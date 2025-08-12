ΥΠΠΟ: Θεατρικές επιχορηγήσεις σε 113 επαγγελματικά σχήματα με 2.000.000 ευρώ - Πίνακας

Το υπουργείο Πολιτισμού ανακοίνωσε επιχορηγήσεις 2 εκατ. ευρώ προς θεατρικές ομάδες

Newsbomb

ΥΠΠΟ: Θεατρικές επιχορηγήσεις σε 113 επαγγελματικά σχήματα με 2.000.000 ευρώ - Πίνακας
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Επιχορηγήσεις συνολικού ύψους 2.000.000 ευρώ ανακοινώνονται από το Υπουργείο Πολιτισμού μετά από πρόσκληση, μέσω του Μητρώου Πολιτιστικών Φορέων του ΥΠΠΟ, για επιχορήγηση ή/και παροχή αιγίδας Επαγγελματικών Σχημάτων Θεάτρου με σκοπό την υλοποίηση θεατρικών παραγωγών, φεστιβάλ, περιοδειών και εκδηλώσεων θεάτρου, στο πλαίσιο της σχετικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Υπουργείου Πολιτισμού. Το πρόγραμμα «Δημιουργική Ελλάδα – Επιχορηγήσεις Συγχρόνου Πολιτισμού 2025» υποστηρίζει έμπρακτα το Σύγχρονο Πολιτισμό σε όλη τη χώρα, στην κατεύθυνση ενίσχυσης και ανάδειξης αξιόλογων πολιτιστικών εκδηλώσεων, δράσεων και πρωτοβουλιών σε όλους τους τομείς, συμβάλλοντας ταυτόχρονα στην ανανέωση του ενδιαφέροντος των πολιτών για τις σύγχρονες καλλιτεχνικές δημιουργίες.

Όπως δήλωσε η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη: «Πάγια πολιτική μας, στο Υπουργείο Πολιτισμού, είναι να στηρίζουμε ουσιαστικά το θέατρο και να βρισκόμαστε δίπλα στους δημιουργούς του. Αυτό πράττουμε, μέσα από το πρόγραμμα ''Δημιουργική Ελλάδα'', με επιχορηγήσεις ύψους 2.000.000 ευρώ σε επαγγελματικά σχήματα θεάτρου, για να υλοποιήσουν παραγωγές, φεστιβάλ, περιοδείες και εκδηλώσεις. Μέσω του Μητρώου των Πολιτιστικών Φορέων του Υπουργείου Πολιτισμού κατατίθενται οι υποψηφιότητες, ενώ ανεξάρτητη γνωμοδοτική επιτροπή ειδικών και εμπειρογνωμόνων αξιολογεί και προτείνει τα σχήματα και το ποσόν της επιχορήγησης. Ενισχύουμε έμπρακτα την εξωστρέφεια της ελληνικής θεατρικής δημιουργίας σε ευρύτερα κοινά και εξασφαλίζουμε στους δημιουργούς βέλτιστες συνθήκες για τη διάχυση του έργου και της έμπνευσής τους, καθιστώντας τον Πολιτισμό παράγοντα κοινωνικής συνοχής και αλληλεγγύης και διασφαλίζοντας απασχόληση στον δημιουργικό τομέα».

Ο Υφυπουργός Πολιτισμού Ιάσονας Φωτήλας δήλωσε: «Χαιρετίζω με ιδιαίτερη χαρά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των επιχορηγήσεων για θεατρικές παραγωγές και περιοδείες στο πλαίσιο του προγράμματος ''Δημιουργική Ελλάδα''. Το Υπουργείο Πολιτισμού για άλλη μια χρονιά στηρίζει με συνέπεια και διαφάνεια τους ανθρώπους του θεάτρου, ώστε να μεταφέρουν τις ιδέες και τις εικόνες τους, όχι μόνο σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, αλλά και στο εξωτερικό. Η στήριξη αυτή αποτελεί έμπρακτη απόδειξη της δέσμευσής μας να ενισχύσουμε το θέατρο ως ζωτικό πυλώνα της πολιτισμικής ζωής της χώρας. Το θέατρο έχει τη μοναδική ικανότητα να κινητοποιεί την ψυχή και τη σκέψη μας. Μέσα από τον λόγο, την εικόνα και τη ζωντανή διάδραση, μας προκαλεί να αναμετρηθούμε με διαχρονικά ερωτήματα, να αμφισβητήσουμε στερεότυπα και να αναζητήσουμε νέες οπτικές. Ταυτόχρονα, μας προσφέρει την ανεξάντλητη χαρά της συλλογικής εμπειρίας: κάθε χειροκρότημα, κάθε ανάσα που μοιραζόμαστε στις σκοτεινές αίθουσες, ενισχύει την αίσθηση του ανήκειν και της κοινότητας. Στους μήνες που έρχονται, όταν ξανασυναντηθούμε στις σκηνές των ελληνικών θεάτρων, ας εισέλθουμε με ανοικτές καρδιές και ανήσυχα πνεύματα. Ας επιτρέψουμε στις παραστάσεις των δημιουργών μας να μας ταξιδέψουν, να μας αφυπνίσουν, να μας κάνουν να ονειρευτούμε και να δράσουμε. Κάθε νέος θεατρικός θίασος, κάθε περιοδεία στην περιφέρεια και στα νησιά, αντανακλά την ποικιλία και τον πλούτο της πολιτιστικής μας κληρονομιάς».

Η Γνωμοδοτική Επιτροπή Θεάτρου, αποτελούμενη από τους:

Ιωάννη Παπαδάκη - Μετζικώφ (Ζωγράφο - Σκηνογράφο - Ενδυματολόγο) Πρόεδρο

Γαβριέλλα-Πηνελόπη Τριανταφύλλη (Διευθύντρια Καλλιτεχνικού Προγραμματισμού & Παραγωγής, Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος) Αντιπρόεδρο

Δρ. Αμαλία Κοντογιάννη (Δόκτωρα Θεατρολογίας / Προϊσταμένη του Τμήματος Καλλιτεχνικού Έργου και Δραματολογίου του ΚΘΒΕ) μέλος

Δρ. Κωνσταντίνο Μπούρα (Θεατρολόγο - Μεταφρασεολόγο - Κριτικό) μέλος

Ιωάννη Μαργαρίτη (Σκηνοθέτη) μέλος

Ανδρέα Σκούρτη (Αρχιτέκτονα, Σκηνογράφο, Αναπληρωτή Καθηγητή και Διευθυντή του Τμήματος Σκηνογραφίας στην Royal Central School of Speech and Drama - University of London) μέλος και

Πηνελόπη (Πέγκυ) Σταθακοπούλου (Ηθοποιό) μέλος

Η επιτροπή εξέτασε τα συνολικά 249 αιτήματα, τα οποία κατετέθησαν εμπρόθεσμα στο Μητρώο Πολιτιστικών Φορέων του ΥΠΠΟ. Από το σύνολο αυτών, θετική εισήγηση για επιχορήγηση - με γνώμονα, όχι την κάλυψη του συνολικού κόστους παραγωγής τους αλλά τη μερική τους στήριξη, με προτεραιότητα τη διασφάλιση των συμμετεχόντων σε αυτές καλλιτεχνών- πληρώντας τους όρους και τις προϋποθέσεις, έλαβαν τα 113, από τα οποία τα 57 έλαβαν και αιγίδα.

Επισυνάπτεται ο πίνακας με τα ποσά επιχορήγησης και παροχή αιγίδας​:

Επιχορηγήσεις θεάτρου 2025

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:22ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά Φιλιππιάδα: Μήνυμα από το 112 για εκκένωση - Μαίνεται το πύρινο μέτωπο

17:21ΕΛΛΑΔΑ

Σε εξέλιξη η φωτιά στη Σταμνά – Καίει μία «ανάσα» μακριά από τα σπίτια

17:17ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Η FIFA αλλάζει τα δεδομένα: Απαγορεύει τους δανεισμούς παικτών μεταξύ συλλόγων με τον ίδιο ιδιοκτήτη

17:16ΕΛΛΑΔΑ

Η Ελλάδα ζήτησε τη συνδρομή του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας

17:13ΚΟΣΜΟΣ

Η Ισπανία απομάκρυνε 44 τραυματισμένα παιδιά από τη Γάζα, μαζί με 100 συγγενείς τους

17:12ΕΛΛΑΔΑ

Υπό έλεγχο η φωτιά στον Άγιο Στέφανο

17:10ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά Αχαΐα: «Καθυστέρησαν δύο ώρες τα εναέρια μέσα» καταγγέλει πρόεδρος κοινότητας

17:04ΕΛΛΑΔΑ

Καλαμάτα: Φωτιά στην περιοχή Ριζά στα Αγριώματα - Απείλησε σπίτια

17:02ΚΟΣΜΟΣ

Μονοπώλιο Apple με ChatGPT καταγγέλει ο Έλον Μασκ και ετοιμάζει μηνύσεις

17:01ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στον Κάλαμο

17:01ΚΟΣΜΟΣ

Το μυστικό για να πατήσεις τα 100: Οι Power 9 συνήθειες των αιωνόβιων στις «Μπλε Ζώνες»

16:58ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

ΥΠΠΟ: Θεατρικές επιχορηγήσεις σε 113 επαγγελματικά σχήματα με 2.000.000 ευρώ - Πίνακας

16:56ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: Παραμένουν οι μεγάλες καθυστερήσεις στην Εθνική Οδό Αθηνών – Κορίνθου μετά την εκτροπή φορτηγού - Δείτε φωτογραφίες

16:49ΕΛΛΑΔΑ

Αχαΐα: «Η εικόνα είναι επικίνδυνη» - Αγωνία προέδρου κοινότητας Μοιραΐκων για τη μεγάλη φωτιά

16:40ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ: Διαψεύδει για οριστική συμφωνία με Ζαφείρη – Η απάντηση του προέδρου της Σλάβια Πράγας

16:38ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Metallica: Δέκα πράγματα που δεν ξέρετε για το «The Black Album» - Κυκλοφόρησε σαν σήμερα το 1991

16:35ΕΛΛΑΔΑ

Χίος: Νέο μήνυμα 112 για εκκένωση από 4 περιοχές

16:21ΕΛΛΑΔΑ

LIVE BLOG: Ανεξέλεγκτη φωτιά στην Πάτρα, εκκένωση 17 οικισμών – Μεγάλες πυρκαγιές σε Χίο, Αιτωλοακαρνανία, Ζάκυνθο

16:20ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά Αχαΐα: Νέα μηνύματα για εκκένωση από το 112 - Ένας εγκαυματίας και δύο με αναπνευστικά προβλήματα στο νοσοκομείο - Δείτε βίντεο

16:19ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλη φωτιά στη Χίο: Δύο νέα μηνύματα 112 για εκκενώσεις από Πιραμά και Σπαρτούντα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:51LIFESTYLE

Βλαδίμηρος Κυριακίδης: «Κόλαφος» σε παράστασή του στα Χανιά - «Ντροπή τους! Δεν χρειάζεται να ξανάρθουμε»

16:21ΕΛΛΑΔΑ

LIVE BLOG: Ανεξέλεγκτη φωτιά στην Πάτρα, εκκένωση 17 οικισμών – Μεγάλες πυρκαγιές σε Χίο, Αιτωλοακαρνανία, Ζάκυνθο

17:16ΕΛΛΑΔΑ

Η Ελλάδα ζήτησε τη συνδρομή του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας

17:01ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στον Κάλαμο

10:49ΚΟΣΜΟΣ

Το μυστήριο του θανάτου της Μέριλιν Μονρόε: Ιατροδικαστής σπάει τη σιωπή του 60 χρόνια μετά - «Μήπως ήμουν πιόνι σε συγκάλυψη;»

16:20ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά Αχαΐα: Νέα μηνύματα για εκκένωση από το 112 - Ένας εγκαυματίας και δύο με αναπνευστικά προβλήματα στο νοσοκομείο - Δείτε βίντεο

16:49ΕΛΛΑΔΑ

Αχαΐα: «Η εικόνα είναι επικίνδυνη» - Αγωνία προέδρου κοινότητας Μοιραΐκων για τη μεγάλη φωτιά

15:44ΕΛΛΑΔΑ

Μηχανική βλάβη στο «Ιονίς» - Πλέει ακυβέρνητο μεταξύ Κέας και Μακρονήσου

14:35ΕΛΛΑΔΑ

Καίγονται σπίτια στον Αγαλά στη Ζάκυνθο: 112 για 17 οικισμούς στην Πάτρα - Φωτιές σε Άρτα, Πρέβεζα, Βόνιτσα, Άγιο Στέφανο, Χίο

15:09ΕΛΛΑΔΑ

Σοφία Σεϊρλή: Πνίγηκε την ίδια μέρα με τον γιο του Οδυσσέα Σταμούλη

10:28LIFESTYLE

Γωγώ Τσαμπά: Άγριος καβγάς σε πανηγύρι που τραγουδούσε - «Αν δεν σταματήσετε, θα φύγω», φώναζε - Βίντεο

08:14ΚΟΣΜΟΣ

Ιλινόις: Φρίκη με δασκάλα που βίασε 11χρονο μαθητή της - Πώς τον παγίδευσε στα «δίχτυα» της

12:48ΚΟΣΜΟΣ

Βόρεια Κορέα: Ποια είναι η «διάδοχος» του Κιμ Γιονγκ Ουν - Από το χέρι του μπαμπά στο προσκήνιο της εξουσίας

17:10ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά Αχαΐα: «Καθυστέρησαν δύο ώρες τα εναέρια μέσα» καταγγέλει πρόεδρος κοινότητας

12:59ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Σοφία Σεϊρλή: Η ειρωνεία της τύχης για την αδικοχαμένη ηθοποιό

13:01ΚΟΣΜΟΣ

Η Ευρώπη ετοιμάζεται για πόλεμο: Οι αμυντικές βιομηχανίες επεκτείνονται με τριπλάσια ταχύτητα - Ανάλυση των Financial Times

12:16ΚΟΣΜΟΣ

Μαρκ Ζάκερμπεργκ: «Έχει καταλάβει τη Σίλικον Βάλεϊ σαν να παίζει... Μοnopoly» - Έξαλλοι οι γείτονες με τον «Μr Facebook»

14:53ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στον Άγιο Στέφανο - Στη μάχη και εναέρια μέσα

16:19ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλη φωτιά στη Χίο: Δύο νέα μηνύματα 112 για εκκενώσεις από Πιραμά και Σπαρτούντα

17:04ΕΛΛΑΔΑ

Καλαμάτα: Φωτιά στην περιοχή Ριζά στα Αγριώματα - Απείλησε σπίτια

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ