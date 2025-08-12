Ντάνιελ Ντέι - Λιούις: Επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη μετά από απουσία οκτώ ετών

Ο Ντάνιελ Ντέι - Λιούις πρωταγωνιστεί στην ταινία του γιου του, Ρόναν, «Ανεμώνη»

Ντάνιελ Ντέι - Λιούις: Επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη μετά από απουσία οκτώ ετών

Ο Ντάνιελ Ντέι - Λιούις στην ταινία «Ανεμώνη»

Η επιστροφή που όλοι περιμέναμε είναι γεγονός και θα πραγματοποιηθεί στο φεστιβάλ κινηματογράφου της Νέας Υόρκης τον ερχόμενο Σεπτέμβριο. Ο λόγος για τον σπουδαίο Ντάνιελ Ντέι-Λιούις που επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη μετά από απουσία οκτώ ετών. Ο κορυφαίος ηθοποιός πρωταγωνιστεί στην ταινία του γιου του, Ρόναν, «Ανεμώνη» που θα κάνει παγκόσμια πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Νέας Υόρκης το οποίο διαρκεί από τις 26 Σεπτεμβρίου έως τις 13 Οκτωβρίου.

Η «Ανεμώνη» είναι γυρισμένη στη βόρεια Αγγλία και είναι ένα οικογενειακό δράμα που εξετάζει τις σχέσεις ανάμεσα σε πατέρες, γιους και αδέλφια. Δίπλα στον Ντάνιελ Ντέι-Λιούις, που συνυπογράφει το σενάριο με τον γιο του, εμφανίζονται οι Σον Μπιν, Σαμάνθα Μόρτον, Σάμιουελ Μπότομλι κ.α. Η πρεμιέρα της ταινίας στους κινηματογράφους αναμένεται στις 10 Οκτωβρίου.

Ως γνωστόν, ο Ντάνιελ Ντέι-Λιούις έχει βραβευθεί με τρία Όσκαρ για τις ερμηνείες του στις ταινίες «Το αριστερό μου πόδι», «Θα χυθεί αίμα» και «Λίνκολν» και είχε πει ότι σταματά να ασχολείται με την υποκριτική μετά την τελευταία του ταινία, την «Αόρατη κλωστή» του Πολ Τόμας Αντερσον το 2017.

Παράλληλα, στο ίδιο φεστιβάλ θα προβληθεί και το τηλεοπτικό ντοκιμαντέρ της συζύγου του Ντάνιελ Ντέι-Λιούις, Ρεμπέκα Μίλερ με τίτλο «Mr. Scorsese» όπως και το ντοκιμαντέρ του Μπεν Στίλερ, «Nothing is lost» για τους γονείς του, Τζέρι Στίλερ και Αν Μίρα. Οι δυο τους υπήρξαν κορυφαίο κωμικό ντουέτο και στην ταινία θα δούμε συνεντεύξεις, αρχειακό υλικό, επιστολές κ.α. που αφορούν στο ζευγάρι.

Το ντοκιμαντέρ του Μπεν Στίλερ θα κάνει πρεμιέρα στις αίθουσες στις 17 Οκτωβρίου, ενώ το ντοκιμαντέρ της Ρεμπέκα Μίλερ για τον Μάρτιν Σκορσέζε θα είναι διαθέσιμο στο Apple TV+ από τις 17 Οκτωβρίου.

Στο Φεστιβάλ της Νέας Υόρκης θα προβληθούν ταινίες όπως οι «Blue Moon» και «Nouvelle Vague» του Ρίτσαρντ Λίνκλεϊτερ, «Deliver me from nowhere» του Σκοτ Κούπερ για τον Μπρους Σπρίνγκστιν, «After the hunt» του Λούκα Γκουαντανίνο με την Τζούλια Ρόμπερτς, «Father Mother Sister Brother» του Τζιμ Τζάρμους, «It was just an accident» του Τζαφάρ Παναχί, που απέσπασε τον τελευταίο Χρυσό Φοίνικα στις Κάννες, «A house of dynamite» της Κάθριν Μπίγκελοου, «Jack Kelly» του Νόα Μπόμπακ με τον Τζορτζ Κλούνεϊ κ.α.

