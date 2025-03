Το Fundamentals of Love επιστρέφει με τους «Εραστές της γέφυρας» του Λεός Καράξ

Η επιτυχημένη ενότητα προβολών Fundamentals of Cinema: Love Is Strange επιστρέφει την Δευτέρα 31 Μαρτίου, στις 20:00 στον Κινηματογράφο Δαναό με μια κινηματογραφική ιστορία αγάπης που μοιάζει με πυροτέχνημα στην καρδιά της νύχτας. Μία από τις πιο εμβληματικές ταινίες στην ιστορία του γαλλικού σινεμά, Οι εραστές της γέφυρας (Les amants du Pont-Neuf, 1991) του enfant terrible Λεός Καράξ, με τις ερμηνείες των Ζιλιέτ Μπινός και Ντενί Λαβάν να αγγίζουν την ψυχική έκσταση, ξεδιπλώνονται ως ένα παροξυσμικό και ιλιγγιώδες ρομάντζο που καταρρίπτει όλες τις συμβάσεις της λογικής, καθώς αφήνεται στο πάθος και στην παραζάλη του έρωτα.

Στην πραγματικότητα, η ταινία του Καράξ δεν μπορεί να νοηθεί ξέχωρα από τις ατελείωτες περιπέτειες, υπερβολές, αναβολές και αναποδιές που συνόδευσαν όλα τα στάδια της παραγωγής της. Έχοντας ήδη ταράξει τα νερά του γαλλικού σινεμά με το Αγόρι συναντά κορίτσι (1984) και –κυρίως– το Κακό αίμα (1986), ο Λεός Καράξ είχε αρχικά σχεδιάσει να γυρίσει μια χαμηλού προϋπολογισμού ασπρόμαυρη ταινία, με κάμερα super 8 και χρονικό ορίζοντα ολοκλήρωσης τις αρχές του 1988.

Τελικά, η ταινία ολοκληρώθηκε μετά κόπων και βασάνων το 1991, το εξωφρενικό κόστος της παραμένει ακόμη στην κυριολεξία ανυπολόγιστο –οι περισσότεροι εμπλεκόμενοι το τοποθετούν κάπου ανάμεσα στα 130 και στα 200 εκατομμύρια γαλλικά φράγκα, με τον Καράξ να δηλώνει ευθαρσώς πως δεν έχει την παραμικρή ιδέα– και η αδιανόητα λεπτομερής ανακατασκευή της διάσημης παριζιάνικης γέφυρας του Pont-Neuf (στην κοινότητα Λανσάργκ της Οξιτανίας) παραμένει μέχρι και σήμερα το ογκωδέστερο (και πιθανότατα ακριβότερο) set design στην ιστορία του γαλλικού σινεμά. Μάλιστα, όλα τα παραπάνω είναι απλώς σκόρπιες και στοιχειώδεις επικεφαλίδες στην αλυσίδα των εξωφρενικών γεγονότων που σημάδεψαν την ταινία, τα οποία χρειάζονται τόμους ολόκληρους για να αποδοθούν. Απλώς ενδεικτικά, θα αναφέρουμε ότι στα τέλη της δεκαετίας του ’80, ο Καράξ μοίραζε δεξιά κι αριστερά «πειρατικές» βιντεοκασέτες με τα λιγοστά λεπτά ολοκληρωμένου υλικού προκειμένου να προσελκύσει χρηματοδοτικό ενδιαφέρον για να περισώσει το πρότζεκτ.

Αρχέγονος έρωτας

Συνυφαίνοντας μια ιστορία ανεξέλεγκτου και αρχέγονου έρωτα με ένα από τα πιο ιστορικά τοπόσημα του Παρισιού, αλλά και τους εορτασμούς για τη 200ή επέτειο από το ξέσπασμα της Γαλλικής Επανάστασης, ο Καράξ πλάθει ένα φαντασμαγορικό αλλά συγχρόνως καυστικό σύμπαν, γεμάτο με σκηνές ανθολογίας, που προσπερνά την τεχνητή αληθοφάνεια για να αγγίξει μια αλήθεια που φανερώνεται μονάχα μέσα από το σινεμά. Διακόσια χρόνια μετά τις πιο στεντόρειες διακηρύξεις για ελευθερία, ισότητα και αδελφότητα, σε έναν κόσμο όπου ακόμη κυριαρχούν ο πόνος, η αδικία και η ανισότητα, ο έρωτας μετατρέπεται στη μοναδική δίοδο που οδηγεί σε μια νέα ελευθερία, τόσο ατομική όσο και συλλογική.

Η Μισέλ, μια ζωγράφος που εγκαταλείπει την προνομιούχο ζωή της καθώς χάνει σταδιακά την όρασή της –σε μια μαγευτική παραβολή για την κοσμογονική δύναμη του κινηματογραφικού βλέμματος–, και ο Άλεξ, ένας πρώην ζογκλέρ που έχει βυθιστεί στην αυτοκαταστροφή, έχουν απαρνηθεί κάθε ιδιοκτησία, κατοχή και ταυτότητα, ακόμη του εαυτού τους. Και θα ξαναβαφτιστούν στα νερά του Σηκουάνα, απαλλαγμένοι από όλα τα βαρίδια, τις πληγές, τις ενοχές και τις παραλείψεις. Δύο νεογέννητοι ερωτευμένοι, παιδιά της πιο όμορφης επανάστασης.

Οι εραστές της γέφυρας / Les amants du Pont-Neuf / The Lovers on the Bridge

(Γαλλία, 1991)

Πρωινή Ενημέρωση σε 5' Κάνε εγγραφή στο newsletter του newsbomb.gr Email ΕΓΓΡΑΦΗ Έχω διαβάσει, κατανοώ και αποδέχομαι τους όρους χρήσης του ιστότοπου της εταιρείας Δηλώνω υπεύθυνα ότι είμαι άνω των 18 ετών ή ότι βρίσκομαι υπό την εποπτεία γονέα ή κηδεμόνα ή επιτρόπου

Σκηνοθεσία-Σενάριο: Λεός Καράξ / Leos Carax. Πρωταγωνιστούν: Juliette Binoche, Denis Lavant, Daniel Buain. Γλώσσα: Γαλλικά. Έγχρωμη, 125΄

Ο Άλεξ, ένας πρώην καλλιτέχνης του τσίρκου, έχει κατρακυλήσει στο αλκοόλ και στα ναρκωτικά, συναντά και ερωτεύεται τη Μισέλ, μια ζωγράφο που χάνει σταδιακά την όρασή της και αποφασίζει να εγκαταλείψει την πρότερη ζωή της. Οι δυο τους θα ζήσουν πέρα από τα όρια της λογικής, ναυαγοί και απόκληροι, σε ένα σύμπαν που ακροβατεί ανάμεσα στην πραγματικότητα και τη φαντασία. Με το Παρίσι στο πίσω φόντο, αλλά ποτέ στο προσκήνιο, αποπνέοντας -όσο κι ακούγεται παράδοξο- μια εκθαμβωτική δυστοπία, και μόνιμο σκηνικό την παλαιότερη γέφυρα της πόλης και τη 200ή επέτειο της Γαλλικής Επανάστασης, η φρενήρης ερωτική ιστορία δύο αστέγων μετατρέπεται σε θαυμαστή παραβολή για το όρια και τη δύναμη του εσωτερικού μας βλέμματος. Μια ταινία-θρύλος του γαλλικού σινεμά, με γυρίσματα που εξελίχθηκαν σε αληθινή περιπέτεια, το πιο παροξυσμικό κινηματογραφικό ρομάντζο που έχουμε ίσως δει ποτέ στη μεγάλη οθόνη.

Δείτε το τρέιλερ:

ΔΕΥΤΕΡΑ 31.03 | 20:00 | ΟΙ ΕΡΑΣΤΕΣ ΤΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ

Κινηματογράφος Δαναός (Λεωφόρος Κηφισίας, 109. τηλ.2106922655)

Γενική είσοδος: 7 ευρώ

Προπώληση εισιτηρίων: danaoscinema.gr