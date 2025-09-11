Ντάνιελ Ντέι Λιούις: «Ποτέ δεν ήθελα να αποσυρθώ από την υποκριτική»

«Ποτέ δεν σταμάτησα να αγαπώ τη δουλειά μου, ποτέ δεν ήθελα να αποσυρθώ. Αλλά παράλληλα υπήρχαν στοιχεία σε αυτή που δεν μου άρεσαν ποτέ, από τη μέρα που ξεκίνησα έως και σήμερα», εξηγεί ο Ντάνιελ Ντέι Λιούις για την απόφασή του πριν από οκτώ χρόνια να εγκαταλείψει την υποκριτική.

Όμως σε λίγες εβδομάδες θα δούμε στη μεγάλη οθόνη τη νέα του ταινία, την «Ανεμώνη», που σκηνοθετεί ο γιος του Ρόναν και σε κοινή τους συνέντευξη στο Rolling Stone αναφέρει τον λόγο που επέστρεψε. «Όσο μεγαλώνω γίνεται όλο και πιο δύσκολο για εμένα να ξαναβρώ τη φλόγα τη υποκριτικής. Όμως δουλεύοντας με τον Ρόναν, αυτή η φλόγα άναψε πάλι. Και ήταν από την αρχή έως το τέλος μεγάλη μου χαρά να περάσω το χρόνο μου μαζί του», υπογραμμίζει ο βραβευμένος με τρία Όσκαρ ηθοποιός.

Δείτε το τρέιλερ:

Πίσω στο 2017, αμέσως μετά την τελευταία του εμφάνιση στη μεγάλη οθόνη στην ταινία του Πολ Τόμας Αντερσον, «Αόρατη κλωστή», ο Ντάνιελ Ντέι Λιούις είχε δηλώσει «σταματώ να δουλεύω ως ηθοποιός. Είμαι ιδιαίτερα ευγνώμων για όλους τους συνεργάτες και το κοινό όλα αυτά τα χρόνια», απογοητεύοντας τα εκατομμύρια των θαυμαστών του. Δεν ήταν η πρώτη φορά. Ο σπουδαίος πρωταγωνιστής είχε επίσης κάνει ένα διάλειμμα το 1997, όπου ασχολήθηκε με την κατασκευή παπουτσιών στην Ιταλία, πριν επιστρέψει μπροστά από το φακό το 2002 για τις «Συμμορίες της Νέας Υόρκης» του Μάρτιν Σκορσέζε.

Δεν είχα κάτι άλλο να προσφέρω

«Υπάρχει κάτι σε όλη τη διαδικασία του ηθοποιού που με άφηνε άδειο στο τέλος. Και ήταν μετά την “Αόρατη κλωστή” που ένιωσα πολύ έντονα ότι έπρεπε να εγκαταλείψω γιατί δεν είχα κάτι άλλο να προσφέρω», τονίζει ο Ντάνιελ Ντέι Λιούις. Όμως «κοιτάζοντας πίσω τώρα, συνειδητοποιώ ότι θα ήταν καλύτερα να κράταγα το στόμα μου κλειστό. Μοιάζουν ανοησίες όλα αυτά που έλεγα. Ποτέ δεν ήθελα να αποσυρθώ. Απλά σταμάτησα να κάνω τη συγκεκριμένη δουλειά προκειμένου να κάνω κάποια άλλη. Εχω κατηγορηθεί ότι αποσύρθηκα δύο φορές. Ποτέ δεν ήταν στις προθέσεις μου να σταματήσω. Απλά ήθελα να δουλέψω σε κάτι άλλο για ένα διάστημα», υποστηρίζει.

Παράλληλα λέει ότι «λυπόμουν γιατί ήξερα ότι ο Ρόναν θα ξεκινούσε να γυρίζει ταινίες τη στιγμή που εγώ θα τις εγκατέλειπα. Σκέφτηκα ότι θα ήταν ωραίο να κάνουμε κάτι μαζί και αυτό το κάτι να ήταν μια ταινία που δεν θα απαιτεί όλες τις προϋποθέσεις μιας μεγάλης παραγωγής».

Στην «Ανεμώνη» ο Ντάνιελ Ντέι Λιούις υποδύεται έναν μοναχικό άνθρωπο που ζει στα δάση της Βόρειας Αγγλίας μέχρι που εμφανίζεται ο αδελφός του ο οποίος τον προκαλεί να αντιμετωπίσει το μυστηριώδες παρελθόν του. Μαζί του εμφανίζεται ο Σον Μπιν και η Σαμάνθα Μόρτον.

«Είχα πολλούς δισταγμούς όσον αφορά στην επιστροφή μου μπροστά από το φακό», λέει ο Λιούις που ένα διάστημα σκεφτόταν να γράψει το σενάριο με το γιο του και να δώσει το ρόλο του σε έναν άλλο ηθοποιό. «Όμως ο Ρόναν μου ξεκαθάρισε ότι δεν υπήρχε περίπτωση να γυρίσει την ταινία αν δεν έπαιζα εγώ», τόνισε.

Η «Ανεμώνη» θα κάνει παγκόσμια πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Νέας Υόρκης στις 28 Σεπτεμβρίου και στις αίθουσες στις 3 Οκτωβρίου. Στη χώρα μας θα κάνει πρεμιέρα στις 23 Οκτωβρίου.