Η Στοά του Αττάλου «ζωντανεύει» ξανά με τη βοήθεια της τεχνολογίας - Δείτε το εκπληκτικό 3D

Η Στοά του Αττάλου, ένα από τα πιο εμβληματικά μνημεία της αρχαίας Αθήνας, αποκτά νέα ζωή χάρη στο έργο του Flipped Prof, του Ιταλού εκπαιδευτικού που διακρίνεται για τις εξαιρετικές 3D δημιουργίες του για την Αρχαία Ελλάδα και τη Μεγάλη Ελλάδα. Οι τρισδιάστατες αναπαραστάσεις του συνδυάζουν ιστορία, τέχνη και εκπαίδευση, εμπνέοντας μαθητές και καθηγητές σε ολόκληρο τον κόσμο.

Χτισμένη τον 2ο αιώνα π.Χ. επί βασιλείας του Αττάλου Β΄ της Περγάμου, η Στοά υπήρξε το μεγαλοπρεπές στοάδιο οικοδόμημα της Αγοράς της Αθήνας, κέντρο πολιτικής, κοινωνικής και εμπορικής ζωής. Παρότι το αρχικό μνημείο καταστράφηκε μέσα στους αιώνες, η ανακατασκευή του τη δεκαετία του 1950 μας επέτρεψε να θαυμάσουμε ξανά τη λαμπρότητα της ελληνιστικής αρχιτεκτονικής. Ο Flipped Prof, ωστόσο, δεν αρκέστηκε στην αρχαιολογική αποτύπωση· κατάφερε να αναβιώσει τη Στοά όπως πιθανόν έμοιαζε στην ακμή της.

Με την πρωτοποριακή χρήση τρισδιάστατων γραφικών και εκπαιδευτικής τεχνολογίας, δεν αναπαριστά μόνο κίονες, μαρμάρινα δάπεδα και ζωγραφικές διακοσμήσεις, αλλά και τους ανθρώπους που κινούσαν το μνημείο: εμπόρους που διαπραγματεύονταν, φιλοσόφους που συζητούσαν ιδέες, στρατιώτες που φύλαγαν με τα χαρακτηριστικά κράνη τους. Οι δημιουργίες του συνδυάζουν ρεαλισμό, επιστημονική ακρίβεια και λεπτομέρειες που αναδεικνύουν την καθημερινότητα της αρχαίας Ελλάδας.

Έτσι οι μαθητές δεν αρκούνται να ακούν – περιηγούνται στην Αγορά, εξερευνούν τη Στοά και αντιλαμβάνονται τον ρόλο της στη διαμόρφωση του δυτικού πολιτισμού. Και οι καθηγητές, από την πλευρά τους, αποκτούν ένα ισχυρό εργαλείο για να ζωντανέψουν την αρχαιότητα στους μαθητές τους.

