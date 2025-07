Release Athens 2025: Βραδιά βρετανικού ροκ στην πλατεία Νερού

Βραδιά βρετανικού ροκ προχθές Τετάρτη στο Release Athens 2025, αφού παρακολουθήσαμε δύο εμβληματικές μπάντες από δύο ξεχωριστές γενιές καλλιτεχνών που φρόντισαν να καθορίσουν, η κάθε μία με τον τρόπο της, τη μουσική της εποχής!

Η αρχή όμως ανήκε σε έξοχο νέο συγκρότημα από την Αθήνα, τους Lobsters, οι οποίοι μας παρουσίασαν μερικά από τα καλύτερα τραγούδια που έχουν κυκλοφορήσει την τελευταία πενταετία.

Αμέσως μετά ακολούθησαν οι The Damned και για την επόμενη μία ώρα περίπου απολαύσαμε αυτή τη σπουδαία μπάντα που μετά από δεκαετίες περιοδεύει με την κλασική της σύνθεση. Ο καθηλωτικός Dave Vanian, οι σπουδαίοι Captain Sensible και Rat Scabies, καθώς και οι Paul Gray και Monty Oxymoron έκαναν ένα υπέροχο πέρασμα από την πλούσια δισκογραφία τους και τραγούδια όπως "Wait For The Blackout", "Ignite", "Smash It Up", "New Rose" καθώς και την κλασική διασκευή τους στο "Eloise".

Στη συνέχεια, σειρά πήρε η παρέα του Gaz Coombes σε μια εμφάνιση που ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Οι Supergrass υπενθύμισαν σε όλους μας πόσο σπουδαία μπάντα είναι και από τις πρώτες νότες του "I'd Like To Know" μέχρι τις τελευταίες του "Pumping On Your Stereo", γιόρτασαν μαζί μας όχι μόνο τα τριάντα χρόνια του "I Should Coco" (το οποίο ακούσαμε σχεδόν ολόκληρο) αλλά και τη σπουδαία πορεία τους συνολικά.

