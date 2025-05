Φεστιβάλ Καννών: Χρυσός Φοίνικας στον διωκόμενο Ιρανό Τζαφάρ Παναχί

Στον διωκόμενο από το καθεστώς του Ιράν, Τζαφάρ Παναχί απονεμήθηκε ο Χρυσός Φοίνικας του Φεστιβάλ των Καννών. Το μεγάλο φεστιβάλ κινηματογράφου ολοκλήρωσε το περασμένο Σάββατο τις εκδηλώσεις του τιμώντας έναν δημιουργό που παρά τις απαγορεύσεις, τις στερήσεις και τις φυλακίσεις, καταφέρνει να υπογράφει ταινίες κατά του αυταρχισμού και του απολυταρχισμού και υπέρ της ελευθερίας της έκφρασης. Ο ίδιος, τόνισε στην απονομή, απευθυνόμενος στους Ιρανούς όλου του κόσμου ότι «το σημαντικότερο όλων είναι η χώρα μας και η ελευθερία της. Ας είμαστε όλοι μαζί εκεί όπου κανείς δεν θα τολμά να μας λέει τι να φοράμε και τι να κάνουμε ή να μην κάνουμε».

Η ταινία του «It was just an accident» απέσπασε την ύψιστη τιμή στο Φεστιβάλ και όπως τόνισε η πρόεδρος της κριτικής επιτροπής, Zιλιέτ Μπινός «ήταν πολιτική απόφαση αλλά και απόφαση καρδιάς». Πλέον, ο Τζαφάρ Παναχί έχει τρία στα τρία στα κορυφαία βραβεία των τριών μεγάλων φεστιβάλ κινηματογράφου της Ευρώπης καθώς έχει τον Χρυσό Λέοντα της Βενετίας για την ταινία του «Ο κύκλος» (2000), την Χρυσή Αρκτο στο Βερολίνο για το «Taxi» (2015) και πλέον τον Χρυσό Φοίνικα. Και όλα αυτά ενώ οι ιρανικές αρχές του έχουν επανειλημμένως στερήσει το δικαίωμα να γυρίζει ταινίες στη χώρα και να ταξιδεύει για να τις παρουσιάζει εκτός συνόρων.

Το «It was just an accident» είναι η πρώτη του ταινία μετά την τελευταία αποφυλάκισή του και γυρίστηκε μυστικά, χωρίς άδεια από την κυβέρνηση. Αφηγείται την ιστορία ενός άνδρα, της εγκύου γυναίκας του και της κόρης τους, οι οποίοι εμπλέκονται σε ένα τροχαίο ατύχημα που πυροδοτεί μια σειρά από «περίεργα» γεγονότα. Οι κριτικές μιλάνε για μια ταινία με πολύ μαύρο χιούμορ, παθιασμένη, που καταδικάζει ευθέως τον αυταρχισμό και όσους τον προωθούν.

Ζούμε σε καιρούς σκληρούς και κυνικούς

Η αμέσως επόμενη ταινία που κέρδισε την καρδιά της κριτικής επιτροπής ήταν το «Sentimental Value» του Νορβηγού Γιοακίμ Τρίερ, το οποίο απέσπασε το Μεγάλο Βραβείο της επιτροπής. Η ταινία αφορά στις οικογενειακές σχέσεις με έναν σκηνοθέτη που έχει παραμελήσει τις κόρες του επί χρόνια για να αφοσιωθεί στη δουλειά του και τώρα προσπαθεί να εξιλεωθεί προσφέροντας στη μία από αυτές έναν ρόλο στην επόμενη ταινία του. «Ζούμε σε καιρούς σκληρούς και κυνικούς. Βομβαρδιζόμαστε με ανελέητες εικόνες. Ευχαριστώ το φεστιβάλ που μάς βομβαρδίζει με εικόνες ελευθερίας, αλληλεγγύης, μεγάλων ιδεών», είπε ο Τρίερ λαμβάνοντας το βραβείο του.

Το Βραβείο της επιτροπής μοιράστηκαν οι ταινίες «Sirat» του Όλιβερ Λάσε και το «Ο ήχος της πτώσης» της Μάσα Σιλίνσκι. Στο πρώτο, ένας πατέρας χάνει τα ίχνη της κόρης του και παρέα με τον γιο του ταξιδεύει στο Μαρόκο για να την βρει, ενώ στο δεύτερο, η κάμερα παρακολουθεί τις ζωές τεσσάρων γυναικών που ως κορίτσια έζησαν σε μια φάρμα στη βόρεια Γερμανία.

Χρυσός Φοίνικας σε ελληνοπαλαιστινιακή συμάταγωγή

Ο «Μυστικός πράκτορας» του Βραζιλιάνου Κλέμπερ Μεντόνσα Φίλιου τιμήθηκε με δύο βραβεία, εκείνα της καλύτερης σκηνοθεσίας και της καλύτερης ανδρικής ερμηνείας για τον Βάγκνερ Μούρα, ενώ το βραβείο καλύτερου σεναρίου απονεμήθηκε στους σπουδαίους αδελφούς Νταρντέν για την ταινία «Νεαρές μητέρες» που αφηγείται ακριβώς αυτό. Τις ζωές πέντε νεαρών γυναικών που δεν έχουν ενηλικιωθεί ακόμα καλά-καλά και έγιναν μητέρες.

Το βραβείο καλύτερης γυναικείας ερμηνείας απονεμήθηκε στην Ναντιά Μελιτί για τη «Μικρή αδελφή» της Χαφσιά Χερζί η οποία υποδύεται την 17χρονη Φατιμά που προέρχεται από μια γαλλοαλγερινή οικογένεια και φεύγει στο Παρίσι για σπουδές και την αναπόφευκτη ενηλικίωση.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Χρυσός Φοίνικας ταινίας μικρού μήκους απονεμήθηκε στο «I’m glad you’re dead now» του Ταοουφίκ Μπαρχόμ, ταινία που γυρίστηκε εξ ολοκλήρου στη χώρα μας και αποτελεί συμπαραγωγή Παλαιστίνης-Ελλάδας.