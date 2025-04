Νέες ταινίες: Η «Οδύσσεια» του Σουλεϋμάν στο Παρίσι

Με το «Παρίσι του Σουλεϋμάν» του Μπορίς Λοζκίν να ξεχωρίζει εύκολα ανάμεσα στις αποψινές πρεμιέρες, με την αμεσότητα, την ευθύτητα, τη γνησιότητα και την ειλικρίνεια της ιστορίας που αφηγείται, μπάινουμε σταδιακά σε φάση «κανονικότητας» μετά το «διάλειμμα» του Πάσχα.

ΤΟ ΠΑΡΙΣΙ ΤΟΥ ΣΟΥΛΕΫΜΑΝ ***1/2

(L’ HISTOIRE DE SOULEYMANE)

ΓΑΛΛΙΑ, 2024

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ

ΜΠΟΡΙΣ ΛΟZΚΙΝ

ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΟΥΝ

ΑΜΠΟΥ ΣΑΝΓΚΑΡΕ, ΝΙΝΑ ΜΕΡΙΣΣΕ

Πρόσφυγας στο Παρίσι, ο Σουλεϊμάν δουλεύει ως ντελίβερι για λιγοστά ευρώ το μήνα τα οποία τα χρησιμοποιεί για να υποστηρίξει τη μητέρα του πίσω στην πατρίδα του, ενώ παράλληλα προετοιμάζεται για το πρωϊνό ραντεβού του στηυν υπηρεσία ασύλου που θα εξετασθεί το αίτημά του.

Με μια κάμερα που κινείται διαρκώς, όπως και ο Σουλεϊμάν στο βροχερό Παρίσι, ο Μπορίς Λοζκίν αφηγείται με κανόνες, σχεδόν, ντοκιμαντέρ δύο κρίσιμα 24ωρα στη ζωή ενός πρόσφυγα ο οποίος πραγματικά δεν έχει λεπτό για χάσιμο. Και είναι ασφαλώς η ιστορία του ντελίβερι που μας φέρνει στο σπίτι το φαγητό που παραγγείλαμε, του πρόσφυγα που δουλεύει στην κουζίνα του εστιατορίου που πήγαμε και φάγαμε προχθές, της γυναίκας που φροντίζει την κατάκοιτη ηλικιωμένη μητέρα μας. Ιστορίες ανθρώπων που πιθανότατα μας διαφεύγουν και δεν είναι τίποτα λιγότερο από συγκλονιστικές.

BABY

(ΒΡΑZΙΛΙΑ, 2024)

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ

ΜΑΡΣΕΛΟ ΚΑΕΤΑΝΟ

ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΟΥΝ

ZΟΥΑΟ ΠΕΔΡΟ ΜΑΡΙΑΝΟ, ΡΙΚΑΡΝΤΟ ΘΕΟΝΤΟΡΟ

Ενας 18χρονος περιπλανιέται στους δρόμους του Σάο Πάολο έχοντας μόλις βγει από το αναμορφωτήριο. Οι γέφυρες επικοινωνίας με τους γονείς του έχουν κοπεί προ πολλού, ενώ του λείπουν τα μέσα για να ξαναχτίσει επιτέλους τη ζωή του. Η συνάντηση με έναν αρκετά μεγαλύτερο και πιο ώριμο άντρα θα του δείξει τον δρόμο, ο οποίος όμως δεν είναι στρωμένος με ροδοπέταλα.

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ 2

(THE ACCOUNTANT 2)

ΗΠΑ, 2025

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ

ΓΚΑΒΙΝ Ο’ ΚΟΝΟΡ

ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΟΥΝ

ΜΠΕΝ ΑΦΛΕΚ, ΤZΟΝ ΜΠΕΡΝΘΑΛ

Ο Κρίστιαν Γουλφ είναι μια μαθηματική ιδιοφυΐα που πάσχει από σύνδρομο Ασπεργκερ. Διατηρεί ως βιτρίνα ένα απλό λογιστικό γραφείο, αλλά στην πραγματικότητα «καθαρίζει» τα οικονομικά προβλήματα διαφόρων διεθνών εγκληματικών οργανώσεων. Οι περιπέτειές του ξεκινούν όταν μετά τη δολοφονία μιας παλιάς του γνωριμίας ανακαλύπτει το μυστηριώδες μήνυμα «βρες τον λογιστή». Αυτήν τη φορά, όμως, στο πλάι του θα βρίσκεται επίσης ο αποξενωμένος αδερφός του που μοιράζεται την ίδια ροπή προς τη βία με εκείνον.

UNTIL DAWN

(ΗΠΑ, 2025)

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ

ΝΤΑΒΙΝΤ Φ. ΣΑΝΤΜΠΕΡΓΚ

ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΟΥΝ

ΕΛΑ ΡΟΥΜΠΙΝ, ΜΑΪΚΛ ΤΣΙΜΙΝΟ

Ένα χρόνο μετά τη μυστηριώδη εξαφάνιση της αδελφής της, Μέλανι, η Κλόβερ και οι φίλοι της πηγαίνουν στην απομακρυσμένη κοιλάδα όπου εξαφανίστηκε, αναζητώντας απαντήσεις. Καθώς εξερευνούν ένα εγκαταλελειμμένο κέντρο επισκεπτών, ένας μασκοφόρος αρχίζει να τους καταδιώκει και να τους δολοφονεί τον ένα μετά τον άλλο… μόνο για να ξυπνήσουν και να βρεθούν πάλι στην αρχή της ίδιας βραδιάς.

ΤΟ ΒΡΑΔΥ ΥΠΟΧΩΡΕΙ

(ΕΛΛΑΔΑ, 2024)

ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ

ΤΙΜΩΝ ΚΟΥΛΜΑΣΗΣ

Ντοκιμαντέρ για τον γλύπτη Μέμο Μακρή και την καλλιτέχνιδα Ζιζή Μακρή. Η κοινή ζωή και διαδρομή δύο επιδραστικών δημιουργών αποτελεί την αφορμή για να εξεταστούν οι τομές μιας ανατρεπτικής εποχής, καθώς έζησαν ανάμεσα σε ιδεολογίες, σύνορα και καθεστώτα. Εκείνος, ο γλύπτης των συμβόλων - η κεφαλή του Πολυτεχνείου και το Μαουτχάουζεν, μνήμες χαραγμένες στο μέταλλο. Εκείνη, χαράκτρια των γυναικών της Αβέρωφ – μορφές σε ξύλο και χαρτί, σώματα από ευγένεια και αντοχή.

ΠΕΙΡΑΤΗΣ ΜΑΥΡΟΔΟΝΤΗΣ ΚΑΙ Η ΚΟΜΙΣΣΑ ΤΟΥ ΓΚΡΕΛ

(CAPTAIN SABERTOOTH AND THE COUNTESS OF GREL)

ΝΟΡΒΗΓΙΑ, 2025

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ

ΑΡΕ ΟΣΤΝΕΣ, ΓΙΑΠΡΑΚ ΜΟΡΑΛΙ, ΡΑΣΜΟΥΣ Α. ΣΙΒΕΡΤΣΕΝ

Δύο φίλοι, η Ρέιβεν και ο Πίνκι, υπηρετούν υπό τον πειρατή Μαυροδόντη, τον τρομερό βασιλιά των επτά θαλασσών. Οταν η Σιβύλλα, η πανούργα κόμισσα του Γκρελ, επιτίθεται στο πλοίο τους, κλέβει ένα πολύτιμο μενταγιόν και απαγάγει τον Πίνκι. Η Ρέιβεν, μαζί με τον πειρατή, έναν δράκο και έναν εκκεντρικό μάγειρα πρέπει να σταματήσουν την κόμισσα και να σώσουν τον Πίνκι.