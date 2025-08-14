«In whose name?»: Δείτε το τρέιλερ του ντοκιμαντέρ για τα ταραγμένα χρόνια του Κάνιε Γουεστ

«Εκοψα τα χάπια εδώ και πέντε μήνες. Προτιμώ να πεθάνω παρά να παίρνω χάπια» ακούγεται να λέει ο Κάνιε Γουεστ στο τρέιλερ του ντοκιμαντέρ του Νίκο Μπαλεστέρος για τον δημοφιλή καλλιτέχνη με τίτλο «In whose name?». Η ταινία θα κάνει πρεμιέρα στις αίθουσες στις 19 Σεπτεμβρίου και ακολουθεί τον Κάνιε Γουεστ για έξι χρόνια σε μια περίοδο της ζωής του γεμάτη αλλοπρόσαλλες συμπεριφορές και δηλώσεις, ακυρώσεις μεγάλων συμβολαίων με γνωστές εταιρίες, διαζύγια και προσβλητικές αναρτήσεις.

Ο Κάνιε Γουεστ έδωσε την άδεια στον Μπαλεστέρος να τον ακολουθεί με την κάμερά του σε κάθε βήμα του, ακόμα και στο κλειστό περιβάλλον του σπιτιού του με την οικογένειά του. Μάλιστα στο τρέιλερ ακούγεται η πρώην σύζυγός του, Κιμ Καρντάσιαν να του λέει κλαμένη «ο χαρακτήρας σου δεν είναι ο ίδιος όπως πριν από λίγα χρόνια».

Δείτε το τρέιλερ:

Ο Μπαλεστέρος τονίζει ότι άρχισε να κρατάει κάμερα στο χέρι από τότε που ήταν 8 ετών «ως ένα είδος ασπίδας και παραθύρου, έναν τρόπο να δώσω νόημα στην εσωστρέφειά μου καθώς προσπαθούσα να επικοινωνήσω με τον κόσμο. Ο Κάνιε Γουεστ είχε πάντα κάποιον να τον κινηματογραφεί, βάζοντας το φακό ανάμεσα σε εκείνον και τον θόρυβο. Ισως για αυτό το λόγο καταλάβαμε ο ένας τον άλλο χωρίς να πούμε πολλά».

Η σύνοψη της ταινίας αναφέρει: «Αυτό που ξεκίνησε ως σιωπηλή παρατήρηση μεταμορφώθηκε σε ένα ταξίδι καλλιτεχνικής και προσωπικής εξέλιξης. Βυθισμένος στον κόσμο του Ye, κόσμο γεμάτο ακρότητες, ο Μπαλεστέρος έγινε μάρτυρας υπέροχων στιγμών και κατάρρευσης, θριάμβων και αναταραχών. Παράλληλα είδε την παράνοια και την ένταση που οριοθέτησαν τον κόσμο του Ye. Στην τελική, οι Μπαλεστέρος δεν απαθανάτισε το πορτρέτο του αλλά την αντανάκλαση της ανθρώπινης φύσης μέσα σε όλες τις αντιθέσεις της».