνικα Μλιτσέβσκα παρέλαβε το βραβείο, λέγοντας: «Σας ευχαριστώ πολύ για την υπέροχη υποδοχή. Και ευχαριστώ και το κοινό για τις αντιδράσεις και τις ερωτήσεις του κατά την προβολή της ταινίας. Ευχαριστώ τον σύζυγό μου, που είναι επίσης κινηματογραφιστής, για την υποστήριξή του. Ευχαριστώ γι’ αυτό το ταξίδι».

ΒΡΑΒΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ NEWCOMERS

Δέκα ταινίες άνω των 50 λεπτών, τις οποίες υπογράφουν νέοι δημιουργοί, διαγωνίζονται για τον Χρυσό Αλέξανδρο «Δημήτρης Εϊπίδης» και τον Αργυρό Αλέξανδρο. Το βραβείο Χρυσός Αλέξανδρος «Δημήτρης Εϊπίδης» συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 10.000€, ενώ ο Αργυρός Αλέξανδρος συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 4.000€.

Τα μέλη της κριτικής επιτροπής:

Ίνκα Αχτέ (σκηνοθέτρια, επικεφαλής προγραμματισμού στο DocPoint)

Τίνα Μανδηλαρά (δημοσιογράφος)

Τούντε Σκόβραν (σκηνοθέτρια)

Ο Χρυσός Αλέξανδρος «Δημήτρης Εϊπίδης» του διαγωνιστικού Newcomers απονεμήθηκε στο ντοκιμαντέρ:

Πώς να χτίσεις μια βιβλιοθήκη των Μάια Λέκοου και Κρίστοφερ Κινγκ

Σκεπτικό: Μια ιστορία για το πώς οι προσωπικές πεποιθήσεις μπορούν να υψώσουν ανάχωμα απέναντι στη διαφθορά, στα αναχρονιστικά συστήματα και στην πολιτική αδράνεια, χτίζοντας μια κοινότητα και ανακτώντας έναν χώρο γνώσης. Οι δημιουργοί εκθέτουν με πάθος το διαχρονικό αποτύπωμα της αποικιοκρατίας, εξυμνώντας τον ακτιβισμό και των αγώνα δύο γυναικών φίλων για αληθινά προσβάσιμους δημόσιους χώρους — μέρη όπου οι άνθρωποι μπορούν να συνδεθούν με τα δικά τους αφηγήματα και τις δικές τους ιστορίες. Σε μια εποχή όπου οι βιβλιοθήκες σε ολόκληρο τον κόσμο έρχονται αντιμέτωπες με ιδεολογική αντιπαλότητα και περικοπές χρηματοδότησης, η ταινία μάς υπενθυμίζει ότι η γνώση πρέπει να γίνει αντικείμενο υπεράσπισης πάση θυσία.

Οι σκηνοθέτες Μάια Λέκοου και Κρίστοφερ Κινγκ ανέφεραν παραλαμβάνοντας το βραβείο: «Είναι μεγάλη έκπληξη για εμάς. Αυτή η ταινία συμβολίζει την ανθεκτικότητα που δείχνουν οι γυναίκες γενικά και οι γυναίκες της Αφρικής ειδικότερα. Ευχαριστούμε την επιτροπή και το πρόγραμμα, τις δύο υπέροχες πρωταγωνίστριές μας, τους βιβλιοθηκάριους και τους κατοίκους. Αυτή η ταινία είναι η δική μας “συνταγή” για να βοηθήσει την Κένυα και την Αφρική να ευδοκιμήσουν. Είναι προς το συμφέρον όλων μας. Ευχαριστούμε».

Ο Αργυρός Αλέξανδρος του διαγωνιστικού Newcomers απονεμήθηκε στο ντοκιμαντέρ:

Eδώ μιλάνε για λατρεία του Βύρωνα Κριτζά

Σκεπτικό: H κριτική επιτροπή συγκινήθηκε από τη θέρμη και το επαναστατικό πνεύμα της ταινίας, η οποία, παρότι επικεντρώνεται σε μια τοπικά προσδιορισμένη ιστορία, υπενθυμίζει στο κοινό τις θεραπευτικές και συνεκτικές ποιότητες που η τέχνη –στη συγκεκριμένη περίπτωση η μουσική– μπορεί να επιφέρει σε ανθρώπους διαφορετικών γενεών και καταγωγής.

Παραλαμβάνοντας το βραβείο, ο Βύρων Κριτζάς τόνισε: «Εισπράξαμε πολλή αγάπη αυτές τις μέρες και ελπίζουμε να σας την επιστρέψουμε στο μέλλον. Ευχαριστούμε».

Ειδική Μνεία απονεμήθηκε στο ντοκιμαντέρ:

Φάρμα κατοικιδίων των Φιν Βάλτερ και Μάρτιν Α. Βάλτερ

Σκεπτικό: Μια ταινία για τη μοναξιά και την ανάγκη να ανακαλύψουμε έναν χαμένο εαυτό μέσα από τη σύνδεση με την πιο αρχέγονη μορφή της φύσης. Επιπλέον, μια ταινία που εγείρει ηθικά διλήμματα και μας ωθεί, μέσα από την πανέμορφη φωτογραφία της, να αντικρίσουμε τα προβλήματα του πολιτισμένου και υποτιθέμενα προοδευτικού κόσμου στον οποίο ζούμε.

ΒΡΑΒΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ >>FILM FORWARD

To διαγωνιστικό πρόγραμμα Film Forward περιλαμβάνει δέκα ταινίες άνω των 45 λεπτών, οι οποίες πειραματίζονται με τη φόρμα και τη μέθοδο της ταινίας τεκμηρίωσης. Οι ταινίες διαγωνίζονται για τον Χρυσό Αλέξανδρο, που συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 6.000€, και τον Αργυρό Αλέξανδρο, που συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 3.000€.

Τα μέλη της κριτικής επιτροπής:

Νάντια Αργυροπούλου (εικαστική επιμελήτρια)

Γκραντ Κιρ (παραγωγός)

Αν Μαρί Κιρστάιν (σύμβουλος του Ινστιτούτου Κινηματογράφου Δανίας)

Ο Χρυσός Αλέξανδρος του διαγωνιστικού τμήματος >>Film Forward απονεμήθηκε στο ντοκιμαντέρ:

Ατελείωτη Κούκι των Σεθ Σκράιβερ και Πίτερ Σκράιβερ

Σκεπτικό: Ο Χρυσός Αλέξανδρος απονέμεται σε ένα ντοκιμαντέρ πραγματικό πόνημα αγάπης. Ένας αιχμηρός και αστείος διαλογισμός για ένα «φιλμ μέσα σε ένα φιλμ», που επικεντρώνεται στην οικογένεια, στην κοινότητα και στις κοινές πολιτισμικές ρίζες. Μια γιορτή του σάουντρακ της καθημερινότητας, που μας μεταφέρει σε έναν κόσμο ο οποίος σπάνια έχει καταγραφεί χωρίς συγκατάβαση. Μια αληθινά αυθεντική προσέγγιση σε ένα ντοκιμαντέρ που καθοδηγείται από τους χαρακτήρες του. Το βραβείο απονέμεται στην ταινία Ατελείωτη Κούκι των Σεθ Σκράιβερ και Πίτερ Σκράιβερ.

Ο Αργυρός Αλέξανδρος του διαγωνιστικού τμήματος >>Film Forward απονεμήθηκε στο ντοκιμαντέρ:

Εντωμεταξύ της Κάθριν Γκαντ

Σκεπτικό: Ο Αργυρός Αλέξανδρος απονέμεται σε μια ταινία που διατρέχει διάφορες συμβάσεις του ντοκιμαντέρ, εύστοχα αναπτύσσοντας μια μορφή «ποιηθικής» χωρις να χάνει την ακρίβεια ή τις ιστορικές και κοινωνικές της συντεταγμένες, μεταδίδοντας παράλληλα μια αίσθηση της συλλογικής καλλιτεχνικής διαδικασίας, η οποία μας μεταφέρει στην καρδιά της βαθιά εδραιωμένης ανθεκτικότητας που χαρακτηρίζει τη μαύρη κουλτούρα. Το βραβείο πηγαίνει στο ντοκιμαντέρ Εντωμεταξύ της Κάθριν Γκαντ.

Ειδική Μνεία απονεμήθηκε στο ντοκιμαντέρ:

Μουσείο της νύχτας του Φερμίν Ελόι Ακόστα

Σκεπτικό: Για την εντατική έρευνα σε ένα κατά κύριο λόγο άγνωστο αρχειακό υλικό, όπως και την προσπάθεια να δημιουργήσει μια οπτική γλώσσα που ανταποκρίνεται στη θεματική του.

Ο σκηνοθέτης Φερμίν Ελόι Ακόστα παρέλαβε το βραβείο και δήλωσε τα εξής: «Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους φίλους μου που ήρθαν από την Αργεντινή μαζί μου. Επίσης, την επιτροπή, την ομάδα μου και το Κινηματογραφικό Ινστιτούτο της Αργεντινής, το οποίο αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε πολύ δύσκολη θέση. Η κυβέρνηση αποσύρει όλες τις χρηματοδοτήσεις, και ο κινηματογράφος βρίσκεται σε κίνδυνο. Ντοκιμαντέρ σαν αυτό δεν θα μπορούν να γίνονται στο μέλλον εξαιτίας αυτής της εξέλιξης, και γι’ αυτό χαίρομαι πολύ που λαμβάνω αυτό το βραβείο» σημείωσε.

ΒΡΑΒΕΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ IMMERSIVE: ALL AROUND CINEMA

Το διαγωνιστικό τμήμα Immersive του 27ου Διεθνούς Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης αγκαλιάζει δημιουργίες που αξιοποιούν τις πιο σύγχρονες νέες τεχνολογίες για να παρουσιάσουν διαφορετικές όψεις μιας εκτεταμένης πραγματικότητας, ξεπερνώντας τα κινηματογραφικά είδη και βυθίζοντας τον θεατή σε μια διαδραστική εμπειρία. Ο Χρυσός Αλέξανδρος του τμήματος Immersive συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο ύψους 2.000 ευρώ.

Τα μέλη της κριτικής επιτροπής:

Κάρεν Σιρίλο (εικαστική καλλιτέχνις, επιμελήτρια & δημοσιογράφος, ΗΠΑ)

Σκοτ Μόρις (επικεφαλής ψηφιακών παραγωγών για την Tate, Ηνωμένο Βασίλειο)

Στέλλα Νταβάρα (συντονίστρια CPH:LAB και XR εκθέσεων στο φεστιβάλ CPH:DOX, Ελλάδα)

Ο Χρυσός Αλέξανδρος του διαγωνιστικού τμήματος Immersive: All Around Cinema απονεμήθηκε στην ταινία:

Το γλυκό τέλος του κόσμου! του Στέφανο Κόνκα Μπονιτσόνι

Σκεπτικό: To γλυκό τέλος του κόσμου! δίνει αρχικά την εντύπωση ότι αποτυπώνει την εμπειρία της καταστροφής του κόσμου μας, αλλά και την απώλεια της αίσθησης της ελευθερίας. Ωστόσο, με έκπληξη διαπιστώσαμε ότι μας προσέφερε παράλληλα και μια ελευθερία: να στρέψουμε το βλέμμα εκεί που επιθυμούσαμε, να νιώσουμε αυτό που είχαμε ανάγκη να νιώσουμε, να έρθουμε αντιμέτωποι με ωμές αλήθειες ή να βρούμε καταφύγιο σε εικόνες ελπίδας ή ασφάλειας. Παρά τη στιβαρή οπτική του, δεν μας ωθεί να το αντιμετωπίσουμε με έναν συγκεκριμένο τρόπο, στοιχείο σπάνιο και ενθαρρυντικό για μια δημιουργία VR. Το γλυκό τέλος του κόσμου! είναι απαιτητικό και αποπροσανατολιστικό και διαθέτει μια κινηματογραφική ποιητικότητα που μας αιχμαλώτισε, αφήνοντάς μας μια προσφορά για το μέλλον – πώς θα επιλέξουμε να την αξιοποιήσουμε;

ΒΡΑΒΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ PODCAST

Οι ταινίες του Διαγωνιστικού Τμήματος Podcast διεκδικούν το Βραβείο Podcast, που συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 2.000€. Παράλληλα, στην τελετή λήξης του 27ου ΦΝΘ θα απονεμηθεί το Βραβείο ENS Louis Lumière-Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος για Ανερχόμενο Δημιουργό Ηχητικού Ντοκιμαντέρ. Ο νικητής/Η νικήτρια του βραβείου θα βρεθεί για έξι εβδομάδες στη Γαλλία για να συμμετάσχει στο Sound Documentary International Summer Programme της ENS Louis Lumière, που απευθύνεται σε νέους επαγγελματίες του οπτικοακουστικού χώρου (δημιουργούς blog, podcast ή οποιουδήποτε άλλου ηχητικού project).

Τα μέλη της κριτικής επιτροπής:

Μαρίνα Δανέζη (σκηνοθέτρια, παραγωγός)

Εύη Καρκίτη (δημοσιογράφος, ραδιοφωνική παραγωγός)

Κατερίνα Πουλοπούλου (δημοσιογράφος, ραδιοφωνικός παραγωγός)

Το Βραβείο του Διαγωνιστικού Podcast απονεμήθηκε στο πόντκαστ:

Τυφλή γοητεία των Μιχάλη Αγραφιώτη, Στέλλας Κανταρτζή και Ελευθερίας Αυγερινού

Σκεπτικό: Ένα πόντκαστ που θίγει το θέμα της αναπηρίας και προσδίδει ορατότητα στα δικαιώματα των ανθρώπων που ζουν γύρω μας, καταδεικνύοντας πόσο σημαντικό είναι το να έρθουν στο προσκήνιο ζητήματα όπως το φλερτ και οι σχέσεις ατόμων με αναπηρία. Τα πρόσωπα του πόντκαστ μιλούν επώνυμα, λένε με θάρρος αυτά που τους απασχολούν και προχωρούν σε προσωπικές εξομολογήσεις, ανοίγοντάς μας με αυτόν τον τρόπο μια πόρτα στον κόσμο τους.

«Η τιμή που μας κάνετε είναι πραγματικά πολύ μεγάλη και αναπάντεχη για όλους μας. Αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι το συγκεκριμένο πόντκαστ αποτελεί καθρέφτη της κοινωνίας μας, έναν καθρέφτη που αντανακλά τόσο τους ανθρώπους με αναπηρία όσο και αυτούς χωρίς αναπηρία. Θα μείνω στο γεγονός ότι η αναπηρία είναι ένα φάσμα στο οποίο μπορεί να βρεθεί κάποιος ανά πάσα ώρα και στιγμή της ζωής του. Αυτό που θα ήθελα να σας μείνει είναι ότι αξίζει να σπάσει ο πάγος μεταξύ των ανθρώπων με αναπηρία και των ανθρώπων χωρίς αναπηρία γιατί πέρα και πάνω απ’ όλα είμαστε όλοι άνθρωποι» ανέφερε η Στέλλα Κανταρτζή.

Ειδική Μνεία απονεμήθηκε στο πόντκαστ:

Φωνές δικαίωσης του Ανδρέα Βάγια

Σκεπτικό: Μια άρτια παραγωγή, ένα πόντκαστ που εστιάζει σε κακοποίηση σεξουαλική αλλά και συναισθηματική, ένα αποκαλυπτικό πεδίο για τις συνθήκες κατά τις οποίες προκύπτει κακοποίηση σε ένα οικείο περιβάλλον, και δη στον αθλητισμό. Γίνεται φανερό πόσο σημαντική είναι η δικαίωση για τα θύματα των εγκλημάτων, καθώς πλέον, με αφετηρία το MeToo και στον απόηχό του, οι γυναίκες τολμούν να μιλήσουν.

«Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Υπάρχει συγκίνηση λόγω και του θέματος. Το Φωνές δικαίωσης αφορά μια υπόθεση χρόνιας κακοποίησης. Για πρώτη φορά μίλησαν δημόσια τα θύματα ενός 47χρονου σήμερα προπονητή Ταε Κβο Ντο, ο οποίος για χρόνια κακοποιούσε ανήλικες μαθήτριες. Οι γυναίκες αυτές πήγαν κόντρα σε όλα, στο κοινωνικό περιβάλλον και στον κακοποιητή τους, ο οποίος, χάρη στον δικό τους αγώνα καταδικάστηκε για τέσσερις βιασμούς, μια απόπειρα ασέλγειας και μια ασέλγεια. Πρόκειται για μια συλλογική δουλειά Αυτό το βραβείο είναι αφιερωμένο στις γυναίκες που μας μίλησαν» ανέφερε ο Ανδρέας Βάγιας.

Και φέτος, το Φεστιβάλ, σε συνεργασία με την Ανωτάτη Σχολή Louis Lumière και το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος, προσφέρουν το βραβείο-υποτροφία ENS Louis Lumière-Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος για Ανερχόμενο Δημιουργό Ακουστικού Ντοκιμαντέρ.

Τα μέλη της κριτικής επιτροπής είναι:

Δημήτρης Κουτσιαμπασάκος (σκηνοθέτης, σεναριογράφος, Καθηγητής Τμήμα Κινηματογράφου ΑΠΘ)

Ραϊσά Λασίν (Διευθύντρια Διεθνών Σχέσεων στην ENS Louis Lumière)

«Ευχαριστώ πολύ την Ελίζ και το Φεστιβαλ. Είναι η πρώτη φορά που έχουμε αυτό το βραβείο και σημαίνει τόσα πολλά για εμάς», ανέφερε η Διευθύντρια Διεθνών Σχέσεων στην ENS Louis Lumière, Ραϊσά Λασίν.

Το βραβείο-υποτροφία ENS Louis Lumière-Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος για Ανερχόμενο Δημιουργό Ακουστικού Ντοκιμαντέρ κέρδισε η:

Κατερίνα Γιαννίση για το πόντκαστ Κόι νο γιοκάν, που είχε παρουσιαστεί στην Ενότητα Nexus του Τμήματος Podcast του 65ου ΦΚΘ.

Ειδική Μνεία απονεμήθηκε από το ENS Louis Lumière στον:

Δήμο Βρύζα για το πόντκαστ Χαιρετισμοί, που είχε παρουσιαστεί στην Ενότητα Nexus του Τμήματος Podcast του 65ου ΦΚΘ.

ΒΡΑΒΕΙΟ MERMAID

To Mermaid Award είναι το βραβείο του Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης για την καλύτερη ταινία LGBTQI+ θεματικής του επίσημου προγράμματος. Το βραβείο συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 3.000€ και απονέμεται από τριμελή κριτική επιτροπή.

Τα μέλη της κριτικής επιτροπής:

Ντίνα Ιορντανόβα (ακαδημαϊκός)

Ίγκορ Μιακότιν (παραγωγός και σκηνοθέτης)

Θανάσης Πατσαβός (δημοσιογράφος)

Το Βραβείο Mermaid απονεμήθηκε στο ντοκιμαντέρ:

GEN_ του Τζανλούκα Ματαρέζε

Σκεπτικό: Για την ανθρωπιστική αποτύπωση ανθρώπων που διψούν για αλλαγή και διαβαίνουν διαφορετικά μονοπάτια στη ζωή, καθώς και για την απεικόνιση ενός γιατρού αφοσιωμένου στο να τους προσφέρει μια ηλιαχτίδα ελπίδας σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς, απονέμουμε το βραβείο Mermaid στην ιταλική ταινία GEN_.

Ειδική Μνεία απονεμήθηκε στο ντοκιμαντέρ:

On Lavender των Μάκη Ευαγγελάτου και Ειρήνης Χατζή

Οι σκηνοθέτες της ταινίας Μάκης Ευαγγελάτος και Ειρήνη Χατζή παρέλαβαν το βραβείο. «Σας ευχαριστούμε. Κι ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλα τα παιδιά που συμμετείχαν μπροστά και πίσω από τις κάμερες. Ηταν συλλογική και αφιλοκερδής δουλειά. Ευχαριστούμε το Ίδρυμα Ρόζα Λούξεμπουργκ, που μας βοήθησε στο post-production. Κατά βάση το ντοκιμαντέρ ταν αυτοχρηματοδοτούμενο από εμάς».

ΒΡΑΒΕΙΟ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ALPHA BANK

Φέτος, για δεύτερη φορά στο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ, απονέμεται το Βραβείο Προσβασιμότητας της Alpha Bank, το οποίο συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο ύψους 3.000 ευρώ και απονέμεται είτε σε μια προσωπικότητα είτε σε μια ταινία που αναδεικνύει ζητήματα προσβασιμότητας στις τέχνες.

Το βραβείο απένειμε η επικεφαλής των Τομέων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Πολιτισμού της Alpha Bank, Ρούλη Χριστοπούλου: «Καλησπέρα σε όλες και όλους και συγχαρητήρια στις νικήτριες και στους νικητές. Με το Φεστιβάλ μάς συνδέει μια πολύ ιδιαίτερη σχέση, που έχει ως όραμα τα άτομα με αναπηρία να έχουν ισότιμη πρόσβαση στον κινηματογράφο. Αυτή είναι μια γενικότερη δέσμευσή μας ως οργανισμού, να συμβάλλουμε στη μείωση των περιοριστικών πεποιθήσεων και των εμποδίων, προκειμένου τα άτομα με αναπηρία να μπορούν να απολαμβάνουν ισότιμα τις τέχνες και τον πολιτισμό. Στη χώρα μας 1 στα 10 άτομα αντιμετωπίζει κάποια αναπηρία σοβαρής μορφής, κι από αυτά τα άτομα μόνο το 7,7% έχει βρεθεί σε κινηματογραφική αίθουσα. Έχει λοιπόν πολύ μεγάλη σημασία να λειτουργούμε προς αυτή την κατεύθυνση».

Tο Βραβείο Προσβασιμότητας Alpha Bank απονεμήθηκε στο ντοκιμαντέρ:

Βίκτορ του Ολιβιέ Σαρμπίλ

Σκεπτικό: Στην Alpha Bank δίνουμε μεγάλη έμφαση στο δικαίωμα να μετέχουν όλοι και όλες όσο πιο ισότιμα γίνεται στην πολιτιστική ζωή του τόπου μας. Έχουμε δεσμευτεί να συμβάλλουμε, με κάθε τρόπο και σε κάθε ευκαιρία, στην εξάλειψη στερεοτύπων, προκαταλήψεων και εμποδίων που στερούν στους ανθρώπους με αναπηρία το αυτονόητο δικαίωμα να συμμετάσχουν και να απολαμβάνουν, σε φυσικούς χώρους, τέχνη και πολιτισμό. Στο πλαίσιο αυτό, από το 2019 συνεργαζόμαστε με το Φεστιβάλ συμβάλλοντας στη διοργάνωση καθολικά προσβάσιμων κινηματογραφικών προβολών. Το 2022 θεσπίσαμε το Βραβείο Προσβασιμότητας που βραβεύει ταινίες που προβάλλουν το ζήτημα της προσβασιμότητας στις τέχνες. Απομείναμε με ιδιαίτερη χαρά το φετινό Βραβείο Προσβασιμότητας στο Βίκτορ, ένα συγκλονιστικό ντοκιμαντέρ του Γάλλου καταξιωμένου δημιουργού και πολεμικού κινηματογραφιστή Ολιβιέ Σαρμπίλ. Ο σκηνοθέτης καταγράφει τον Βίκτορ, έναν κωφό νεαρό από το Χάρκοβο, καθώς παρακολουθεί τις πρώτες μέρες της εισβολής στην Ουκρανία. Καθώς, όμως, οι προσπάθειές του να καταταγεί απορρίπτονται επανειλημμένα, εκείνος ξεκινά μια αποστολή για να βρει τη θέση και τη φωνή του σε έναν κόσμο που δεν ακούει.

ΒΡΑΒΕΙΑ ΕΡΤ

Η ΕΡΤ απονέμει το πρώτο βραβείο της, το οποίο συνοδεύεται από το χρηματικό έπαθλο των 3.000€, στην ελληνική παραγωγή που θα κερδίσει το βραβείο της Διεθνούς Ομοσπονδίας Κριτικών Κινηματογράφου FIPRESCI. Η Δημόσια Ραδιοτηλεόραση απονέμει επίσης το βραβείο ΕΡΤ – Thessaloniki Pitching Forum, που συνοδεύεται από το χρηματικό έπαθλο των 2.000€, στο καλύτερο ελληνικό πρότζεκτ του Thessaloniki Pitching Forum, το οποίο επιλέγεται από την αντίστοιχη επιτροπή.

Η Γενική Διευθύντρια της ΕΡΤ3 Σύνθια Σάπικα απένειμε το βραβείο: «Την ΕΡΤ και το Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ τα συνδέουν δεσμοί ολόβαθοι. Θεωρώ ότι είναι κοινή μας αποστολή να ενθαρρύνουμε τους ανθρώπους να διηγηθούν τις ιστορίες τους, όσο διαφορετικές, πονεμένες ή χαρούμενες κι αν είναι. Κρατάω τη φράση “στο ντοκιμαντέρ βρίσκει ο καθένας κάτι από τον εαυτό του”. Από το ντοκιμαντέρ Σμιλεμένες Ψυχές κρατάω τη φράση “από τις δοκιμασίες αυτές βγαίνει όμορφα σμιλεμένη η ψυχή του ανθρώπου”. Σας ευχαριστώ».

Το βραβείο της ΕΡΤ απονεμήθηκε στο ντοκιμαντέρ:

Σμιλεμένες ψυχές του Σταύρου Ψυλλάκη

Ο Σταύρος Ψυλλάκης παρέλαβε το βραβείο μαζί με τον παραγωγό της ταινίας Ματθαίο Φραντζεσκάκη: «Τα βραβεία αυτά είναι απαραίτητα για την πραγματοποίηση των επόμενων έργων. Εκτός από τις μεγάλες ευχαριστίες στο κοινό για τη ζεστή υποδοχή που επεφύλαξε στην ταινία, μπορούμε να ευχαριστήσουμε όλους τους συνεργάτες γιατί είναι μια δουλειά που ξεκίνησε από το τίποτα. Ο καθένας προσέφερε ό,τι καλύτερο μπορούσε. Αυτό που ζήσαμε με τον Ζουλιάν Γκριβέλ ήταν μια συγκλονιστική εμπειρία, και χαίρομαι που ήταν μαζί μας για επτά ημέρες στη Θεσσαλονίκη. Η χαρά και η ευγνωμοσύνη που εισέπραξε από τον κόσμο είναι ένα μικρό ευχαριστώ για όσα προσέφερε αυτά τα χρόνια. Είναι από τους ανθρώπους που αγάπησε και λάτρεψε αυτό το κομμάτι της Ελλάδας, το οποίο τον αντάμειψε πλουσιοπάροχα την ημέρα της προβολής στο Ολύμπιον. Ήταν μια συγκλονιστική ιστορία. Επειδή είναι δύσκολες οι εποχές, θέλω να μοιραστώ μια ιστορία. Κάποια στιγμή στην ταινία εμφανίζεται ο Ζουλιάν στη βιβλιοθήκη “Μανώλης Φουντουλάκης” και λέει: μ’ αρέσουν οι βιβλιοθήκες, γιατί βλέπουμε να συνυπάρχουν τόσοι πολλοί διαφορετικοί και αντιφατικοί μεταξύ τους κόσμοι. Είναι ένας ύμνος στη διαφορετικότητα» ολοκλήρωσε.

ΒΡΑΒΕΙΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ «HUMAN RIGHTS IN MOTION»

Το βραβείο «Human Rights in Motion» δημιουργήθηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης για να αναδείξει τον ισχυρό δεσμό ανάμεσα στο ντοκιμαντέρ και τα ανθρώπινα δικαιώματα, τιμώντας τον/τη σκηνοθέτη/σκηνοθέτρια της ταινίας που αποτυπώνει με τον πιο ουσιαστικό τρόπο τον αγώνα για την ελευθερία, τη δημοκρατία και τα θεμελιώδη δικαιώματα. Από φέτος, το βραβείο απονέμεται σε τέσσερα κορυφαία φεστιβάλ ντοκιμαντέρ της Ευρώπης: το Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης, το FIPADOC στο Μπιαρίτζ της Γαλλίας, το Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ του Σέφιλντ και το doclisboa στη Λισαβόνα. Στο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης, το βραβείο, που συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 5.000 ευρώ, διεκδικούν όλες οι ταινίες των τριών διαγωνιστικών τμημάτων που πραγματεύονται ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δημοκρατικών αξιών.

Τα μέλη της κριτικής επιτροπής:

Κρυστάλλη Γλυνιαδάκη (μεταφράστρια και ποιήτρια)

Κάρλος Μουνιόθ (διευθυντής φωτογραφίας)

Μαξίμ Καρλάν (σκηνοθέτης, διευθυντής του Διεθνούς Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ MOLDOX)

Πριν την απονομή του βραβείου από την κριτική επιτροπή, ο Θεόδωρος Ρουσόπουλος, Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης, απηύθυνε χαιρετισμό εκ μέρους του Συμβουλίου της Ευρώπης: «Επιτρέψτε μου να κάνω μια μικρή βουτιά στην ιστορία. Είμαι βέβαιος πως όλοι σας έχετε δει εικόνες από τους βομβαρδισμούς του Λονδίνου στη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. Τον Φεβρουάριο του 1943, ο Ουίνστον Τσόρτσιλ, απευθυνόμενος στους πολίτες του Λονδίνου για να τους δώσει κουράγιο μέσω του ραδιοφώνου του BBC, τους λέει: “Μόλις τελειώσει αυτός ο πόλεμος, να φτιάξουμε όλοι μαζί τα Ηνωμένα Έθνη της Ευρώπης”, ονοματίζοντάς τα μάλιστα Συμβούλιο της Ευρώπης. Φέτος, κλεισαμε 76 χρόνια ζωής. Το Συμβούλιο της Ευρώπης απαρτίζεται από 46 χώρες, από το Ηνωμένο Βασίλειο έως το Αζερμπαϊτζάν. Έχει ένα κοινοβούλιο 612 βουλευτών, που απαρτίζεται από βουλευτές που εκλέγονται από τα εθνικά τους κοινοβούλια. Αυτοί οι βουλευτές εκλέγουν τους δικαστές του Δικαστηρίου του Στρασβούργου, εκεί που κάθε πολίτης της Ευρώπης απευθείας και μόνος του μπορεί να απευθυνθεί για να βρει το δίκαιό του αν έχει αδικηθεί στη χώρα του. Έχει παρατηρητές σε εκλογές, έχει συμβάσεις, όπως η Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης για τη βία κατά των γυναικών. Αυτό το συμβούλιο, στο κοινοβούλιο του οποίου έχω την τιμή να έχω εκλεγεί πρόεδρος, και μάλιστα με πρόταση των πολιτικών μου αντιπάλων ως ο πρώτος Έλληνας πρόεδρος του Συμβουλίου, αποδέχτηκε μια δική μου πρόταση να εισάγουμε ένα καινούριο βραβείο, το οποίο θα δίνεται σε τέσσερα φεστιβάλ ντοκιμαντέρ στην Ευρώπη. Πριν περίπου 35 χρόνια είχα την τιμή να είμαι από τους πρώτους δημοσιογράφους που ίδρυσαν το πρώτο ιδιωτικό κανάλι στην Ελλάδα. Πρότεινα στον τότε διευθυντή προγράμματος να κάνω μια εκπομπή ντοκιμαντέρ, και με κοίταξε λίγο παράξενα γιατί μέχρι τότε όλοι ήθελαν εκπομπή λόγου και συνεντεύξεων. Ήμουν ο πρώτος που τους έπεισε ότι το ντοκιμαντέρ δεν είναι μηδαμινής αξίας, αλλά είναι κάτι περισσότερο, αυτό που ο Τζον Γκρίερσον, ο Σκοτσέζος ντοκιμαντερίστας, ονόμασε “μια δημιουργική αποτύπωση της πραγματικότητας”. Πριν 20 χρόνια, ως Υπουργός τότε, κάλεσα τη Μαρία Χατζημιχάλη-Παπαλιού και της πρότεινα να κάνουμε ένα φεστιβάλ ντοκιμαντέρ για τα άτομα με αναπηρία, το πρώτο διεθνώς με πάνω από 200 συμμετοχές. Δεν προχώρησε δυστυχώςναυτό το πλάνο. Στην πολιτική δεν σε στεναχωρεί το πόσο θα κατηγορηθείς, αλλά κυρίως σε στεναχωρούν τα όποια έργα σου ενδέχεται να καταστραφούν στην πορεία. Η χαρά μου όμως σήμερα είναι πολύ μεγάλη, γιατί η γενική συνέλευση και οι 612 βουλευτές αποδέχτηκαν την πρόταση, και το Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης έγινε ένα από τα τέσσερα φεστιβάλ της Ευρώπης στα οποία απονέμεται το βραβείο του Συμβουλίου της Ευρώπης. Σας ευχαριστώ».

To βραβείο του Συμβουλίου της Ευρώπης «Human Rights in Motion» απονεμήθηκε στο ντοκιμαντέρ:

Συνύπαρξη, λέμε τώρα! της Άμπερ Φάρες

Σκεπτικό: Η ταινία αποτελεί άμεση διαμαρτυρία κατά της παραβίασης μιας σειράς θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως το δικαίωμα στη ζωή και στην ελευθερία και το δικαίωμα στην ισότητα. Υπογραμμίζει, δε, τη σημασία της ελευθερίας της γνώμης και της δημόσιας έκφρασης για τη δημοκρατία αλλά και την ψυχική υγεία των ανθρώπων. Σημαντικό μέρος της απόφασης της επιτροπής έχει να κάνει και με τον τρόπο προσέγγισης μιας τόσο δυσεπίλυτης και τραυματικής, πολύπλοκης και χρόνιας σύγκρουσης, μέσω της κωμικής οδού. Η ταινία χρησιμοποιεί το χιούμορ με τον τρόπο που οι αρχαιοελληνικές κωμωδίες του Αριστοφάνη σατίριζαν τα κακώς κείμενα της αθηναϊκής δημοκρατίας. Κι αυτό δεν αναγνωρίζεται μόνο στην καταφανώς χαρισματική πρωταγωνίστρια, τη Νόαμ Σούστερ-Ελιάσι, αλλά και στην ίδια τη δημιουργό του ντοκιμαντέρ, την Άμπερ Φάρες, που είχε τη διορατικότητα να εντοπίσει την πρωταγωνίστριά της, να της δώσει βήμα, να την παρακολουθήσει επί μακρόν με νηφαλιότητα και να διαχειριστεί κατόπιν με αρτιότατο και εύρυθμο τρόπο το υλικό της. Εν κατακλείδι, πρόκειται για ένα ντοκιμαντέρ παρατήρησης που συνδυάζει έξυπνα τη σάτιρα με τη δύσκολη προσωπική εμπειρία της πρωταγωνίστριάς του, για να μιλήσει για μια σύγκρουση που δυναστεύει την ίδια την ταυτότητα της πρωταγωνίστριας, αλλά και την ταυτότητα της χώρας της. Καταγράφει κομβικές στιγμές οικειότητας, ανησυχίας, αντιπαράθεσης και απελπισίας, αλλά και επιμονής, δύναμης και ελπίδας, πάντα με τρυφερότητα και χιούμορ. Για όλα αυτά, πιστεύουμε ομόφωνα πως το ντοκιμαντέρ Συνύπαρξη, λέμε τώρα! αξίζει το βραβείο «Human Rights in Motion» του φετινού Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης.

ΒΡΑΒΕΙΟ «ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΑΞΙΕΣ» ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Η Βουλή των Ελλήνων απονέμει το καθιερωμένο βραβείο «Ανθρώπινες Αξίες» σε ταινία του Διεθνούς Διαγωνιστικού τμήματος του Φεστιβάλ.

Τα μέλη της κριτικής επιτροπής:

Άρης Φατούρος (σύμβουλος προγράμματος και βραβευμένος παραγωγός και σκηνοθέτης) Βασίλης Δούβλης (προϊστάμενος του Τομέα Προγράμματος στον Τηλεοπτικό Σταθμό της Βουλής και βραβευμένος σκηνοθέτης ταινιών μυθοπλασίας και ντοκιμαντέρ)

Ο Άρης Φατούρος, εκπρόσωπος του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων, κ. Νικήτα Κακλαμάνη, ανέβηκε στη σκηνή για να απονείμει το βραβείο: «Σας μεταφέρω τους θερμούς χαιρετισμούς του κινηματογραφόφιλου Προέδρου της Βουλής, κυρίου Νικήτα Κακλαμάνη. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Ορέστη Ανδρεαδάκη, την Ελίζ Ζαλαντό αλλά και όλους τους συνεργάτες του Φεστιβάλ γι’ αυτή τη διαχρονική συνεργασία, η οποία ξεκίνησε από το 2005, επί προεδρίας Άννας Μπενάκη-Ψαρούδα. Τότε θεσμοθετήθηκε αυτό το βραβείο, το οποίο δέκα χρόνια αργότερα απονέμεται και στο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ. Θα ήθελα να συγχαρώ τον υπεύθυνο προγράμματος του Φεστιβάλ, τον Γιώργο Κρασσακόπουλο, και όλους του συνεργάτες του για το θαυμάσιο και εξαιρετικό επίπεδο του διεθνούς προγράμματος. Έκανε τη ζωή του Βασίλη Δούβλη αλλά και τη δική μου ως μέλη της επιτροπής πολύ δύσκολη αλλά και απολαυστική. Θα ήθελα επίσης να επισημάνω το πολύ υψηλό επίπεδο των ελληνικών ντοκιμαντέρ. Το ελληνικό ντοκιμαντέρ βρίσκεται σε μια αξιοσημείωτη ακμή. Και τα τρία ελληνικά ντοκιμαντέρ τα οποία συμμετείχαν στο Διεθνές Διαγωνιστικό πρόγραμμα μας ενθουσίασαν» ολοκλήρωσε.

Το βραβείο «Ανθρώπινες Αξίες» της Βουλής των Ελλήνων απονεμήθηκε στο ντοκιμαντέρ:

Κάτω από τις σημαίες, ο ήλιος του Χουάνχο Περέιρα

Σκεπτικό: Η Βουλή-Τηλεόραση απονέμει το βραβείο «Ανθρώπινες Αξίες» της Βουλής των Ελλήνων σε μια ταινία του Διεθνούς Διαγωνιστικού προγράμματος που, μετά από εξαντλητική έρευνα, καταφέρνει να φέρει στο φως αλλά και να αξιοποιήσει δημιουργικά χαμένα κινηματογραφικά ντοκουμέντα, συνθέτοντας μια αποκαλυπτική εικόνα της προπαγάνδας και των αυταρχικών μηχανισμών επιβολής μίας από τις μακροβιότερες δικτατορίες του 20ού αιώνα. Το βραβείο απονέμεται στην ταινία Κάτω από τις σημαίες, ο ήλιος του Χουάνχο Περέιρα από την Παραγουάη.

ΒΡΑΒΕΙΑ ΕΚΚΟΜΕΔ

Στο πλαίσιο του 27ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης, το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας απονέμει δύο βραβεία: ένα βραβείο αξίας 3.000€ σε ελληνικό ντοκιμαντέρ που συμμετέχει στο πρόγραμμα Agora Docs in Progress και ένα βραβείο αξίας 3.000€ σε ντοκιμαντέρ πρωτοεμφανιζόμενου σκηνοθέτη του Ελληνικού Προγράμματος, διάρκειας άνω των 50 λεπτών, που πραγματοποιεί την ελληνική του πρεμιέρα στο Φεστιβάλ.

Τα μέλη της κριτικής επιτροπής:

Γιάννα Σαρρή (Διευθύντρια Προώθησης Hellas Film, ΕΚΚΟΜΕΔ)

Ζωή Κανδύλα (Διευθύντρια Ανάπτυξης και Παραγωγής, ΕΚΚΟΜΕΔ)

Δημήτρης Μπούρας (κριτικός κινηματογράφου, στέλεχος Τμήματος Επικοινωνίας ΕΚΚΟΜΕΔ).

Ο Δημήτρης Μπούρας είπε απονέμοντας το βραβείο: «Το ΕΚΚΟΜΕΔ, συνεχίζοντας να στηρίζει τις νέες και τους νέους δημιουργούς ντοκιμαντέρ, απονέμει το καθιερωμένο βραβείο του σε πρωτοεμφανιζόμενο σκηνοθέτη» ανέφερε.

Το βραβείο του ΕΚΚΟΜΕΔ απονεμήθηκε στο ντοκιμαντέρ:

Λο του Θανάση Βασιλείου

Σκεπτικό: Ο Θανάσης Βασιλείου δημιούργησε ένα κινηματογραφικό έργο γύρω από το βάρος της μνήμης, ατομικής και συλλογικής, αλλά και γύρω από την έννοια της κληρονομιάς, κυριολεκτικά και μεταφορικά, διατρέχοντας νοερά και αντίστροφα την περίοδο της Μεταπολίτευσης. Το τραύμα της οικογένειας και το τραύμα της πρόσφατης ελληνικής Ιστορίας λειτουργούν σαν συγκοινωνούντα δοχεία σε μια ταινία θεματικά επίκαιρη.

Ο σκηνοθέτης της ταινίας ανέβηκε στη σκηνή για να παραλάβει το βραβείο του: «Είναι μεγάλη χαρά και τιμή να παίρνω αυτό το βραβείο. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στο Φεστιβάλ που μου έδωσε τη δυνατότητα μέσω της Αγοράς να σώσω αυτή την ταινία, η οποία ήταν έτοιμη να μπει στο συρτάρι. Ευχαριστώ επίσης το πρώην ΕΚΚ το οποίο μας έδωσε την ευκαιρία να ολοκληρώσουμε την ταινία. Ευχαριστώ τον Έλληνα παραγωγό της StudioBauhaus, Κωνσταντίνο Βασίλαρο, χάρη στον οποίο καταφέραμε να προλάβουμε την προθεσμία υποβολής για το Φεστιβάλ. Ευχαριστώ όλους τους συνεργάτες μου: τον Χρήστο Χρυσόπουλο, συν-σεναριογράφο της ταινίας και συγγραφέα, τις Γαλλίδες παραγωγούς, τον Χρόνη Θεοχάρη στο μοντάζ, τον Κώστα Φυλακτίδη στον ήχο, τον Άρη Καπλανίδη στη μουσική και τον Άγγελο Μάντζιο στην επεξεργασία εικόνας».

ΒΡΑΒΕΙΟ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΜΝΗΣΤΙΑΣ

Το βραβείο της Διεθνούς Αμνηστίας φέρνει σε επαφή δύο θεσμούς που τους ενώνουν η έντονη ευαισθητοποίηση και οι συγγενικοί στόχοι, και που λειτουργούν συμπληρωματικά: το Φεστιβάλ προωθεί και προβάλλει έργα δημιουργών που αποκαλύπτουν την καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δίνοντας στη συνέχεια τη σκυτάλη στο δύσκολο έργο της Διεθνούς Αμνηστίας που κινητοποιείται, ασκεί πιέσεις και αφυπνίζει τη συνείδηση του κόσμου. Η επιβράβευση από έναν ανθρωπιστικό θεσμό στο πλαίσιο ενός κινηματογραφικού θεσμού έχει διπλή σημασία για τον ντοκιμαντερίστα, καθώς η δημιουργία του τιμάται σε διπλό επίπεδο – καλλιτεχνικό αλλά και ανθρωπιστικό.

Τα μέλη της κριτικής επιτροπής:

Μαριάννα Λεονταρίδου (κριτικός κινηματογράφου, μέλος ελληνικού τμήματος της Διεθνούς Αμνηστίας)

Δρ. Ήρα Ηλιάνα Παπαδοπούλου (κοινωνιολόγος, επιμελήτρια)

Κωστής Παπαϊωάννου (εκπαιδευτικός, διευθυντής του Σημείου για τη μελέτη και αντιμετώπιση της ακροδεξιάς)

Άγγελος Τσαούσης (παραγωγός, σκηνοθέτης, κινηματογραφιστής ντοκιμαντέρ)

Το βραβείο της Διεθνούς Αμνηστίας απονεμήθηκε στο ντοκιμαντέρ:

Λευτεριά στον Λέοναρντ Πελτιέ των Τζέσι Σορτ Μπουλ και Ντέιβιντ Φρανς

Σκεπτικό: Για την καθηλωτική αποτύπωση μιας υπόθεσης που φωτίζει την κατάφωρη καταπάτηση των δικαιωμάτων των αυτοχθόνων της Αμερικής, μέσα από την ιστορία του Λέοναρντ Πελτιέ, ο οποίος παραμένει φυλακισμένος για περισσότερα από 50 χρόνια, παρά τις διεθνείς εκκλήσεις για δικαιοσύνη. Με πλούσιο αρχειακό υλικό και δυνατές μαρτυρίες, η ταινία αναδεικνύει όχι μόνο την προσωπική δοκιμασία ενός ακτιβιστή, αλλά και τον επίμονο αγώνα των αυτοχθόνων Αμερικανών για δικαιοσύνη, ελευθερία και αποκατάσταση της ιστορικής αλήθειας.

ΒΡΑΒΕΙΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΡΙΤΙΚΩΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ (FIPRESCI)

H Διεθνής Ένωση Κριτικών Κινηματογράφου FIPRESCI, που αποτελείται από καταξιωμένους επαγγελματίες στον χώρo της κινηματογραφικής κριτικής, θα απονείμει δύο βραβεία: ένα στην καλύτερη ταινία του Διεθνούς Διαγωνιστικού και ένα στην καλύτερη ελληνική ταινία που εντάσσεται στο επίσημο πρόγραμμα του Φεστιβάλ.

Τα μέλη της κριτικής επιτροπής:

Ντίτερ Βίτσορεκ (Γερμανία)

Μαρίνα Κόστοβα (Βόρεια Μακεδονία)

Ασπασία Λυκουργιώτη (Ελλάδα)

Το βραβείο FIPRESCI σε ταινία του Διεθνούς Διαγωνιστικού τμήματος απονεμήθηκε στο ντοκιμαντέρ:

Λευτεριά στον Λέοναρντ Πελτιέ των Τζέσι Σορτ Μπουλ και Ντέιβιντ Φρανς

Σκεπτικό: Για την υπογράμμιση της αναγκαιότητας μιας διαρκούς αντίστασης απέναντι σε ένα δικαστικό σύστημα που δεν είναι μόνο άδικο αλλά και διεφθαρμένο, ιδίως σε ό,τι αφορά την αγνόηση των περιθωριοποιημένων ζωών και των μειονοτικών κοινοτήτων, το βραβείο της FIPRESCI σε ταινία του Διεθνούς Διαγωνιστικού απονέμεται στο ντοκιμαντέρ Λευτεριά στον Λέοναρντ Πελτιέ των Τζέσι Σορτ Μπουλ και Ντέιβιντ Φρανς.

Το βραβείο FIPRESCI σε ελληνικό ντοκιμαντέρ μεγάλου μήκους που συμμετέχει στο επίσημο πρόγραμμα του Φεστιβάλ απονεμήθηκε στο ντοκιμαντέρ:

Σμιλεμένες ψυχές του Σταύρου Ψυλλάκη

Σκεπτικό: Για τη δυναμική απεικόνιση της αποκατάστασης της αξιοπρέπειας, του σεβασμού και της κατανόησης όλων όσοι έχουν εγκαταλειφθεί, στιγματιστεί και απομονωθεί, επιβεβαιώνοντας την ανθρωπιά και καλλιεργώντας μια βαθιά εκτίμηση για την πολυπλοκότητα της ύπαρξης, το βραβείο της επιτροπής FIPRESCI σε ελληνική ταινία απονέμεται στο ντοκιμαντέρ Σμιλεμένες ψυχές του Σταύρου Ψυλλάκη.

«Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την τιμή, ευχαριστούμε και εκ μέρους του Ζουλιάν Γκριβέλ, ο οποίος αναχώρησε σήμερα το πρωί από τη Θεσσαλονίκη και νομίζω ότι σε μεγάλο βαθμό χάρηκε με την προβολή και την υποδοχή του κοινού. Έχετε τους χαιρετισμούς του και τις ευχαριστίες μας για όσα ζήσαμε εδώ με αυτη την ταινία» ανέφερε ο Σταύρος Ψυλλάκης.

«Εγώ το μόνο που θέλω να πω, καθώς και οι δύο ερχόμαστε στο Φεστιβάλ εδώ και πολλά χρόνια και με πολλούς ρόλους, είναι ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους και προφανώς στη Διεθνή Ομοσπονδία Κριτικών Κινηματογράφου» συμπλήρωσε ο παραγωγός της ταινίας, Ματθαίος Φραντζεσκάκης.

ΒΡΑΒΕΙΟ ΤΗΣ ΠΕΚΚ

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και στο 27ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης, η Πανελλήνια Ένωση Κριτικών Κινηματογράφου (ΠΕΚΚ) απονέμει το βραβείο της Ένωσης στην καλύτερη ελληνική ταινία του Επίσημου Προγράμματος. Το βραβείο απονέμεται μετά από απόφαση της ειδικής γενικής συνέλευσης όλων των μελών της Πανελλήνιας Ένωσης Κριτικών Κινηματογράφου που έχουν παρακολουθήσει το Φεστιβάλ.

Το βραβείο της ΠΕΚΚ απονεμήθηκε στο ντοκιμαντέρ:

Επιστροφή στην πατρίδα των Χρύσας Τζελέπη και Άκη Κερσανίδη

Σκεπτικό: Για την υποδειγματική σκηνοθεσία ενός οδοιπορικού σε τόπους μνήμης και μαρτυρίου, που λειτουργεί ως μηχανισμός κάθαρσης και υπενθύμισης των δεινών του παρελθόντος, στοχεύοντας στη συγχώρεση και στην αποφυγή τους στο παρόν και στο μέλλον, η Πανελλήνια Ένωση Κριτικών Κινηματογράφου βραβεύει την Επιστροφή στην πατρίδα των Χρύσας Τζελέπη και Άκη Κερσανίδη.

«Είμαστε πολύ χαρούμενοι. Ευχαριστούμε πολύ την Πανελλήνια Ένωση Κριτικών Κινηματογράφου», ανέφερε η Χρύσα Τζελέπη. «Είμαστε όντως πολύ χαρούμενοι, πήραμε το βραβείο των ανθρώπων που είναι ειδικοί στο σινεμά, αυτών που βλέπουν τις περισσότερες ταινίες από όλους μας, που δημιουργούν συνειδήσεις» συμπλήρωσε ο Άκης Κερσανίδης.

ΒΡΑΒΕΙΟ WIFT GR

Το βραβείο του ελληνικού τμήματος του WIFT (Women in Film & Television) απονέμεται σε σκηνοθέτρια ταινίας που προβάλλεται στο πλαίσιο των διεθνών διαγωνιστικών προγραμμάτων του Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης.

Τα μέλη της κριτικής επιτροπής:

Μαρία Λούκα (ντοκιμαντερίστρια, σεναριογράφος, δημοσιογράφος, πρόεδρος WIFT GR)

Νίνα Μαρία Πασχαλίδου (σκηνοθέτρια, δημοσιογράφος)

Τζέλη Χατζηδημητρίου (κινηματογραφίστρια, εικαστική φωτογράφος, συγγραφέας)

Το μέλος της κριτικής επιτροπής και πρώην πρόεδρος του WIFT GR, Λένα Ράμμου, ανακοίνωσε το βραβείο: «Ευχαριστούμε το Φεστιβάλ που αναδεικνύει τη δουλειά του WIFT GR, το οποίο προωθεί θέματα έμφυλης βίας και ισότητας στον κινηματογράφο και στην τηλεόραση».

Το βραβείο WIFT GR απονεμήθηκε στο ντοκιμαντέρ:

Η καρδιά του ταύρου της Εύας Στεφανή

Σκεπτικό: Η Εύα Στεφανή με την ταινία η Καρδιά του ταύρου μάς δίνει ένα αριστουργηματικό έργο που εκτείνεται πέρα από τις θραυσματικές όψεις ενός από τους σπουδαιότερους καλλιτέχνες της εποχής μας, αγγίζοντας με ονειρικά αλλά και εντελώς ρεαλιστικά στοιχεία ευρύτερες κοινωνικοπολιτικές και οντολογικές διερωτήσεις. Η σκηνοθέτρια επιβεβαιώνει για ακόμα μια φορά ένα συγκροτημένο έμφυλο βλέμμα, γεμάτο τρυφερότητα και σεβασμό απέναντι στους ανθρώπους και τη δυναμική της ανεπιτήδευτης συγκίνησης. Το WIFT GR με το βραβείο αυτό θέλει να υπογραμμίσει την αναγνώριση της προσφοράς της Εύας Στεφανή στη σύγχρονη κινηματογραφική δημιουργία, η οποία έχει υπάρξει εμπνευστική για πολλές γυναίκες δημιουργούς.

Ο Βασίλης Παναγιωτακόπουλος, παραγωγός της ταινίας, ανέβηκε στη σκηνή για να παραλάβει το βραβείο, ευχαρίστησε το Φεστιβάλ και διάβασε ένα μήνυμα από τη σκηνοθέτιδα Εύα Στεφανή: «Ευχαριστώ πολύ την επιτροπή του WIFT GR για την τιμή που μου κάνει με αυτό το βραβείο. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό που η επιτροπή βράβευσε μια ταινία από γυναίκα σκηνοθέτιδα, η οποία δεν είχε γυναικείο θέμα. Βράβευσε δηλαδή την κινηματογραφική γραφή και φόρμα και όχι τη θεματική. Με την ευκαιρία, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλη την ομάδα φίλων και αδελφών που δούλεψαν με αφοσίωση γι’ αυτήν την ταινία, τον παραγωγό μας Βασίλη Παναγιωτακόπουλο, τη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση, τον Δημήτρη Παπαϊωάννου και τους χορευτές που με εμπιστεύτηκαν. Θα ήθελα να αφιερώσω αυτό το βραβείο στη σπουδαία ντοκιμαντερίστρια Μαρία Χατζημιχάλη-Παπαλιού, η οποία υπήρξε η πρώτη που με μύησε σε ένα ντοκιμαντέρ που αναζητά την πνευματικότητα και την ελευθερία».

ΒΡΑΒΕΙΟ WWF ΕΛΛΑΣ

Η αμφίδρομη σχέση του ανθρώπου με τη φύση έρχεται σε πρώτο πλάνο στο πρόγραμμα του Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης, ταινίες του οποίου αποτυπώνουν τις επιπτώσεις της ανθρώπινης επέμβασης στο περιβάλλον και το αντίτιμο που πληρώνει η ανθρωπότητα. Το βραβείο απονέμει η περιβαλλοντική οργάνωση WWF Ελλάς στην καλύτερη ταινία περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος. Όπως τονίζει και το WWF Ελλάς, «μέσα από αλήθειες που σχετίζονται με παγκόσμιες απειλές, όπως η κλιματική αλλαγή, και μέσα από τη διερεύνηση της περίεργης σχέσης μας με τον χρόνο, της ανάγκης και της υπερεκμετάλλευσης των φυσικών μας πόρων, καθώς και των έντονων αντιθέσεων μεταξύ του φυσικού και του αστικού τοπίου, οι δημιουργοί ντοκιμαντέρ συνδυάζουν τον ρεαλισμό και την τέχνη και δημιουργούν έργα που ξεπερνούν το πλαίσιο του οικολογικού ντοκιμαντέρ».

Tα μέλη της κριτικής επιτροπής:

Σίσσυ Γκουρνέλου (communications manager, WWF Ελλάς)

Ιωσηφίνα Γριβέα (κριτικός κινηματογράφου, Podcast/TV host)

Ανδρέας Λουκάκος (σκηνοθέτης)

Το βραβείο απονεμήθηκε στο ντοκιμαντέρ:

Αναζητώντας την ειρήνη των Νικόλ Γκόρμλι και Ντέμπρα Αρόκο

Σκεπτικό: Μέσα σε μία ώρα και είκοσι λεπτά, το Αναζητώντας την ειρήνη κατορθώνει να γίνει ισομερώς περιβαλλοντική έκκληση, ιστορία ενηλικίωσης και δημοσιογραφική έρευνα, δίνοντας τον πρώτο λόγο σε ένα παιδί που αποτυπώνει την ωμή πραγματικότητα της αναζήτησής του μέσα από τον δικό του φακό. Με αφορμή την καταστροφική ξηρασία που μαίνεται στην υποσαχάρια Αφρική, οι δύο δημιουργοί ανοίγουν μια αθέατη για πολλούς, αλλά απολύτως πολύτιμη για όλους, συζήτηση για τα μεταβαλλόμενα περιβάλλοντα, τις επίμονες επιπτώσεις της αποικιοκρατίας και την ισότητα των κοινοτήτων στην εποχή της κλιματικής κρίσης. Η απόφαση της επιτροπής υπήρξε ομόφωνη και εγκάρδια.

ΒΡΑΒΕΙΑ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Η Επιτροπή του Βραβείου Νεότητας, η οποία αποτελείται από φοιτητές του Τμήματος Κινηματογράφου του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, θα απονείμει το Βραβείο Καλύτερης Ταινίας και το Ειδικό Βραβείο της Επιτροπής. Υποψήφιες είναι ελληνικές ταινίες που συμμετέχουν στις ενότητες του Διεθνούς Προγράμματος.

Eπιμέλεια Επιτροπής Βραβείου Νεότητας: Απόστολος Καρακάσης, Αναπληρωτής Καθηγητής και Πρόεδρος του Τμήματος Κινηματογράφου του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Τα μέλη της κριτικής επιτροπής:

Σοφία Γρηγορίου

Γεράσιμος Δελαπόρτας

Ευάγγελος Μπίσμπας

Άννα Στρούμπα

Μαρία Ιωάννα Φωσκόλου

Το Βραβείο Καλύτερης Ταινίας της Επιτροπής Νεότητας απονεμήθηκε στο ντοκιμαντέρ:

Σμιλεμένες ψυχές του Σταύρου Ψυλλάκη

Σκεπτικό: Η Επιτροπή Βραβείου Νεότητας του Τμήματος Κινηματογράφου απονέμει το Βραβείο Καλύτερης Ταινίας στο ντοκιμαντέρ Σμιλεμένες ψυχές του Σταύρου Ψυλλάκη. Η καταγραφή των εμπειριών του Julien Grivel μάς υπενθυμίζει πως μπορούμε να αντιληφθούμε τον κόσμο μέσα από τα μάτια αυτών που υποφέρουν και μας παρακινεί να τον αλλάξουμε προς το καλύτερο.

«Με έχετε αιφνιδιάσει και μας τιμά ιδιαίτερα η αγάπη σας και η ανταπόκριση του κόσμου που συναντήσαμε. Έχετε και την αγάπη του Ζουλιάν» είπε ο Σταύρος Ψυλλάκης. «Μετά τη δεύτερη προβολή βρέθηκα στο Μουσείο Κινηματογράφου, και μία από τις εθελόντριες που ήταν στην προβολή μιλούσε με τόση ζέση για την ταινία στα υπόλοιπα παιδιά. Δεν υπάρχει πιο όμορφη επιβράβευση για όλη αυτή τη δουλειά» συμπλήρωσε ο παραγωγός της ταινίας Ματθαίος Φραντζεσκάκης.

Το Ειδικό Βραβείο της Επιτροπής Νεότητας απονεμήθηκε στο ντοκιμαντέρ:

Η καρδιά του ταύρου της Εύας Στεφανή

Σκεπτικό: Το Ειδικό Βραβείο της Επιτροπης Νεότητας απονέμεται στην ταινία Η καρδιά του ταύρου της Εύας Στεφανή. Μέσω της κινηματογράφησης ενός κορυφαίου καλλιτέχνη επί το έργον κατανοούμε την τέχνη ως δύναμη νοηματοδότησης και επιβίωσης στη ζωή μας.

«Ευχαριστούμε πολύ για το βραβείο της Επιτροπής Νεότητας. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το βραβείο για εμάς γιατί έρχεται από νέους ανθρώπους που αντιλαμβάνονται τη σημασία της τέχνης ως μέσου ανάτασης και νοήματος της ζωής μας. Είναι επίσης πολύ σημαντικό που έρχεται σε μια περίοδο που δεν θεωρούμε πια τίποτα δεδομένο για την ελευθερία της τέχνης και της έκφρασης. Η Εύα Στεφανή στέλνει τις ευχαριστίες της. Τη συγκινεί ιδιαίτερα το βραβείο, καθώς έρχεται από νέους σινεφίλ». Αναφορικά με την δύναμη του σινεμά προσέθεσε: «Οι ταινίες πρέπει να έχουν καρδιά, νου, δύναμη. Δεν έχει σημασία αν τα κάνεις θάλασσα, πρέπει να μπεις στα βαθιά νερά, και εκεί θα σχηματίσεις κάτι για τον εαυτό σου. Η μόνη λύση κατά τη γνώμη μου είναι ο συνεχής πειραματισμός. Με το κινητό, την κινηματογραφική μηχανή, με τα πάντα. Όπως έλεγε και ο Γκοντάρ, ο κινηματογράφος είναι ένα παιχνίδι, ζήστε τον έτσι». Τέλος, ευχαρίστησε τον Δημήτρη Παπαϊωάννου και όλη την ομάδα του ντοκιμαντέρ, την Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση για τη στήριξη μέχρι τέλους και το ΕΚΚΟΜΕΔ που βοήθησε ώστε να ολοκληρωθεί η ταινία.

ΒΡΑΒΕΙΑ ΚΟΙΝΟΥ FISCHER

Η Fischer, επίσημος χορηγός των Βραβείων Κοινού εδώ και μια δεκαετία, θα απονείμει συνολικά πέντε βραβεία: το Βραβείο Κοινού «Peter Wintonick» σε διεθνή ταινία άνω των 50’, το Βραβείο Κοινού σε διεθνή ταινία κάτω των 50’, το Βραβείο Κοινού σε ελληνική ταινία άνω των 50’, το Βραβείο Κοινού σε ελληνική ταινία κάτω των 50’, καθώς και Βραβείο Κοινού Fischer Platform+ για ελληνική ταινία που προβάλλεται online και πραγματοποιεί την πρεμιέρα της στο 27ο ΦΝΘ.

Ο Γιάννης Κατσούγκρης, Επικεφαλής Χορηγιών της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας, σημείωσε: «Αγαπητοί φίλοι του κινηματογράφου, είναι μεγάλη μας χαρά που βρισκόμαστε και φέτος στο πλευρό του Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης, στηρίζοντας το σινεμά που αφηγείται αληθινές ιστορίες, μας εμπνέει και μας προβληματίζει. Η Fischer είναι η πιο σινεφίλ μπύρα και εδώ και χρόνια στηρίζει τα σημαντικότερα κινηματογραφικά φεστιβάλ στην Ελλάδα, γιατί πιστεύουμε στη δύναμη του σινεμά που ενώνει, συγκινεί και ανοίγει νέους ορίζοντες» σημείωσε ο κ. Κατσούγκρης. «Τα Βραβεία Κοινού Fischer είναι πάντα ξεχωριστά, γιατί αντικατοπτρίζουν την καρδιά του Φεστιβάλ: τη φωνή των θεατών. Το κοινό, με την ψήφο του, δίνει αξία στη δύναμη του σινεμά και αναδεικνύει τις ταινίες που αφήνουν το αποτύπωμά τους. Φέτος, καταμετρήθηκαν 18.256 ψήφοι μέσα από τις κάλπες της Fischer, επιβεβαιώνοντας για άλλη μια φορά τη μεγάλη αφοσίωση του κοινού στο ντοκιμαντέρ. Σε προσωπικό επίπεδο, αισθάνομαι τυχερός που γνώρισα το ντοκιμαντέρ μέσα από τα “σκονάκια” του αξέχαστου Δημήτρη Εϊπίδη, του σπουδαίου ιδρυτή αυτού του Φεστιβάλ, που μας έμαθε να βλέπουμε τον κόσμο μέσα από τον φακό του ντοκιμαντέρ. Συγχαρητήρια στους δημιουργούς που μας χάρισαν τις ταινίες τους και στο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης για την άψογη διοργάνωση και τη διαρκή προσφορά του στον κινηματογράφο».

Για διεθνή ταινία άνω των 50΄ το Βραβείο Κοινού Fischer «Peter Wintonick» απονεμήθηκε στο ντοκιμαντέρ:

Όταν η Ισλανδία μπήκε στον πάγο της Πάμελα Χόγκαν

Για διεθνή ταινία διάρκειας κάτω των 50΄ το Βραβείο Κοινού Fischer απονεμήθηκε στο ντοκιμαντέρ:

Η κυρία του ασανσέρ του Μάρτσιν Μοτζελέφσκι

Ο Μάρτσιν Μοτζελέφσκι ανέβηκε στη σκηνή για να παραλάβει το βραβείο: «Σας ευχαριστώ πάρα πολύ! Είναι τεράστια χαρά να βραβεύομαι με ένα βραβείο κοινού, διότι για το κοινό κάνουμε τις ταινίες μας. Είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι στη Θεσσαλονίκη και θέλω να σας ευχαριστήσω όλους για την παρουσία σας σήμερα εδώ. Είναι πολύ σημαντικό για μένα και για όλη την ομάδα μου το βραβείο αυτό. Είναι η πρώτη μου ταινία, όπως και του διευθυντή φωτογραφίας μου, καθώς οι περισσότεροι στην ομάδα είναι πολύ νέοι. Σας ευχαριστώ και ελπίζω να τα ξαναπούμε στη Θεσσαλονίκη».

Για ελληνική ταινία άνω των 50΄ το Βραβείο Κοινού Fischer απονεμήθηκε στο ντοκιμαντέρ:

Εδώ μιλάνε για λατρεία του Βύρωνα Κριτζά

Ο Βύρων Κριτζάς ανέβηκε στη σκηνή για να παραλάβει το βραβείο: «Ευχαριστούμε πολύ! Να είμαστε καλά και να βραβευόμαστε. Ευχαριστώ πολύ την παραγωγό μου, Μαρίνα Δανέζη, όλους τους συντελεστές της ταινίας, τους Κόρε. Ύδρο. και φυσικά τους λάτρεις της μπάντας, που μας έδωσαν αυτό το βραβείο. Θέλω να το αφιερώσω στα παιδιά που παίρνουν κάθε μέρα δύναμη, χαρά και συγκίνηση από τους στίχους και τη μουσική των τραγουδιών τους. Να είστε καλά!».

Για ελληνική ταινία διάρκειας κάτω των 50' το Βραβείο Κοινού Fischer απονεμήθηκε στο ντοκιμαντέρ:

Επιστροφή στο Ντεπώ του Δημήτρη Ζάχου

Ο Γιώργος Τούλας, παραγωγός της ταινίας, ανέβηκε στη σκηνή για να παραλάβει το βραβείο: «Νιώθω λίγο περίεργα καθώς έχω βρεθεί στο Φεστιβάλ σχεδόν σε όλα τα πόστα: ως θεατής, ως εργαζόμενος, αλλά και ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Είναι η πρώτη φορά που βραβεύομαι. Πριν περίπου έναν χρόνο ξεκινήσαμε έναν πολύ μεγάλο αγώνα για την ορατότητα του Ντεπώ, την αποκατάστασή του και την επιστροφή του στην πόλη. Αυτό είναι το τρίτο βήμα που κάνουμε με αυτή την ταινία. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ τη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση, που μας βοήθησε να φτιάξουμε αυτή την ταινία. Αφιερώνω αυτό το βραβείο στον Δημήτρη Ζάχο που σκηνοθέτησε την ταινία, στον Χάρη Δημαρά με τον οποίο μοιραστήκαμε την ιδέα και την έρευνα, σε όλη την ομάδα της Παράλλαξης και όλο το συνεργείο της ταινίας. Σας ευχαριστώ».

Για ελληνική ταινία που προβάλλεται διαδικτυακά στην ενότητα Πλατφόρμα+, το Βραβείο Κοινού Fischer απονεμήθηκε στο ντοκιμαντέρ:

Αρκτική Οδύσσεια του Ευάγγελου Ρασσιά

ΤΑ ΒΡΑΒΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

Νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα απονεμήθηκαν τα βραβεία της Αγοράς του 27ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης. Αξιοποιώντας όλα τα διαθέσιμα εργαλεία και τις νέες τεχνολογίες, η Αγορά του Φεστιβάλ παρουσίασε έναν νέο κύκλο δράσεων και υποστήριξε επιτυχημένες πρωτοβουλίες που πραγματοποιήθηκαν τόσο σε φυσικούς χώρους, όσο και διαδικτυακά. Η φετινή Αγορά στέφθηκε με μεγάλη επιτυχία, καθώς περισσότεροι από 400 διεθνείς επισκέπτες συμμετείχαν στις εκδηλώσεις της.

Tα βραβεία του Thessaloniki Pitching Forum:

Το Thessaloniki Pitching Forum είναι η πλατφόρμα συμπαραγωγής και συγχρηματοδότησης του Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης για δημιουργικά και τηλεοπτικά ντοκιμαντέρ, ντοκιμαντέρ για παιδιά και σειρές ντοκιμαντέρ που προορίζονται για κινηματογραφική διανομή και τηλεοπτική προβολή.

Το φετινό Thessaloniki Pitching Forum παρουσίασε 14 πρότζεκτ σε ανάπτυξη, μεταξύ των οποίων βρίσκονται δύο σειρές, ένα ντοκιμαντέρ για παιδιά και ένα ντοκιμαντέρ κινουμένων σχεδίων, από τη Νοτιοανατολική Ευρώπη και τη Μεσόγειο.

H διεθνής επιτροπή του Thessaloniki Pitching Forum, που αποτελείται από τους:

Λεωνίδας Κωνστανταράκος | Παραγωγός, Alaska Films - Ελλάδα

Marianne Ostrat | Παραγωγός & Ιδρύτρια, Alexandra Film - Εσθονία

Nora Philippe | Επικεφαλής Προγράμματος, EURODOC - Γαλλία

απένειμε τα ακόλουθα βραβεία.

Το βραβείο IEFTA για Καλύτερο Ντοκιμαντέρ σε Ανάπτυξη, που συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 10.000 ευρώ. Ο Gary Springer και Saam Jourabchi από την IEFTA ανέβηκαν στη σκηνή για να απονείμουν το βραβείο στο ντοκιμαντέρ:

HIGHWAYS OF HOPE

Σκηνοθεσία: Alexa Bakony, Παραγωγή: Gábor Osváth, Veronika Gál - Filmfabriq Ltd., Ουγγαρία

Σκεπτικό: Ένα πρότζεκτ που βρίσκεται στο αρχικό στάδιο ανάπτυξης, με μια νέα γυναίκα στο τιμόνι, το οποίο υπόσχεται να υπερβεί τα ευρωπαϊκά σύνορα και να καταρρίψει τα ινδικά στερεότυπα για τις μουσουλμανικές μειονότητες, μέσα από μια ιστορία χειραφέτησης γεμάτη ενέργεια. Μάς συνεπήρε ο κεντρικός χαρακτήρας που αντιμετωπίζει έναν σκοτεινό κόσμο με νεανική ευεξία και αισιοδοξία. Η κριτική επιτροπή θέλει να δώσει ώθηση στη δημιουργική και οικονομική ανάπτυξη αυτού του πρότζεκτ, απονέμοντάς του το βραβείο IEFTA.

Ειδική μνεία της κριτικής επιτροπής απονεμήθηκε στο πρότζεκτ:

BUGBOY

Σκηνοθεσία: Λουκάς Παλαιοκρασσάς, Παραγωγή: Ρέα Αποστολίδη - Anemon, Executive producer: Μαντλέν Αβραμούση, Συμπαραγωγή: Maria Stevnback Westergren - Toolbox, Adam Leibovitz - Flach Film Productions, Ελλάδα, Δανία, Γαλλία

Σκεπτικό: Μια μοναδική, χαρούμενη και τρυφερή ταινία ενηλικίωσης, σε παραγωγή μιας πολύ έμπειρης ομάδας, που βρίσκεται κοντά στο στάδιο της ολοκλήρωσης – ανυπομονούμε να τη δούμε στην οθόνη πολύ σύντομα!

Το Βραβείο ΕΡΤ – Thessaloniki Pitching Forum, που συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 2.000 ευρώ, απονεμήθηκε από την Τζένη Βαφάκου, Διευθύντρια Τηλεοπτικού Προγράμματος ΕΡΤ ΑΕ, στο ντοκιμαντέρ:

MAMA KLORIN

Σκηνοθεσία: Doreida Xhogu, Παραγωγή: Μίνα Ντρέκη - MARNI FILMS, Ελλάδα

Σκεπτικό: Το Mama Klorin είναι ένα υποσχόμενο ταξίδι σε μια ακραία υπο-εκπροσωπούμενη κοινότητα μεταναστριών γυναικών που εργάζονται ως καθαρίστριες στην Ελλάδα. Κινηματογραφημένο με αγάπη και αξιοπρέπεια από την κόρη μίας από αυτές τις γυναίκες, αυτό το πολυεπίπεδο πρότζεκτ παλεύει να προσδώσει ορατότητα σε ένα κατεξοχήν αόρατο επάγγελμα.

Το βραβείο EURODOC, που συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 1.000 ευρώ και VIP συνδρομή μέλους, απονεμήθηκε από τον Λεωνίδα Κωνστανταράκο στο ντοκιμαντέρ:

TAKEN BY THE WHITE MAN

Σκηνοθεσία: Ana Sofia Fonseca, Παραγωγή: Daniella Rice, Ana Sofia Fonseca - Carrossel Produções, Πορτογαλία

Σκεπτικό: Το Taken by the White Man αφηγείται μια συγκινητική και ξεχωριστή ιστορία παλιννόστησης, ερευνητικής -και συνάμα προσωπικής- επανοικειοποίησης και επανόρθωσης, έχοντας στο πίσω φόντο τη φρίκη της πορτογαλικής αποικιοκρατίας στη Μοζαμβίκη και τη σύγχρονη εκδοχή της δουλείας. Το συγκεκριμένο πρότζεκτ συνιστά επίσης μια απίθανη ευκαιρία για μια παγκόσμιας κλίμακας συμπαραγωγή Βορρά και Νότου.

To βραβείο της DAE - Documentary Association of Europe Award, που περιλαμβάνει συμβουλευτικές υπηρεσίες και δωρεάν συνδρομή, απονεμήθηκε από την Brigid O’Shea σε δύο ντοκιμαντέρ:

THE LAST SUMMER

Σκηνοθεσία: Jan Jurczak & Eleanora Iadkouskaya, Παραγωγή: Frieder Schlaich - Filmgalerie 451, Γερμανία

και

LIFE ON PAUSE

Σκηνοθεσία: Anthoniy Hristov, Παραγωγή: Svetla Turnin - Documentary Media Foundation, Βουλγαρία

Σκεπτικό: Με στόχο να προσφέρει στα δύο αυτά πρότζεκτ υποστήριξη προκειμένου να βρουν τις κατάλληλες δημιουργικές και χρηματοδοτικές διεξόδους, η κριτική επιτροπή βραβεύει τα The Last Summer και Life on Pause με δύο βραβεία συμβουλευτικών υπηρεσιών από την DAE. Το Life on Pause είναι ένα θαρραλέο πρότζεκτ, το οποίο ρίχνει φως στη νομική μάχη για τα δικαιώματα των trans ατόμων στη Βουλγαρία, η οποία απηχεί έντονα τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο, ενώ συγχρόνως είναι βαθιά και δικαίως ριζωμένη στην κοινότητα που αναπαριστά. Προικισμένο με αφτιασίδωτη και εκρηκτική ενέργεια, το The Last Summer ρίχνει μια οικεία και συγκινητική ματιά στο τι σημαίνει να περνά κανείς την εφηβεία σε καιρό πολέμου.

Το βραβείο Aylon Productions Digital Services (Υψηλής ποιότητας ψηφιακή μεταφορά αρχειακού υλικού, διάρκειας μίας ώρας) απονεμήθηκε από την Έρρικα Ζαχαροπούλου στο ντοκιμαντέρ:

MY AUNTIES

Σκηνοθεσία: Hazal Hanquet, Παραγωγή: Aslihan Altuğ, Anna Maria Aslanoğlu - Istos Film, Τουρκία

Σκεπτικό: Μια διαγενεακή ιστορία ειπωμένη μέσα από πολύτιμα αρχεία που καταγράφουν μια θαρραλέα queer ερωτική ιστορία που υπερβαίνει τον χρόνο, την ίδια στιγμή που διερευνά τις οικογενειακές δυναμικές αλλά και τα εναλλακτικά πρότυπα αγάπης και συγγένειας στη σύγχρονη Τουρκία.

Στο πλαίσιο της Αγοράς του 27ου ΦΝΘ απονεμήθηκαν ανεξάρτητα βραβεία:

Το Onassis Culture, στηρίζοντας με συνέπεια την ανάπτυξη του ανεξάρτητου ελληνικού κινηματογράφου, στο πλαίσιο συνεργασίας του με το Φεστιβάλ, τιμά με το Onassis Film Award (5.000 ευρώ) ένα από τα ελληνικά πρότζεκτ που συμμετέχουν στο Thessaloniki Pitching Forum ή στο Agora Docs in Progress. Το Onassis Film Award απονεμήθηκε από την Ελιζαμπέτα Γεωργιαδου σε ντοκιμαντέρ που συμμετείχε στο Thessaloniki Pitching Forum:

BUGBOY

Σκηνοθεσία: Λουκάς Παλαιοκρασσάς, Παραγωγή: Ρέα Αποστολίδη, Γιούρι Αβέρωφ - Anemon, Executive producer: Μαντλέν Αβραμούση, Συμπαραγωγή: Maria Stevnback Westergren - Toolbox, Adam Leibovitz - Flach Film Productions, Ελλάδα, Δανία, Γαλλία

Σκεπτικό:

To Onassis Film Award απονέμεται σε ένα ντοκιμαντέρ για τη διαφορετικότητα και την ενηλικίωση, για όλα τα «ασήμαντα» που έχουν σημασία, για τον μικρό, αόρατο κόσμο που πολλές φορές αγνοούμε. Μια ιδιαίτερη ιστορία, με φρέσκια ματιά και τρυφερότητα στην κινηματογράφηση. Το Onassis Film Award απονέμεται στην ταινία Bugboy του Λουκά Παλαιοκρασά και συνοδεύεται από το χρηματικό έπαθλο των 5.000 ευρώ για την ανάπτυξη της ταινίας.

Το βραβείο Μεσογειακού Ινστιτούτου Κινηματογράφου προσφέρει δωρεάν συμμετοχή στο Doc Lab, ένα πρόγραμμα ανάπτυξης σεναρίων ντοκιμαντέρ στο πλαίσιο του προγράμματος MFI Script 2 Film, όπου αναπτύσσονται σενάρια για 35 ταινίες μεγάλου μήκους. Το πρόγραμμα αποτελείται από ένα εργαστήριο συγγραφής σεναρίου διάρκειας δύο εβδομάδων στο νησί της Νισύρου, στα τέλη Ιουνίου και στις αρχές Ιουλίου, καθώς και από μια ακόμη συνάντηση διάρκειας μίας εβδομάδας, τον Οκτώβριο, στη Ρόδο.

Το βραβείο απονεμήθηκε από τη διευθύντρια του Μεσογειακού Ινστιτούτου Κινηματογράφου, Αποστολία Παπαϊωάννου στο ντοκιμαντέρ:

OH, HEART DON'T BE AFRAID

Σκηνοθεσία: Ana Kvichidze, Παραγωγή: Avtandil Khorava - Moonbow Production, Συμπαραγωγή: Natalia Imaz - Parabellum films, Mariam Bitsadze - 17/07 Productions, Niko Mikadze - Murman Original Pictures, Γεωργία, Γερμανία

Σκεπτικό: Από την ίδρυσή του, το 2000, το Μεσογειακό Ινστιτούτο Κινηματογράφου, μέσα από το διεθνές πρόγραμμα MFI Script 2 Film Workshops, έχει υποστηρίξει την ανάπτυξη περισσότερων από 500 κινηματογραφικών πρότζεκτ. Είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι που το Doc Lab, που ξεκίνησε τη λειτουργία του μόλις πριν έξι χρόνια, έχει ήδη να επιδείξει έναν σημαντικό αντίκτυπο στην ανάπτυξη ντοκιμαντέρ. Αυτή τη χρονιά, πέντε ταινίες στο πρόγραμμα του Φεστιβάλ είχαν συμμετάσχει στο παρελθόν στο Doc Lab του ΜΙΚ. Πολλές ευχαριστίες στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου και Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης, και ιδιαίτερα στην Αγορά, για τη στενή και αποδοτική μας συνεργασία τα τελευταία 17 χρόνια, αλλά και για τη σπουδαία δουλειά που υλοποιούν στην κινηματογραφική βιομηχανία. Εις μνημην του ιδρυτή του Μεσογειακού Ινστιτούτου Κινηματογράφου , η υποτροφία θα ονομάζεται πλέον βραβείο Γιώργος Καλογερόπουλος. Αναγνωρίζοντας την ξεχωριστή του σεναριακή κατάστρωση, τους μοναδικούς χαρακτήρες που πλάθει, τη βαθιά του σύνδεση με την κοινωνική πραγματικότητα, καθώς και την ποιητική κινηματογραφική του προσέγγιση, είναι μεγάλη μας τιμή να απονείμουμε το βραβείο στο πρότζεκτ Oh, Heart Don’t Be Afraid των Ana Kvichidze και Avtandil Khorava.

To βραβείο DOK Leipzig Accelerator δίνει τη δυνατότητα σε ένα πρότζεκτ να συμμετάσχει στο πρόγραμμα Open Program, ενώ προσφέρει δύο δωρεάν διαπιστεύσεις και διαμονή, για τον Οκτώβριο του 2025. Το βραβείο απονεμήθηκε από την Nadja Tennsted στην ταινία:

MY AUNTIES

Σκηνοθεσία: Hazal Hanquet, Παραγωγή: Aslihan Altuğ, Anna Maria Aslanoğlu - Istos Film, Τουρκία

Σκεπτικό: To πρότζεκτ μάς συστήνει σε δύο ελεύθερα πνεύματα, δύο τολμηρές και γενναίες γυναίκες από την Κωνσταντινούπολη. Απολαύστε τις «θείες» της σκηνοθέτη, η οποία φέρνει την ιστορία της σαραντάχρονης queer σχέσης τους στις οθόνες μας. Με μεγάλη χαρά και βαθύ θαυμασμό τόσο για τη γενναιότητα των πρωταγωνιστών όσο και για την αφοσίωση που επέδειξε η ομάδα της ταινίας, απονέμουμε το DOK Leipzig Accelerator Award στο πρότζεκτ My Aunties, σε σκηνοθεσία Hazal Hanquet και σε παραγωγή Aslihan Altuğ και Anna Maria Aslanoğlu.

Ακολουθούν τα βραβεία Agora Docs in Progress:

Στo πλαίσιο του Docs in Progress της Αγοράς του 27ου ΦΝΘ, 10 πρότζεκτ από τη νοτιοανατολική Ευρώπη και τη Μεσόγειο παρουσιάστηκαν σε κλειστές συνεδρίες αποκλειστικά σε καλεσμένους επαγγελματίες του χώρου, σε παραγωγούς, sales agents, διανομείς και εκπροσώπους φεστιβάλ.

Τη διεθνή επιτροπή των Docs in Progress αποτελούν:

Anna Glogowski | Σύμβουλος & Επιμελήτρια προγράμματος - Γαλλία

Marcella Jelic | Sales & Acquisitions, Split Screen & Theatrical distribution coordinator, Restart - Κροατία

Basil Tsiokos | Senior programmer, Sundance Film Festival - ΗΠΑ

Το βραβείο 2|35 Post-Production απονέμεται από την Anna Glogowski στο ντοκιμαντέρ:

MAGMA

Σκηνοθεσία: Mia Bendrimia, Παραγωγή: Kira Simon-Kennedy - Nazar Films, Γαλλία, Αλγερία

Σκεπτικό: Για την επιδέξια ικανότητά του να μεταμορφώνει επιτυχώς την ανείπωτη ιστορία μιας οικογένειας και το ανεπίλυτο διαγενεακό τραύμα σε μία συναρπαστική έρευνα αντιφατικών αφηγήσεων που αποκαλύπτουν τόσο τις ιστορίες που λέμε στους εαυτούς μας όσο και εκείνες με τις οποίες αρνούμαστε να εμπλακούμε, σε προσωπικό αλλά και σε εθνικό επίπεδο, το βραβείο Two Thirty-Five (2|35) απονέμεται στο πρότζεκτ Magma από τη σκηνοθέτιδα Mia Bendrimia και σε παραγωγή Kira Simon-Kennedy.

Το βραβείο του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου, Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας (ΕΚΚΟΜΕΔ) – Creative Greece, που αντιστοιχεί σε χρηματικό έπαθλο 3.000 ευρώ, απονεμήθηκε από την Αθηνά Καρτάλου, Γενική Διευθύντρια της Γενικής Διεύθυνσης Κινηματογράφου, στο πρότζεκτ:

ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ

Σκηνοθεσία: Ελπίδα Νίκου, Rodrigo Hernandez, Παραγωγή: Γιούρι Αβέρωφ, Ρέα Αποστολίδη, Γιούρι Αβέρω - Anemon Productions, Συμπαραγωγή: Maaike Neve, Esther Van Driesum - Bind Film, Victor Ede - Cinephage, Boris Despodov - Arthouse Blockbusters, Ελλάδα, Ολλανδία, Γαλλία, Βουλγαρία

Σκεπτικό: Για τη δημιουργία ενός ζεστού, παιχνιδιάρικου και αισιόδοξου πορτρέτου φιλίας και της υπόσχεσης των ονείρων, καθώς και για τη διατύπωση ανεξερεύνητων και παγκοσμίου απήχησης ζητημάτων ταυτότητας και αίσθησης του ανήκειν σε μετανάστες δεύτερης γενιάς, το βραβείο του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου, Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας (ΕΚΚΟΜΕΔ) – Creative Greece απονέμεται στο Εντός Έδρας σε σκηνοθεσία Ελπίδας Νίκου και Rodrigo Hernandez και σε παραγωγή των Γιούρι Αβέρωφ και Ρέας Αποστολίδη.

Το βραβείο της εταιρείας Νεανικό Πλάνο για τον υποτιτλισμό προς τα ελληνικά, αγγλικά ή τα γαλλικά απονέμεται από την Κατερίνα Ζαμπέλη στο πρότζεκτ:

TOWER, SUN AND THE SEVEN OF WANDS

Σκηνοθεσία: Tanya Vikhreva, Σενάριο: Aleksander Rodionov, Παραγωγή: Maria Gavrilova - Marx Film GE, Γεωργία

Σκεπτικό: Για την απροσδόκητη, ανορθόδοξη και συχνά αφοπλιστικά χιουμοριστική ματιά που φέρνει στον συνεχιζόμενο πόλεμο στην Ουκρανία, η οποία επικεντρώνεται στις αποκλίνουσες προοπτικές των κατοίκων της κατεχόμενης Κριμαίας, διερευνώντας την καταλυτική επιρροή αφενός των δεισιδαιμονιών και αφετέρου της ρωσικής προπαγάνδας, το βραβείο υποτιτλισμού του Νεανικού Πλάνου απονέμεται στο πρότζεκτ Tower, Sun and the Seven of Wands σε σκηνοθεσία της Tanya Vikhreva και σε παραγωγή Maria Gavrilova.

AGORA XR Lab

Το AGORA XR Lab είναι η νέα πρωτοβουλία της Αγοράς, ένα εργαστήριο αφιερωμένο σε πρότζεκτ XR και new media σε ανάπτυξη. Σχεδιάστηκε για ανερχόμενους δημιουργούς που επιθυμούν να εξερευνήσουν νέες μορφές αφήγησης τόσο στην μυθοπλασία όσο και στο ντοκιμαντέρ, στοχεύοντας στη διερεύνηση των ορίων του οπτικοακουστικού έργου στην ψηφιακή εποχή.

Το Βραβείο Beldocs XR Academy, το οποίο προσφέρει διαμονή και διαπίστευση σε ένα πρότζεκτ στο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ της Σερβίας, το Μάιο του 2025, απονεμήθηκε από την Andrijana Sofranic στο πρότζεκτ:

IMAGINE FAREWELL STATION

Δημιουργική ομάδα: Αριστοτέλης Μαραγκός & Δημήτρης Δεληνικόλας, Παραγωγή: Κωνσταντίνος Κουκούλης - Πlankton films, Συμπαραγωγή: Δημήτρης Δεληνικόλας - Emptyfilm, Ελλάδα

Σκεπτικό: Αυτό το έργο διερευνά την ευθραυστότητα της μνήμης και την ανεπάρκεια της γλώσσας μέσω μιας διαδραστικής εμπειρίας ταξιδιού στο χρόνο. Ανακατασκευάζοντας μια ξεθωριασμένη παιδική ανάμνηση, δημιουργεί ένα ποιητικό ταξίδι ανάμνησης και απώλειας. Η καινοτόμος χρήση περιγραφικού υλικού το καθιστά έναν όμορφο διαλογισμό πάνω στις προσπάθειές μας να κατανοήσουμε το παρελθόν. Είμαστε στην ευχάριστη θέση να προσκαλέσουμε το Imagine Farewell Station στο XR Academy.

Το Βραβείο NewImages Festival, το οποίο προσφέρει μια θέση στο XR Market του σε ένα πρότζεκτ (Απρίλιος 2025) απένειμε η Ραφαελα Καραγιαννη στο πρότζεκτ:

BITXO

Δημιουργός: Lau Maquedano, Παραγωγή: Alberto López Garrido - Lamola Studios, Valet Siv Manrique - Piragna Animación & Lau Maquedano, Συμπαραγωγή: Natxo Carrasco - HD Studio, Rubén Coca - Artyc Content, Ισπανία, Κολομβία

Τα βραβεία Agora Boost

Το βραβείο Crew United Prize, που περιλαμβάνει μια πενταετή συνδρομή στην Crew United Platform σε συμμετέχοντα/συμμετέχουσα στο Agora Boost απονεμήθηκε από την Ίριδα Ασημακοπούλου στο πρότζεκτ:

THE GROUNDSKEEPER

Σκηνοθεσία: Ηώ Χαβιαρά & Μιχάλης Καστανίδης, Παραγωγή: Αλέξης Αναστασιάδης - FRENEL, Συμπαραγωγή: Ηώ Χαβιαρά & Μιχάλης Καστανίδης - Fabula Productions, Ελλάδα

Σκεπτικό: Κατ’ αρχήν, θα θέλαμε να συγχαρούμε όλες/-ους τις/τους σκηνοθέτριες/-τες και παραγωγούς! Κάθε project, αν και σε αρκετά διαφορετικό στάδιο ανάπτυξης το ένα από το άλλο, έχει τα δικά του δυνατά σημεία και τη δική του γοητεία, και είναι πολύ δύσκολο να ξεχωρίσουμε μόνο ένα από όλα. Η αποβιομηχανοποίηση, η μνήμη –συλλογική και ατομική–, καθώς και ο ρόλος που ο χώρος παίζει σε αυτήν, αλλά και η αναγνώριση κάποιου/κάποιας του ρόλου που διαδραματίζει η εργασία του/της στην παραγωγή μαζικής καταστροφής (θυμίζοντάς μας εδώ και το έργο του Χαρούν Φαρόκι) είναι κάποιες από τις θεματικές που μας προσκαλεί το The Groundskeeper να κοιτάξουμε. Και οι οποίες είναι πάντα επίκαιρες. Τις θερμότερες ευχές μας σε όλα τα πρότζεκτ!



Το Guidance Award της Paradiddle Pictures, που απονέμεται σε πρότζεκτ που συμμετέχει στην ενότητα Agora Boost και προσφέρει συμβουλευτική συνεδρία για τα επόμενα βήματα προς την ολοκλήρωση του πρότζεκτ, απονεμήθηκε από τον Κωνσταντίνο Αϊβαλιώτη στο πρότζεκτ:

MAGIC WHISTLE

Σκηνοθεσία: Αβραάμ Γκουτσελούδης & Αλέξανδρος Κατσής, Παραγωγή: Φωτεινή Οικονομοπούλου - OhMyDog Productions, Ελλάδα

Σκεπτικό: Με τη μουσική ως βαρυσήμαντο συστατικό, υπάρχει πάντα η δυνατότητα να διηγηθεί κανείς μια συναισθηματική και καθηλωτική ιστορία. Για να εξερευνήσουμε σε βάθος το πλήρες εύρος των δυνατοτήτων της μουσικής, αλλά και το σύμπαν της ιστορίας του πρότζεκτ, το Guidance Award της Paradiddle Pictures απονέμεται στο Magic Whistle.