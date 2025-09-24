Η Ελεωνόρα Ζουγανέλη μας προσκάλεσε σε ένα μεγάλο και επιτυχημένο πάρτυ στην Τεχνόπολη και η υπόσχεσή της έγινε πράξη.

Θαυμαστές και φίλοι της πλημμύρισαν απο νωρίς το χώρο της Τεχνόπολης και απόλαυσαν μια συναυλία γεμάτη τραγούδια αγαπημένα, ρυθμό και δυναμισμό, συγκίνηση αλλά και εξωστρέφεια και χαρά όπως μόνο η Ελεωνόρα ξέρει να φτιάχνει με την αυθεντικότητά και την αληθινή σχέση που διατηρεί με το κοινό της.

Μετά από μια μεγάλη, επιτυχημένη περιοδεία σε ολόκληρη την Ελλάδα, και τη Κύπρο, η Ελεωνόρα Ζουγανέλη επέστρεψε στην Αθήνα και μας γοήτευσε.

Μοναδική ερμηνεύτρια και performer που είτε τραγουδάει ποπ, είτε λαϊκά, είτε ροκάρει, είτε λέει χαμηλόφωνες μπαλάντες, μας παρέσυρε σε μουσικούς τόπους, χρώματα και συναισθήματα με τραγούδια που αγαπήσαμε αλλά και καινούργια κομμάτια , τραγούδια που αγαπά η ίδια, τραγούδια προτροπές για χορό κι εκτόνωση στον απόηχο του καλοκαιριού.

Στη συναυλία της Ελεωνόρας Ζουγανέλη συνέβαλε αποτελεσματικά σε επίπεδο παραγωγής η Solar production. Μαζί της μια καινούργια μπάντα -υπό την καθοδήγηση του εξαιρετικού Ευριπίδη Ζεμενίδη, με τον οποίο συνεργάζεται ξανά μετά από μια δεκαετία.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

ΕΛΕΩΝΟΡΑ ΖΟΥΓΑΝΕΛΗ

Μουσικοί:

Ενορχηστρώσεις & κιθάρες: Ευριπίδης Ζεμενίδης

Μπουζούκι, ούτι, ακουστική κιθάρα: Νίκος Γύρας

Πλήκτρα: Αλέξανδρος Δημόπουλος:

Πνευστά: Βαχάν Γκαλστιάν

Τύμπανα: Γιώργος Πουλιάσης

Μπάσο: Χάρης Χαραλάμπους

Ηχοληψία: Γιάννης Λαμπρόπουλος & Νίκος Παππάς

Σχεδιασμός φώτων: Μαρία Βενετάκη

Social Media Eleonora Zouganeli: Β²Square Content Creation & Digital Marketing

Επιμέλεια προγράμματος: Λήδα Ρουμάνη & Ελεωνόρα Ζουγανέλη

Καλλιτεχνική επιμέλεια: Ελεωνόρα Ζουγανέλη

Επικοινωνία: Ελένη Τώρου

Παραγωγή: Solar Productions - https://solarproductions.gr/