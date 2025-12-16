Νέα έρευνα από την Ελβετία: Οι μισοί παγετώνες του κόσμου μπορεί να χαθούν μέχρι το 2100

Ο ήλιος λάμπει πάνω από τον λειωμένο παγετώνα Ροδανό κοντά στο Γκόμς της Ελβετίας, στις 10 Ιουνίου 2025.

Τουλάχιστον οι μισοί παγετώνες του κόσμου αναμένεται να εξαφανιστούν μέχρι το τέλος του αιώνα εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής, σύμφωνα με νέα μελέτη Ελβετών επιστημόνων που δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα στο επιστημονικό περιοδικό Nature Climate Change.

Η έρευνα προειδοποιεί ότι από 2.000 έως 4.000 παγετώνες ενδέχεται να χάνονται κάθε χρόνο έως τα μέσα του αιώνα, καθώς η παγκόσμια θερμοκρασία συνεχίζει να αυξάνεται, σύμφωνα με τον ιστότοπο Swiss Info. Σήμερα, εκτιμάται ότι εξαφανίζονται παγκοσμίως 750 έως 800 παγετώνες ετησίως.

Τα τρια σενάρια για την αύξηση της θερμοκρασίας

Ερευνητές από το Ομοσπονδιακό Πολυτεχνείο της Ζυρίχης (ETH Zurich) εκτιμούν ότι αν η παγκόσμια θερμοκρασία αυξηθεί κατά 2,7 βαθμούς Κελσίου - δηλαδή στο σημερινό μονοπάτι υπερθέρμανσης - τέσσερις στους πέντε παγετώνες του πλανήτη θα έχουν εξαφανιστεί έως το 2100.

Αν, αντίθετα, η αύξηση της θερμοκρασίας περιοριστεί στους 1,5 βαθμούς Κελσίου, όπως προβλέπει η Συμφωνία του Παρισιού, περίπου οι μισοί σημερινοί παγετώνες θα μπορούσαν να διασωθούν .

. Στο δυσμενέστερο σενάριο ανόδου κατά 4 βαθμούς Κελσίου, θα παραμείνει μόλις ένας στους δέκα.

«Αυτές οι αντιθέσεις δείχνουν πόσο καθοριστική μπορεί να είναι μια φιλόδοξη κλιματική πολιτική για τη διατήρηση των παγετώνων», αναφέρουν οι ερευνητές.

Οι περιοχές που πλήττονται περισσότερο

Σε αντίθεση με προηγούμενες μελέτες, η συγκεκριμένη έρευνα εστίασε όχι μόνο στον όγκο και την επιφάνεια των παγετώνων, αλλά και στον αριθμό τους, υπογραμμίζοντας ότι ακόμη και η απώλεια μικρών παγετώνων μπορεί να έχει σημαντικές τοπικές επιπτώσεις.

Σύμφωνα με τη μελέτη, οι παγετώνες υποχωρούν ταχύτερα σε περιοχές με πολλά μικρά παγοσώματα, όπως οι Άλπεις και ο Καύκασος, ενώ οι μεγαλύτεροι παγετώνες στη Γροιλανδία και την Ανταρκτική λιώνουν με πιο αργό ρυθμό.

Στην Ελβετία μόνο, περισσότεροι από 1.000 παγετώνες έχουν εξαφανιστεί τα τελευταία 30 χρόνια, όπως ανέφερε εις εκ των συγγραφέων της μελέτης Ματίας Χους.

Ένας παγετώνας θεωρείται ότι έχει εξαφανιστεί όταν η επιφάνειά του μειωθεί κάτω από τα 0,01 τετραγωνικά χιλιόμετρα (1 εκτάριο) ή όταν η εναπομείνασα μάζα του πέσει κάτω από το 1% του αρχικού του όγκου, σύμφωνα με τη μελέτη.

