Εξώφυλλο σε αμερικανικό περιοδικό γίνεται το ελληνικό «Όσα Παίρνει ο Άνεμος» 

Η επιτυχημένη παράσταση επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά από τις 29 Σεπτεμβρίου και μόνο για μία εβδομάδα παραστάσεων και γίνεται εξώφυλλο στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, στο καλοκαιρινό τεύχος του αμερικανικού φανζιν «The Scarlett Letter», με ένα τιμητικό τετρασέλιδο αφιέρωμα με τίτλο «GREEK WIND».

1756276027118blob.jpg

Διεθνής διάκριση για το Ελληνικό Θέατρο. Εξώφυλλο στο καλοκαιρινό τεύχος του αμερικανικού περιοδικού «The Scarlett Letter» γίνεται η ελληνική παράσταση «Όσα παίρνει ο άνεμος» σε σκηνοθεσία Ιόλης Ανδρεάδη. Η μεγάλη επιτυχία του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά, που επιστρέφει από 29 Σεπτεμβρίου έως 5 Οκτωβρίου και μόνο για μια εβδομάδα παραστάσεων, επιλέχθηκε από το αμερικανικό φανζίν να είναι το εξώφυλλο του τεύχους «Summer 2025», με ένα πλούσιο πολυσέλιδο φωτογραφικό αφιέρωμα.

Το επίσημο περιοδικό παγκοσμίως των απανταχού φανατικών του «Όσα Παίρνει ο Άνεμος» αφιερώνει τέσσερις σελίδες στην ελληνική παράσταση, παρουσιάζοντας με ενθουσιασμό το καλλιτεχνικό εγχείρημα της Ιόλης Ανδρεάδη να σκηνοθετήσει την εμβληματική νουβέλα της Μάργκαρετ Μίτσελ.

1756276064582blob.jpg

Με τον τίτλο «Greek Wind» (Ελληνικός Άνεμος) στο εξώφυλλο και υπότιτλο «μια νέα ελληνική θεατρική παράσταση μετατρέπει την υπηρέτρια Μάμμυ σε κεντρική αφηγήτρια του έργου, για να φέρει στο φως τα πραγματικά ιστορικά στοιχεία της μαύρης σκλαβιάς και της αμερικανικής αναδόμησης», προετοιμάζει τους αναγνώστες του για «μια παράσταση-ταξίδι, ένα ταξίδι διαφορετικό από τα άλλα».

Το κείμενο υπογράφει ο εκδότης του περιοδικού, ο σπουδαίος John Wiley Jr, ένας από τους μεγαλύτερους συλλέκτες στον κόσμο αντικειμένων σχετικών με την Μάργκαρετ Μίτσελ και το «Όσα Παίρνει ο Άνεμος» και συγγραφέας του διάσημου βιβλίου «Όσα Παίρνει ο Άνεμος της Μάργκαρετ Μίτσελ: η οδύσσεια ενός μπεστ σελλερ να φτάσει από την Ατλάντα στο Χόλυγουντ».

1756276099582blob.jpg

Ο John Wiley Jr κάνει εκτενή αναφορά στην πρόσφατη εξαιρετική κριτική, πάνω στην ελληνική διασκευή του «Όσα Παίρνει ο Άνεμος» από την Ιόλη Ανδρέαδη και τον Άρη Ασπρούλη, που πραγματοποίησε η Αμερικανίδα Καθηγήτρια Θέατρου και Προέδρος του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου του Brooklyn, Laura Tesman. Στο κείμενό του, φιλοξενεί, επίσης, δηλώσεις της σκηνοθέτιδας, αναφέρεται στη μεταφορά στη σκηνή δύο μνημειωδών λογοτεχνικών έργων μέσα από πρωτότυπες θεατρικές διασκευές, το "Πόλεμος και Ειρήνη" και το "Περηφάνια και Προκατάληψη", από τους δύο Έλληνες συγγραφείς πριν το «Όσα παίρνει άνεμος», και πραγματοποιεί ειδική μνεία στη μουσική του Γιώργου Παλαμιώτη για την παράσταση που «κάθε του τραγούδι προχωράει την ιστορία και βαθαίνει τους χαρακτήρες» του έργου. Το αφιέρωμα κλείνει με αναφορά στο εντυπωσιακό ρεκόρ προσέλευσης των 16.000 θεατών που κατέκλυσαν μέσα σε ένα μήνα τον Δημοτικό Θέατρο Πειραιά για να παρακολουθήσουν την παράσταση.

1756276131770blob.jpg

Ξεφυλλίστε εδώ https://online.flippingbook.com/view/783233131 όλο το καλοκαιρινό τεύχος του αμερικανικού περιοδικού “The Scarlett Letter”, με νέα και ειδήσεις από όλο τον κόσμο που σχετίζονται με το «Όσα Παίρνει ο Άνεμος».

Η παράσταση επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, αποκλειστικά για μια εβδομάδα από τη Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου έως την Κυριακή 5 Οκτωβρίου και η προπώληση μόλις άνοιξε. Προμηθευτείτε έγκαιρα τα εισιτήριά σας στο https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/osa-pairnei-o-anemos-1.

1756276307943blob.jpg



Δημοτικό Θέατρο Πειραιά

Μάργκαρετ Μίτσελ

ΟΣΑ ΠΑΙΡΝΕΙ Ο ΑΝΕΜΟΣ

Σκηνοθεσία

Ιόλη Ανδρεάδη

Μια τολμηρή θεατρική πρόταση που από τον πρώτο λεπτό σε στοιχειώνει. Δεν πρόκειται απλώς για θεατρική διασκευή. Μιλάμε για ιστορική διόρθωση. Μια ρήξη. Μια απαραίτητη θεατρική παράβαση που τολμά να μετατρέψει τη σκηνή σε τόπο ξεκαθαρίσματος λογαριασμών.

Laura L. Tesman – Brooklyn College NYC

Η ελληνική διασκευή του «Όσα παίρνει ο άνεμος» είναι μια ακόμα τολμηρή πρόταση της Ιόλης Ανδρεάδη και του Άρη Ασπρούλη που συμβάλλουν όσο λίγοι στην αναβάθμιση του θεάτρου μας, προσφέροντας την αναθεωρητική και συχνά ανατρεπτική ματιά τους σε όλους όσοι θα έμεναν κανονικά άγνωροι των σύγχρονων εξελίξεων στον χώρο της σκηνικής τεχνικής. Ποιος θα τολμούσε να παρουσιάσει έναν «άλλον» Ρετ Μπάτλερ - Κλαρκ Γκέιμπλ και μια «διαφορετική» Σκάρλετ Ο Χάρα – Βίβιαν Λι; Η απάντηση στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά σε μια αντισυμβατική και αντιμυθολογική παράσταση.

Γρηγόρης Ιωαννίδης – Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ

Η Ιόλη Ανδρεάδη υπογράφει ένα εξαιρετικό ανέβασμα του κλασικού έργου που αιχμαλωτίζει τον θεατή μέσα σε ένα ονειρικό σκηνικό τοπίο που θυμίζει πίνακα ζωντανής ζωγραφικής. Ένα σπαρακτικό μπλουζ για μια κοινωνία που καταρρέει.

Γεωργία Οικονόμου - NEWS247

Το επικών διαστάσεων κλασικό μυθιστόρημα διασκευάζεται επιτυχημένα για το θέατρο από την Ιόλη Ανδρέαδη και τον Άρη Ασπρούλη και οδηγεί σε μία παράσταση με ιδιαίτερο σκηνοθετικό, εικαστικό και μουσικό στίγμα. Οι συγγραφείς έχουν επιλέξει να φέρουν στο προσκήνιο τις φιμωμένες φωνές των μαύρων σκλάβων και την κυνική, ρεαλιστική βάση του πολέμου. Και το κάνουν χωρίς διδακτισμό ή ρητορικότητα, αντιθέτως κείμενο και παράσταση εξελίσσονται σαν ένα μακρύ νωχελικό, σπαρακτικό και θρηνητικό blues, υπό τους ήχους της σύνθεσης του Γιώργου Παλαμιώτη και με την ανατριχιαστική ερμηνεία των τραγουδιών από την Idra Kayne. Η παράσταση έχει λιτότητα, δωρικότητα, αφαιρετικότητα και, κυρίως, ψυχή.

Τώνια Καράογλου - Αθηνόραμα

Η Ιόλη Ανδρεάδη και ο Άρης Ασπρούλης που συνυπογράφουν τη διασκευή του μυθιστορήματος, το πέτυχαν θαυμαστά. Είχα την αίσθηση ότι άκουγα το έργο για πρώτη φορά. Κυρίως, γιατί αναδείχθηκαν, με διαφορετικό τρόπο, όσα έθιγε η Μάργκαρετ Μίτσελ στο μυθιστόρημά της, αγγίζοντας τους προβληματισμούς και τις ευαισθησίες του σύγχρονου κόσμου. Μια διασκευή με ευαισθησία, αλλά και ειρωνεία.

Όλγα Σελλά – oanagnostis.gr

1756276328934blob.jpg

«Όσα Παίρνει ο Άνεμος» της Μάργκαρετ Μίτσελ στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Η μεγάλη ερωτική ιστορία της Μάργκαρετ Μίτσελ με φόντο τον αμερικανικό εμφύλιο ζωντανεύει επί σκηνής σε σκηνοθεσία Ιόλης Ανδρεάδη και ένα εξαιρετικό καστ πρωταγωνιστών.

Ένα από τα σπουδαιότερα βιβλία όλων των εποχών, που χάρισε μια από τις πιο μνημειώδεις ταινίες στην ιστορία του κινηματογράφου. Ένα έργο για τον έρωτα, τον πόλεμο και τον σκληρό αγώνα μιας κοινωνίας να επιλέξει ανάμεσα στην ηθική και την επιβίωση.

Μια πρωτότυπη διασκευή για το θέατρο, με την υπογραφή της Ιόλης Ανδρεάδη και του Άρη Ασπρούλη, στο δέκατο έκτο θεατρικό τους έργο, η οποία επικεντρώνεται στον έρωτα, τον πόλεμο και τις ριζικές κοινωνικές ανισότητες.

Μια παράσταση που φέρνει το άρωμα και τις μουσικές του αμερικανικού νότου στην κεντρική σκηνή του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά.

Για μια τελευταία εβδομάδα παραστάσεων από τις 29 Σεπτεμβρίου έως τις 5 Οκτωβρίου. Προμηθευτείτε έγκαιρα τα εισιτήριά σας στο https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/osa-pairnei-o-anemos-1.

osa-14.jpg




Ερμηνεύουν

Σκάρλετ Ο΄ Χάρα: Λένα Παπαληγούρα

Ρετ Μπάτλερ: Ορέστης Τζιόβας / Κωνσταντίνος Καβακιώτης (διπλή διανομή)

Άσλεϋ: Όμηρος Πουλάκης

Τζέραλντ: Γεράσιμος Γεννατάς

Μέλανι: Ιφιγένεια Καραμήτρου

Μάμμυ: Idra Kayne

Τσαρλς, Φρανκ, Βόρειος & Επιστάτης: Θάνος Κόνιαρης

Έλλεν: Δάφνη Καμμένου

Σουέλλεν: Ελευθερία Πάλλα

Στο ρόλο της μικρής Μπόνι Μπλού: Νάρια Αθανασοπούλου / Άνα Τζουλάκη Χριστοδούλου (διπλή διανομή)

Ζωντανά επί σκηνής ο μουσικός περφόρμερ Γιώργος Παλαμιώτης

Συντελεστές

Σκηνοθεσία – Εικαστική Σύλληψη - Κίνηση: Ιόλη ΑνδρεάδηΠρωτότυπη διασκευή για το θέατρο: Ιόλη Ανδρεάδη & Άρης ΑσπρούληςΠρωτότυπη μουσική σύνθεση: Γιώργος ΠαλαμιώτηςΣυνεργάτις Σκηνογράφος: Μικαέλα ΛιακατάΚοστούμια: Νίκος ΧαρλαύτηςΣχεδιασμός Φωτισμών: Στέλλα ΚάλτσουΒοηθοί Σκηνοθέτη: Δάφνη Καμμένου & Κατερίνα Μήκα

Διεύθυνση Παραγωγής: Έφη Πανουργιά

Επικοινωνία – Γραφείο Τύπου παράστασης: Μαρία Τσολάκη

Social media – Διαφήμιση: Renegade Media, Βασίλης Ζαρκαδούλας

Φωτογραφίες: Κική Παπαδοπούλου

Video Trailer: Μιχαήλ Μαυρομούστακος

Συμπαραγωγή: Τεχνηχώρος

ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ

Δευτέρα 29/9 ώρα 20.30

Τρίτη 30/9 ώρα 20.30

Τετάρτη 1/10 ώρα 20.00

Πέμπτη 2/10 ώρα 20.30

Παρασκευή 3/10 ώρα 20.30

Σάββατο 4/10 ώρα 17.30 & 21.00

Κυριακή 5/10 ώρα 20.00

VIDEO TRAILER

Προπώληση

https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/osa-pairnei-o-anemos-1

Σχόλια

