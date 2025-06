Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα η Sydney Dance Company

Tο Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου υποδέχεται στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού την εκπληκτική ομάδα σύγχρονου χορού Sydney Dance Company, στην πρώτη της εμφάνιση στην Ελλάδα! Η Sydney Dance Company θα παρουσιάσει την παράσταση Impermanence σε μουσική του βραβευμένου με Grammy συνθέτη Bryce Dessner, με ζωντανή μουσική από το εξαιρετικό κουαρτέτο εγχόρδων Zaide Quartet, σε χορογραφία Rafael Bonachela.

Πρόκειται για μια ποιητική, συγκινητική ματιά στην εφήμερη φύση της ζωής. Ταυτόχρονα είναι μία δυναμική αντιπαράθεση της ομορφιάς και της καταστροφής. Σημαντική επιρροή στη σύλληψη και τη δημιουργία του έργου είχαν οι φονικές πυρκαγιές που κατέκαψαν την Αυστραλία στα τέλη του 2019 καθώς και η πυρκαγιά που κατέστρεψε μεγάλο μέρος της Παναγίας των Παρισίων την ίδια χρονιά.

Το Impermanence είναι ένα έργο «επικό», με μεγάλη συναισθηματική ένταση, που μας καλεί να βιώσουμε τη δύναμη του χορού και της μουσικής καθώς εκτελούνται ζωντανά μαζί. Η παράσταση έκανε την παγκόσμια πρεμιέρα της στην Αυστραλία το 2019 και στη συνέχεια περιόδευσε σε σημαντικές διεθνείς σκηνές, σε πόλεις όπως η Νέα Υόρκη και το Λονδίνο, αποσπώντας ενθουσιώδεις κριτικές.

Η Sydney Dance Company

Η ομάδα χορού Sydney Dance Company είναι μία από τις πιο δυναμικές και διάσημες ομάδες σύγχρονου χορού στην Αυστραλία. Ιδρύθηκε το 1969 και χαρακτηρίζεται από τη συναισθηματική ένταση των έργων που παρουσιάζει, τον πειραματισμό και την καινοτομία, την εξερεύνηση του ανθρώπινου σώματος και των δυνατοτήτων του, καθώς και την ενσωμάτωση παραδοσιακών στοιχείων.

Η Sydney Dance Company έχει συνεργαστεί με διάσημους μουσικούς, με χορογραφίες είτε σε μουσική που ήδη υπάρχει, όπως σε έργα των Keith Jarrett, Francis Poulenc, Benjamin Britten κ.ά., είτε σε πρωτότυπη μουσική, όπως η σύνθεση του Iva Davies για την παραγωγή Boxes (1985).

Η ομάδα, που σήμερα αποτελείται από 17 εκπληκτικούς χορευτές, έχει κερδίσει διεθνή αναγνώριση και περιοδεύει δίνοντας παραστάσεις σε μεγάλα φεστιβάλ και θέατρα σε όλο τον κόσμο. Είναι δε, η πρώτη ομάδα σύγχρονου χορού της Δύσης που έδωσε παράσταση στη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας. Μεταξύ άλλων, έχει εμφανιστεί στη Sydney Opera House στην Αυστραλία, στο Joyce Theater στη Νέα Υόρκη, στο Shanghai Grand Theatre στην Κίνα, και στο Stanislavsky Theatre στη Μόσχα.

Από το 2009, Καλλιτεχνικός Διευθυντής της Sydney Dance Company είναι ο Rafael Bonachela. Εκτός από τον ίδιο, τους χορευτές της Sydney Dance Company έχουν καθοδηγήσει διάσημοι προσκεκλημένοι χορογράφοι, όπως οι Jacopo Godani, Alexander Ekman, Melanie Lane, Gideon Obarzanek και Cheng Tsung-lung.

Πρωινή Ενημέρωση σε 5' Κάνε εγγραφή στο newsletter του newsbomb.gr Email ΕΓΓΡΑΦΗ Έχω διαβάσει, κατανοώ και αποδέχομαι τους όρους χρήσης του ιστότοπου της εταιρείας Δηλώνω υπεύθυνα ότι είμαι άνω των 18 ετών ή ότι βρίσκομαι υπό την εποπτεία γονέα ή κηδεμόνα ή επιτρόπου

Παράλληλα με τις παραστάσεις, η Sydney Dance Company προσφέρει το μεγαλύτερο δημόσιο πρόγραμμα μαθημάτων χορού στην Αυστραλία.

Το φετινό καλοκαίρι, η Sydney Dance Company περιοδεύει στην Ευρώπη, με σταθμούς στη Λουμπλιάνα, το Παρίσι, το Σπολέτο, το Ελσίνκι και την Αθήνα, όπου θα έχουμε τη χαρά να θαυμάσουμε τους εξαιρετικούς χορευτές της ομάδας, που συγκινούν και συνεπαίρνουν το κοινό με την άψογη τεχνική, την πλαστικότητα και την εκφραστικότητά τους.

Με τα λόγια των χορευτών της Sydney Dance Company

«O χορός αλλάζει τους ανθρώπους. Είναι κάτι περισσότερο από το να βλέπεις απλά κάτι όμορφο ή να ασχολείσαι με τον πολιτισμό. Η εμπειρία του χορού σημαίνει να μεταβάλλεσαι θετικά.

Σε παραστάσεις σε χώρους όπως το Joyce Theatre στη Νέα Υόρκη, το Shanghai Grand Theatre στην Κίνα, το Théâtre National de Chaillot στο Παρίσι, και στην πατρίδα μας στο Roslyn Packer Theatre και στην Όπερα του Σίδνεϋ, το Sydney Dance Company έχει αποδείξει ότι δεν υπάρχουν παθητικοί παρατηρητές σε ένα κοινό του σύγχρονου χορού.

Η επιβράβευση να βλέπουμε το κοινό να μεταμορφώνεται καθώς και η ειλικρινής, πηγαία υπερηφάνεια του να μοιραζόμαστε την αυστραλιανή τέχνη με τον υπόλοιπο κόσμο, έχει οδηγήσει το σύνολο των 17 χορευτών μας, με επικεφαλής τον Καλλιτεχνικό Διευθυντή Rafael Bonachela, να γίνει ένα από τα ισχυρότερα συγκροτήματα σύγχρονου χορού διεθνώς».

Ο Rafael Bonachela

«Ο χορός είναι η παγκόσμια γλώσσα που μπορεί να μας ενώσει»

Rafael Bonachela

O Rafael Bonachela άρχισε τη συνεργασία του με τη Sydney Dance Company to 2007 ως προσκεκλημένος χορογράφος του έργου 360°. Tο 2009 διορίστηκε Καλλιτεχνικός Διευθυντής.

Στις χορογραφίες του συγκαταλέγονται τα έργα unfold (2009), 6

Breaths (2010), LANDforms (2011), 2 One Another (2012), Irony of Fate, Soledad και The Land of Yes & The Land of No. Έχει συνεργαστεί με προσκεκλημένους χορογράφους διεθνούς κύρους, όπως οι Kenneth Kvarnström, Adam Linder, Emanuel Gat, Jacopo Godani, Alexander Ekman και Gideon Obarzanek, καθώς και με τα μουσικά σύνολα Australian Chamber Orchestra και Sydney Symphony Orchestra και τους μουσικούς συνθέτες 48nord and Ezio Bosso.

Το Australian String Quartet

Το Australian String Quartet (ASQ) είναι ένα από τα κορυφαία κουαρτέτα εγχόρδων στην Αυστραλία. Είναι διάσημο για την εξαιρετική μουσική του ποιότητα και τη δυναμική παρουσία του στη διεθνή μουσική σκηνή. Ιδρύθηκε το 1985 και από τότε έχει αναγνωριστεί για τις μοναδικές του ερμηνείες και την εκτελεστική του δεινότητα. Το ASQ αναμιγνύει κλασικό ρεπερτόριο με σύγχρονα έργα και έχει συνεργαστεί με κορυφαίους συνθέτες και καλλιτέχνες. Η ομάδα έχει κερδίσει πλήθος βραβείων και εμφανίζεται τακτικά σε σημαντικές αίθουσες συναυλιών και σε φεστιβάλ, όπως: Adelaide Festival, Sydney Opera House, Melbourne Recital Centre, Queensland Performing Arts Centre, Festival of Perth.

Ο Bryce Dessner και η μουσική σύνθεση Ιmpermanence

Γνωστός ως ιδρυτής του αμερικανικού ροκ συγκροτήματος The National και διάσημος για τις κινηματογραφικές του μουσικές για τις ταινίες The Revenant και The Two Popes, ο Dessner εμπνεύστηκε αρχικά από την τραγωδία των πυρκαγιών της Αυστραλίας και την πυρκαγιά της Παναγίας των Παρισίων.

Η μουσική σύνθεση Ιmpermanence είναι αποτέλεσμα συνεργασίας δύο ετών. Δημιουργήθηκαν ειδικά για να χορογραφηθούν από τον Rafael Bonachela για τη Sydney Dance Company.

Εν μέσω κορονοϊού, οι μουσικοί του Australian String Quartet πραγματοποίησαν την ηχογράφηση ενώ οι χορευτές και οι χορεύτριες εξασκούνταν κατ’ ιδίαν, μέχρι που, τον Φεβρουάριο του 2021, το έργο Impermanence έκανε πρεμιέρα στο Σίδνεϋ και στη συνέχεια περιόδευσε σε όλη την Αυστραλία.

H Sydney Dance Company συνεργάστηκε με την 37d03d και το Australian String Quartet για την ηχογράφηση και την κυκλοφορία του ομώνυμου άλμπουμ με τις συνθέσεις του Dessner, ενώ το διαχρονικό και απόλυτα σχετικό “Another World” της Anohni, σε νέα εκδοχή, κλείνει τόσο το άλμπουμ όσο και την παράσταση, προσδίδοντας την αναγκαία νότα ελπίδας και ελαφρότητας.

Ο Bonachela έχει και στο παρελθόν δημιουργήσει χορογραφία επάνω σε σύνθεση του Dessner (Frame of Mind, 2015).

Το Κουαρτέτο Zaïde

Το Κουαρτέτο Zaïde ιδρύθηκε το 2009 και είναι ένα από τα πολύ λίγα κουαρτέτα στον κόσμο που αποτελούνται εξ ολοκλήρου από γυναίκες. Έχει κερδίσει πολλά βραβεία σε διεθνείς διαγωνισμούς (στο Μπορντώ, τη Βιέννη, το Πεκίνο) και έχει δώσει συναυλίες σε μερικές από τις πιο σημαντικές σκηνές του κόσμου, συμπράττοντας με κορυφαίες σύγχρονες μορφές της κλασικής αλλά και τζαζ μουσικής, όπως η πιανίστρια Μάρτα Αρχερίτς (Martha Argerich), ο πιανίστας Νέλσον Γκόρνερ (Nelson Goerner), ο τσελίστας Χαβιέ Φίλιπς (Xavier Philips), ο συνθέτης, σαξοφωνίστας και κλαρινετίστας Μισέλ Πορτάλ (Michel Portal) και η Λίζελ ντε λα Σαλ (Lise de la Salle).

Σήμερα θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα σύνολα μουσικής δωματίου στον χώρο της κλασικής μουσικής. Το ρεπερτόριό του διακρίνεται για την ευρύτητά του καθώς εκτείνεται από τα κλασικά κουαρτέτα έως σύγχρονα έργα, σημαντικών συνθετών όπως οι Ιάννης Ξενάκης (Iannis Xenakis), Τζόναθαν Χάρβεϊ (Jonathan Harvey), Βόλφανγκ Ριμ (Wolfgang Rihm) και Σοφία Γκουβαϊντουλίνα (Sofia Gubaidulina).

Το 2021, το Κουαρτέτο Zaïde ίδρυσε τη Διεθνή Ακαδημία Εγχόρδων (International String Quartet Academy - ISQA), στην οποία κουαρτέτα από όλο τον κόσμο έχουν τη δυνατότητα να ανταλλάσσουν εμπειρίες και να προσφέρουν τεχνική, μουσική, φυσιολογική και ψυχολογική υποστήριξη με μια ολιστική προσέγγιση. Έχει επίσης αναπτύξει μια ιδιαίτερη σχέση με την εταιρεία NoMadMusic και την καλλιτεχνική της διευθύντρια Hannelore Guittet, που το στηρίζει από το πρώτο του ηχογραφημένο έργο και με την οποία έχει ήδη κυκλοφορήσει επτά άλμπουμ. Επιπλέον, έχει καλλιεργήσει στενούς φιλικούς και καλλιτεχνικούς δεσμούς με σημαντικούς σύγχρονους συνθέτες και σημαντικές συνθέτριες, όπως οι Bryce Dessner, Suzanne Giraud, Francesca Verunelli και Cécile Buchet, από τους οποίους και τις οποίες έχει παραγγείλει έργα. Συνεργάζεται επίσης με μεγάλες μορφές της τζαζ, όπως οι Michel Portal, Marion Rampal, Sylvain Rifflet, Yaron Herman αλλά και με σπουδαίες καλλιτεχνικές ομάδες, όπως η Sydney Dance Company στην παράσταση Impermanence με μουσική του Bryce Dessner.

Το Κουαρτέτο Zaïde είναι «συνεργαζόμενος καλλιτέχνης» του Ιδρύματος Singer-Polignac και υποστηρίζεται από την Πόλη της Ντιζόν, τη DRAC Bourgogne Franche-Comté και την Indosuez Wealth Management.

Αξίζει επίσης να αναφερθεί ότι τα όργανα με τα οποία παίζουν τα μέλη του Κουαρτέτου Zaïde είναι ιστορικά δημιουργήματα από μερικούς από τους σπουδαιότερους κατασκευαστές εγχόρδων:

Η Charlotte Maclet παίζει με βιολί του Carlo Ferdinando Landolfi από το Μιλάνο, χρονολογίας 1769, δάνειο από τον σύλλογο El Pasito.

Η Leslie Boulin Raulet παίζει με βιολί του Jacques Bocquay, χρονολογίας 1715.

Η Céline Tison παίζει με βιόλα του Sebastian Rauch, χρονολογίας 1720.

Η Juliette Salmona παίζει με βιολοντσέλο του Claude-Augustin Miremont, χρονολογίας 1876.

Κριτικές

«... το αποτέλεσμα είναι συγκινητικό και δυνατό, αποτυπώνοντας ταυτόχρονα την παροδικότητα και την ευθραυστότητα αλλά και τη δύναμη και το πάθος του έργου». (TimeOut)

«Αναμφισβήτητα το καλύτερο έργο που δημιουργήθηκε από και για μια αυστραλιανή ομάδα χορού εδώ και πολλά χρόνια». (Adelaide Advertiser)

«Η εξαίσια χορογραφία του Bonachela συνδυάζει το σύγχρονο μπαλέτο, τη γιόγκα και τη μοντέρνα κίνηση, όπως εκτελείται με τον εντυπωσιακό αθλητικό τρόπο και την άγρια χάρη της ομάδας». (TimeOut)

«Εντυπωσιακό, προκαλεί δέος» (InDaily)

«Ο χορογράφος Rafael Bonachela βάζει τους εξαιρετικούς χορευτές του σε μια στροβιλώδη, οριοθετημένη τροχιά, που τους ενώνει σε ντουέτα, τρίο και ενδιαφέροντα σύνολα ...». (The Sydney Morning Herald)

Οι συντελεστές

Χορογραφία Rafael Bonachela

Ερμηνεία Sydney Dance Company

Μουσική σύνθεση Bryce Dessner

Συνανάθεση και ηχογράφηση μουσικής The Australian String Quartet

Ζωντανή ερμηνεία της μουσικής Zaide Quartet (Charlotte Maclet Πρώτο βιολί, Leslie Boulin Raulet Δεύτερο βιολί, Céline Tison Βιόλα, Juliette Salmona Τσέλο)

Σχεδιασμός φωτισμού Damien Cooper

Κοστούμια Aleisa Jelbart

Σκηνικός σχεδιασμός David Fleischer

Info

Ωδείο Ηρώδου Αττικού

4 Ιουλίου 2025 στις 21.00

Κύκλος Κλασικής Μουσικής

Διάρκεια 65’

Στην παράσταση γίνεται χρήση καπνού και στροβοσκοπικού φωτισμού.

Αγορά εισιτηρίων

-aefestival.gr και more.com

-ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΕΚΔΟΤΗΡΙΑ Πλατεία Συντάγματος (This is Athens info point Δήμου Αθηναίων) Δε-Πα 10:00-18:00

-ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ: Δε-Πα 10:00-18:00 | +30 2118008181

-ΑΜΕΑ: Δε-Πα 10:00-17:00 | +30 2104834913|

Πληροφορίες εισιτηρίων: http://aefestival.gr/plirofories-eisitirion