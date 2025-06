Γιώργος Λάνθιμος: Έτοιμος για το Φεστιβάλ της Βενετίας με τη νέα του ταινία

Θα προλάβει να κάνει πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Βενετίας η νέα ταινία του Γιώργου Λάνθιμου; Σύμφωνα με δημοσίευμα του Variety, το πιθανότερο είναι ότι το «Bugonia» του Έλληνα σκηνοθέτη, που ζήτησε την Ακρόπολη για την τελευταία σκηνή της ταινίας και το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο αρνήθηκε, θα διεκδικήσει εκ νέου τον Χρυσό Λέοντα τον προσεχή Σεπτέμβριο μετά τη μεγάλη νίκη του «Poor things» το 2023. Μαζί του ασφαλώς θα πατήσουν το κόκκινο χαλί οι πρωταγωνιστές της ταινίας, Εμα Στόουν, Τζέσι Πλίμονς, Αλίσια Σίλβερστοουν κ.α.

Ως γνωστόν, το «Bugonia» είναι το ριμέικ του κορεάτικου «Save the green planet» (2003) όπου δύο νέοι πιστεύουν στη θεωρία συνομωσίας που υποστηρίζει ότι η CEO μιας μεγάλης εταιρίας είναι εξωγήινη με αποστολή να καταστρέψει τη Γη και την απαγάγουν. Η σκηνή που ήθελε να γυρίσει ο Γιώργος Λάνθιμος στην Ακρόπολη γυρίστηκε τελικά στο εντυπωσιακό Σαρακήνικο στη Μήλο.

Απέναντί του αναμένεται να έχει σκηνοθέτες επίσης παγκόσμιου βεληνεκούς όπως ο Τζιμ Τζάρμους (Father Mother Sister Brother με την Κέιτ Μπλάνσετ και τον Ανταμ Ντράιβερ), ο Μπένι Σάφντι (The smashing machine με τον Ντουέιν Τζόνσον και την Εμιλι Μπλαντ), ο Λούκα Γκουαντανίνο (After the hunt με την Τζούλια Ρόμπερτς και τον Αντριου Γκάρφιλντ), ο Νόα Μπόμπακ (Jay Kelly με τον Τζορτζ Κλούνεϊ), ο Γκιγιέρμο Ντελ Τόρο (Frankenstein με τον Τζέικομπ Ιλόρντι και τον Οσκαρ Αϊζακ), η Κάθριν Μπίγκελοου (A house of dynamite με τον Ιντρις Ελμπα), ο Πάολο Σορεντίνο (La Grazia με τον Τόνι Σερβίλο), ο Παρκ Τσαν-γουκ (No other choice) και η Αντζελίνα Τζολί που πρωταγωνιστεί στην ταινία «Couture» της Αλις Γουίνοκουρ.

Το Φεστιβάλ Βενετίας θα πραγματοποιηθεί από τις 27 Αυγούστου έως τις 6 Σεπτεμβρίου και το πρόγραμμα θα ανακοινωθεί στις 22 Ιουλίου. Πρόεδρος της κριτικής επιτροπής θα είναι ο «δικός μας» Αλεξάντερ Πέιν.