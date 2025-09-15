Φεστιβάλ Δράμας: Ένταση και αποδοκιμασίες στον υφυπουργό Πολιτισμού - «Δικά σου είναι τα λεφτά ρε;»

Η χθεσινή τελετή λήξης και απονομής των βραβείων του Διεθνούς Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους της Δράμας, σημαδεύτηκε από έντονες αποδοκιμασίες μεταξύ των δημιουργών και εργαζομένων του κινηματογράφου και του υφυπουργού Πολιτισμού Ιάσονα Φωτήλα.

Το γεγονός αποτελεί συνέχεια των πολύμηνων κινητοποιήσεων των δημιουργών και εργαζομένων του ελληνικού κινηματογράφου, που διεκδικούν λύσεις στα προβλήματα διαχείρισης και απονομής των κονδυλίων του ΕΚΚΟΜΕΔ για τις ελληνικές και ξένες παραγωγές.

Οι διαμαρτυρίες ξεκίνησαν με τα πρώτα παράπονα του κοινού για τις δηλώσεις του υφυπουργού σχετικά με τη διαχείριση του πολυσύνθετου ζητήματος κατανομής και απονομής των πόρων του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου, Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας (ΕΚΚΟΜΕΔ), καθώς και τη γενικότερη χρηματοδότηση του ελληνικού κινηματογράφου. Από την πλευρά του ο υφυπουργός παρουσίασε μία διαφορετική εικόνα, επισημαίνοντας ότι «τα νούμερα είναι αμείλικτα».

Σχεδόν όλοι οι νικητές που ανέβηκαν στη σκηνή για να παραλάβουν τα βραβεία τους επέκριναν ευθέως την ομιλία του υφυπουργού. Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο Ιάσωνας Φωτήλας προσπάθησε επανειλημμένα να παρέμβει και να απαντήσει. Όταν τελικά του δόθηκε ο λόγος για να απονείμει τον Χρυσό Διόνυσο, δέχθηκε έντονη κριτική ακόμα και γιουχαΐσματα, ιδιαίτερα μετά τη φράση του «στην Ελλάδα είμαστε πάρα πολύ δυνατοί στην τέχνη – δεν χρειάζεται να αναγάγουμε το κλάμα σε τέχνη».

Η ένταση κορυφώθηκε λίγο αργότερα, όταν επέστρεψε στο μικρόφωνο και είπε: «να έρχεσαι σε ένα φεστιβάλ που του δίνεις 300.000 ευρώ το χρόνο […] και να ακούς “ου”, δεν είναι κι ό,τι καλύτερο», προκαλώντας ακόμα πιο δυνατές αντιδράσεις, μεταξύ των οποίων και την απάντηση «δικά σου είναι τα λεφτά ρε; Από την τσέπη σου τα έβαλες;».

