Rockwave Festival: Ο Αλκίνοος Ιωαννίδης guest στον Διονύση Σαββόπουλο στο Terravibe

Στην 30η επέτειο του Rockwave Festival ο Διονύσης Σαββόπουλος μας προσκαλεί σε μια μοναδική συναυλία-αφιέρωμα στις 14 Ιουνίου κάτω από τον έναστρο ουρανό του Terravibe.

Από αυτή τη γιορτή της ελληνικής μουσικής δε θα μπορούσε να λείψει ο συνεπέστερος εκπρόσωπος της γενιάς του, ο Αλκίνοος Ιωαννίδης που θα εμφανιστεί ως guest στο πλευρό του Διονύση Σαββόπουλοu. Σε μια χειρονομία αναγνώρισης του ταλέντου και του ήθους του Αλκίνοου Ιωαννίδη, ο μέγας συνθέτης τον προσκαλεί στη σκηνή κι εκείνος, αποδέχεται την τιμή και συμπράττει μαζί του. Ο δάσκαλος και ο συνεχιστής. Μαζί. Παρελθόν, παρόν και μέλλον σε μια αδιάκοπη ζωντανή συνέχεια.

Μια συναυλία που θα κινηματογραφηθεί ζωντανά, μια πολύτιμη παρακαταθήκη για τους επόμενους, να ενώνει για πάντα τις γραμμές του χρόνου.

Γιατί ο χρόνος ο αληθινός, είναι ο γιος μας, ο μεγάλος και ο μικρός.

Στις ενορχηστρώσεις, ο συγκλονιστικός μπασίστας, Γιώτης Κιουρτσόγλου, με τη συμβολή του καταπληκτικού πληκτρά, Μάξιμου Δράκου. Στα τύμπανα, ο Καλλίστρατος Δρακόπουλος και ένα «φράγμα» από χάλκινα πνευστά αποτελούμενο από τους: Δημήτρη Αγαθό, Αποστόλη Καλογιάννη, Θοδωρή Σούκερα.

Η εκλεκτή σύνθεση ολοκληρώνεται με την προσθήκη τριών νέων χαρισματικών καλλιτεχνών που χαράζουν ήδη το δικό τους μονοπάτι: η καθηλωτική Klavdia, η σαγηνευτική Alexandra Sieti και ο αριστοτεχνικός, Sakis Dovolis.

Η Klavdia είναι μια από τις πιο σημαντικές και αυθεντικές φωνές της νέας γενιάς – μια ερμηνεύτρια με ψυχή, βάθος και ξεχωριστή σκηνική αύρα. Με ρίζες στον Πόντο και βλέμμα στραμμένο στον κόσμο, καθιερώθηκε με τις συνεργασίες της σε διαφορετικά μουσικά πεδία και φέτος κατέκτησε την 6η θέση στη Eurovision με την «Αστερομάτα» γεμίζοντας μας περηφάνια.

Πρωινή Ενημέρωση σε 5' Κάνε εγγραφή στο newsletter του newsbomb.gr Email ΕΓΓΡΑΦΗ Έχω διαβάσει, κατανοώ και αποδέχομαι τους όρους χρήσης του ιστότοπου της εταιρείας Δηλώνω υπεύθυνα ότι είμαι άνω των 18 ετών ή ότι βρίσκομαι υπό την εποπτεία γονέα ή κηδεμόνα ή επιτρόπου

Η Alexandra Sieti είναι από εκείνες τις φωνές που δύσκολα ξεχνάς. Με αφετηρία τη soul και βλέμμα που αγκαλιάζει τη funk, τη rock και τη jazz, ανεβαίνει στη σκηνή με τη φυσικότητα και τη γοητευτική δύναμη μιας γεννημένης performer. Φέτος, μπαίνει στον κόσμο του Διονύση Σαββόπουλου για να φωτίσει τα τραγούδια του με το δικό της ξεχωριστό χρώμα.

Ο Sakis Dovolis είναι ένας αφοσιωμένος bluesman με καρδιά ροκ – από εκείνους που κουβαλούν στη φωνή και στην κιθάρα τους την ένταση της σκηνής και το πάθος της διαδρομής. Με πάνω από δέκα χρόνια πορείας στην ελληνική και ευρωπαϊκή blues/rock σκηνή, έχει στήσει τον δικό του ειλικρινή και ηλεκτρισμένο ήχο. Στο Rockwave Festival, φέρνει την ακατέργαστη ενέργεια μιας γενιάς που ξέρει να παίζει δυνατά.

Ο Διονύσης Σαββόπουλος αποδεικνύει την αγέραστη νεότητά του δίνοντας χώρο και χρόνο στη νεότερη γενιά. Χωρίς ανασφάλειες και υπερβολές, με την χαρακτηριστική ματιά του στέκεται μπροστά και δίπλα σε εμάς και αυτούς, που ελπίζουμε να συνεχίσουν το έργο του.

Το 1972 ο Διονύσης Σαββόπουλος δήλωνε «είμαι ένας Έλλην που παίζει ροκ».

Το 2025 ο Έλλην που διαμόρφωσε το ροκ στη χώρα μας, μάς καλεί να ανταμώσουμε στο φεστιβάλ που το ανέδειξε: στο Rockwave Festival!

Συντελεστές

(Με αλφαβητική σειρά)

Τραγουδούν:

Διονύσης Σαββόπουλος

Sakis Dovolis

Klavdia

Alexandra Sieti

Παίζουν:

Δημήτρης Αγαθός, τρομπέτα

Μάξιμος Δράκος, πιάνο, πλήκτρα

Καλλίστρατος Δρακόπουλος, τύμπανα

Αποστόλης Καλογιάννης, τρομπέτα

Γιώτης Κιουρτσόγλου, ενορχηστρώσεις/μπάσο

Γιώργος Μακρής, γκάιντα

Σάκης Ντοβόλης, ηλεκτρική και ακουστική κιθάρα

Θοδωρής Σούκερας, τρομπόνι

Ήχος: Γιάννης Τούντας | Ηλίας Καρούμπαλης

Φώτα: Περικλής Μαθιέλης | Φίλιππος Τρέπας

Rockwave Festival – 3O years anniversary

Music is our business, but we do it for the fun

Απόλαυσε το αγαπημένο σου φεστιβάλ πιο άνετα από ποτέ!

Ζήσε την εμπειρία του Rockwave στο έπακρο, φτάνοντας κυριολεκτικά στην καρδιά της δράσης — με το όχημά σου παρκαρισμένο μέσα στο Terra Vibe!

Προμηθεύσου εισιτήριο με πρόσβαση στον περιφραγμένο και φωτισμένο χώρο στάθμευσης του φεστιβάλ, και άφησε πίσω σου το άγχος της μετακίνησης και της στάθμευσης.

Μία θέση στάθμευσης για όλη την παρέα!

Το καλύτερο; Χρειάζεστε μόνο ένα εισιτήριο στάθμευσης ανά όχημα, είτε πρόκειται για μοτοσυκλέτα, αυτοκίνητο ή βαν. Δηλαδή, μία και μόνο αγορά αρκεί για να επωφεληθούν 2, 3 ή και έως 9 άτομα – όλη η παρέα που έρχεται μαζί!

Οργανωθείτε έξυπνα:

Συμφωνήστε να έρθετε όλοι μαζί με ένα όχημα

Μοιραστείτε το κόστος του εισιτηρίου στάθμευσης

Φτάστε άνετα και γρήγορα στον χώρο, χωρίς ταλαιπωρία

Κερδίζεις σε όλα:

Εξοικονομείς χρήματα (ένα εισιτήριο στάθμευσης αντί για περισσότερα)

Προστατεύεις το περιβάλλον μειώνοντας τις μετακινήσεις και τις εκπομπές ρύπων.

Απολαμβάνεις άμεση πρόσβαση στον συναυλιακό χώρο, χωρίς μεγάλες αποστάσεις και αναμονή.

Μην το σκέφτεσαι - συνδύασε την εμπειρία του Rockwave με άνεση, οργάνωση και οικολογική συνείδηση!

Δες όλες τις διαθέσιμες επιλογές εισιτηρίων και κλείσε τη θέση σου - και τη θέση του οχήματός σου - τώρα!

Πληροφορίες εισιτηρίων

Προπώληση εισιτηρίων

Ηλεκτρονικά: more.com

https://www.more.com/gr-el/tickets/music/rockwave-festival-2025-dionysis-sabbopoulos/

Δίκτυο more: Nova - Public - Βιβλιοπωλεία Ευριπίδης

Ticket House στην Αθήνα: Πανεπιστημίου 42, Αθήνα

Κάθε Σάββατο 10:30 - 14:30

Music Corner: Πανεπιστημίου 56, Αθήνα

Ticket House στη Θεσσαλονίκη (Αριστοτέλους 5) λειτουργεί:

Πέμπτη – Παρασκευή – Σάββατο | 11:00 – 15:00

Τιμές εισιτηρίων

Γενική είσοδος: 19 ευρώ

Καθίσματα Bronze: 27,5 ευρώ

Καθίσματα Ασημί: 38,5 ευρώ

Καθίσματα Χρυσά: 49,5 ευρώ

Προσβάσιμες Θέσεις / ΑμεΑ: 19 ευρώ

Τιμές με πρόσβαση στον χώρο στάθμευσης ( για αυτοκίνητο )

Γενική είσοδος: 29 ευρώ

Καθίσματα Bronze: 37,50 ευρώ

Καθίσματα Ασημί: 48,50 ευρώ

Καθίσματα Χρυσά: 59,50 ευρώ

Τιμές με πρόσβαση στον χώρο στάθμευσης (για μoτοσυκλέτα)

Γενική είσοδος: 24 ευρώ

Καθίσματα Bronze: 32,50 ευρώ

Καθίσματα Ασημί: 43,50 ευρώ

Καθίσματα Χρυσά: 54,50 ευρώ

Σάββατο 14 Ιουνίου 2025

Terra Vibe

43ο χλμ. Εθν. Οδός Αθηνών - Λαμίας, Μαλακάσα

Σάββατο 21 Ιουνίου 2025

Terra Republic

Παράδρομος Εθν. Οδού Αθηνών-Θεσσαλονίκης

στο ύψος της Δ.Κ. Πύδνας

https://www.rockwavefestival.gr/

Πήγαινε στο Rockwave Festival εύκολα, άνετα και με παρέα!

Όλες οι πληροφορίες για τη μεταφορά προς (και από) τους χώρους του φεστιβάλ

Έχεις τη δυνατότητα να φτάσεις στους συναυλιακούς σου προορισμούς στο Terra Vibe στη Μαλακάσα και στο Terra Republic στη Θεσσαλονίκη, χωρίς άγχος, με οργανωμένες μετακινήσεις από το κέντρο της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης! Επίλεξε το πακέτο που σου ταιριάζει, μπες στο κλίμα της γιορτής από την πρώτη στιγμή και απόλαυσε τη διαδρομή με ασφάλεια και παρέα. Παρακάτω θα βρεις όλες τις χρήσιμες πληροφορίες για τα διαθέσιμα δρομολόγια, τα σημεία αναχώρησης, τις ώρες, καθώς και τους τρόπους κράτησης θέσης.

Μετακίνηση προς Terra Vibe (Μαλακάσα) από Αθήνα

Για τις συναυλίες του Rockwave Festival στο Terra Vibe, διατίθενται πακέτα εισιτηρίων που περιλαμβάνουν το εισιτήριο της συανυλίας + μεταφορά με λεωφορείο από και προς τον χώρο της εκδήλωσης. Όσοι έχουν ήδη προμηθευτεί εισιτήριο εισόδου χωρίς μετακίνηση, μπορούν να αγοράσουν ξεχωριστά μόνο το εισιτήριο μεταφοράς. Οι Αναχωρήσεις γίνονται α πό τον Σταθμό Λαρίσης προς Terra Vibe. Το π ρώτο δρομολόγιο ξεκινά στις 15:30, α νά μία ώρα ενώ το τελευταίο δρομολόγιο για Terra Vibe στις 20:30. Επιστροφή: Αμέσως μετά τη λήξη των συναυλιών, από τον ίδιο χώρο.

Τα δρομολόγια οργανώνονται και εκτελούνται από την Apollon Buses. Πληροφορίες & Κρατήσεις: www. apollonbuses.com +30 6949262795 (καθημερινά 10:00–20:00) info@apollonbuses.com

Μετακίνηση προς Terra Republic από Θεσσαλονίκη

Για τις συναυλίες του Rockwave Festival στο Terra Republic, οργανώνονται ειδικά δρομολόγια από το κέντρο της Θεσσαλονίκης προς τον χώρο του φεστιβάλ. Ημερομηνίες: 21 Ιουνίου και 26 –27 - 28 Ιουνίου. Αναχωρήσεις: Από Λευκό Πύργο προς Terra Republic.

Κρατήσεις: giorgos_matanakis@hotmail.com | 6931 812121

Σημεία προπώλησης (για κρατήσεις θέσεων): στο Πάρδαλο Κατσίκι, Κομνηνών 32 (Λουλουδάδικα), 11:00 – 17:00 και στο Rehab Pub, Βαλαωρίτου 19, ισόγειο, μετά τις 19:00.

Η αγορά θέσης μεταφοράς είναι διαθέσιμη ανεξάρτητα από το αν έχεις ήδη προμηθευτεί το εισιτήριό σου για το φεστιβάλ. Συνιστάται η προσέλευση στο σημείο αναχώρησης 15 λεπτά νωρίτερα. Μια διαδρομή – λιγότερα αυτοκίνητα, λιγότερο στρες, πιο πράσινο Rockwave!