Λυδία Κονιόρδου: «Όταν διετέλεσα υπουργός Πολιτισμού δεν ήξερα όλες τις τρικλοποδιές»

Για την περίοδο που διετέλεσε υπουργός Πολιτισμού μίλησε, μεταξύ άλλων, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο περιοδικό «OK!» η Λυδία Κονιόρδου.

Χαρακτηριστικά, η ηθοποιός σημείωσε ότι ήταν μία πρόκληση για εκείνη να αναλάβει το αξίωμα της υπουργού Πολιτισμού προκειμένου να προσφέρει στην πολιτεία. Μάλιστα, η ίδια αναφέρθηκε και στην άγνοια κινδύνου που είχε όταν μπήκε σε αυτό το μονοπάτι, λόγω των «τρικλοποδιών» που δεν γνώριζε.

«Δεν αμφιταλαντεύτηκα καθόλου για τη θέση της υπουργού Πολιτισμού. Ήταν Παρασκευή απόγευμα στις 7 που μου έγινε η πρόταση και στις 9 έβγαινε η λίστα του πολιτισμού που το ξέρω και το αγαπάω, δεν έχω δικαίωμα να διαμαρτύρομαι. Δεν μπορούσα να πω "όχι" σε μια πρόσκληση της πολιτείας να προσφέρω αυτό που μου αναλογεί», σημείωσε η Λυδία Κονιόρδου.

«Είχα όμως άγνοια κινδύνου, δεν ήξερα όλες τις τρικλοποδιές. Αν και δεν είχα δόλο ή πολιτικές βλέψεις, ήταν μεγάλος ο πόλεμος που υπέστην. Θα μπορούσαν να έχουν γίνει τέσσερις φορές περισσότερα πράγματα. Αλλά και αυτά που έγιναν – δύσκολα πράγματα, συγκρουσιακά, σε χρόνο ρεκόρ -, μαζί με μια πολύ ισχυρή ομάδα που είχα, ο κόσμος δεν τα ξέρει, έχουν θαφτεί», πρόσθεσε η ηθοποιός.

«Νομίζω ότι μετά τη Μελίνα και τον Βενιζέλο ήμουν η μακροβιότερη υπουργός Πολιτισμού τότε. Έζησα δέκα ζωές και βγήκα πιο σοφή από αυτή την εμπειρία. Τώρα μπορώ να παίξω Σαίξπηρ πολύ καλά που δεν έχω παίξει ποτέ. Είδα πως λειτουργεί η εξουσία», σημείωσε η Λυδία Κονιόρδου.

